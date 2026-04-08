كادت لقطة مثيرة للجدل في اللحظات الأخيرة للغاية من المباراة أن تمرّ دون أن تُلاحظ، وسط كل ما دار حول فوز بايرن ميونخ 2:1 على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ريال.

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سقط لاعب بايرن الهجومي ميكايل أوليز داخل منطقة جزاء الخصم بعد دفعة من الظهير الأيسر لريال ألفارو كاريراس. إلا أن الحكم مايكل أوليفر امتنع عن إطلاق صفارته رغم أن اللقطة تستحق ركلة جزاء إلى حدّ كبير، كما أن حكم الفيديو (VAR) لم يتدخل أيضاً.

واشتكى أوليز للحكم مباشرة بعد صافرة النهاية، وسانده الحكم الألماني السابق البارز لوتس فاغنر. وقال فاغنر بصفته خبيراً تحكيمياً لدى Prime: "هذا صحيح بالفعل: لم يكن يحق لريال مدريد أن يشتكي لو احتُسبت ركلة جزاء".

غير أنه دافع في الوقت نفسه عن أوليفر بسبب نهجه المتساهل عموماً طوال المباراة: "لقد ترك اللعب يستمر في بعض اللقطات الأخرى من الفئة نفسها، ولذلك وجدته منطقياً. هذه اللقطة كانت منسجمة مع خطه التحكيمي، حتى وإن كان يمكن بطبيعة الحال مناقشتها بشكل جدلي إذا نظرنا إليها منفردة".

أما بطل العالم كريستوف كرامر فانزعج من أن أوليز فضّل تقبّل الاحتكاك والسقوط بدلاً من بذل كل ما في وسعه للبقاء واقفاً، وربما تسجيل هدف: "أتساءل دائماً في مثل هذه المواقف: المهاجم، أي أوليز في هذه الحالة، كان سيصل عند زاوية منطقة الخمسة أمتار حراً للتسديد، وهذا في الأساس هدف واضح. عادةً تفعل كل شيء لتبقى واقفاً — لكنه يسقط". وهو يفهم، نظراً لأهمية المباراة، لماذا لم يُشر الحكم أوليفر إلى نقطة الجزاء. "لكنني كنت سأحتسبها"، بحسب كرامر.