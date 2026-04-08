المزيد من الأخبار والشائعات حول بايرن ميونخ:
المزيد من الأخبار والشائعات حول بايرن ميونخ:
فرانكولينو، الذي جرى تداوله في السابق أيضاً كخيار لدى بايرن ميونخ، قد ينتقل على ما يبدو في الصيف إلى نادٍ إيطالي كبير.
وبحسب ما أفادت غازيتا ديلو سبورت، فإن روما يريد إقناع المهاجم الصريح من إف سي ميتيلاند بالانتقال إلى الدوري الإيطالي. ووفقاً لذلك، سيضع «الجيالوروسي» مبلغ 55 مليون يورو على الطاولة – من أجل فرانكولينو وزميله في الفريق داريو أوسوريو.
وكان بايرن قد سعى، في الصيف الماضي، إلى ضم فرانكولينو كخيار احتياطي وعلى المدى الطويل كخليفة محتمل لهاري كين. لكن انتقال المهاجم البالغ 21 عاماً إلى ميونخ فشل، بحسب المزاعم، بسبب فيتو من ميتيلاند. ولم يؤثر ذلك على أرقام فرانكولينو، إذ يملك في الموسم الجاري حالياً 21 هدفاً في 31 مباراة مع النادي الدنماركي المتصدر.
كادت لقطة مثيرة للجدل في اللحظات الأخيرة للغاية من المباراة أن تمرّ دون أن تُلاحظ، وسط كل ما دار حول فوز بايرن ميونخ 2:1 على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ريال.
في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سقط لاعب بايرن الهجومي ميكايل أوليز داخل منطقة جزاء الخصم بعد دفعة من الظهير الأيسر لريال ألفارو كاريراس. إلا أن الحكم مايكل أوليفر امتنع عن إطلاق صفارته رغم أن اللقطة تستحق ركلة جزاء إلى حدّ كبير، كما أن حكم الفيديو (VAR) لم يتدخل أيضاً.
واشتكى أوليز للحكم مباشرة بعد صافرة النهاية، وسانده الحكم الألماني السابق البارز لوتس فاغنر. وقال فاغنر بصفته خبيراً تحكيمياً لدى Prime: "هذا صحيح بالفعل: لم يكن يحق لريال مدريد أن يشتكي لو احتُسبت ركلة جزاء".
غير أنه دافع في الوقت نفسه عن أوليفر بسبب نهجه المتساهل عموماً طوال المباراة: "لقد ترك اللعب يستمر في بعض اللقطات الأخرى من الفئة نفسها، ولذلك وجدته منطقياً. هذه اللقطة كانت منسجمة مع خطه التحكيمي، حتى وإن كان يمكن بطبيعة الحال مناقشتها بشكل جدلي إذا نظرنا إليها منفردة".
أما بطل العالم كريستوف كرامر فانزعج من أن أوليز فضّل تقبّل الاحتكاك والسقوط بدلاً من بذل كل ما في وسعه للبقاء واقفاً، وربما تسجيل هدف: "أتساءل دائماً في مثل هذه المواقف: المهاجم، أي أوليز في هذه الحالة، كان سيصل عند زاوية منطقة الخمسة أمتار حراً للتسديد، وهذا في الأساس هدف واضح. عادةً تفعل كل شيء لتبقى واقفاً — لكنه يسقط". وهو يفهم، نظراً لأهمية المباراة، لماذا لم يُشر الحكم أوليفر إلى نقطة الجزاء. "لكنني كنت سأحتسبها"، بحسب كرامر.
في طريق عودته إلى أفضل مستوياته، اضطر ساحر خط وسط بايرن ميونخ جمال موسيالا مؤخراً إلى تقبّل انتكاسة. ففي مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا برغامو في مارس، ظهرت مشكلات في الكاحل، وكانت النتيجة توقفاً قسرياً قصيراً.
وقال عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية ماكس إيبرل يوم الاثنين قبل الإقلاع إلى مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال المرتقبة أمام ريال مدريد عن الوضع الحالي لموسيالا: "واجه مجدداً مشكلات بعد مباراة برغامو، حيث ظهرت التصاقات في الكاحل". وأضاف: "ليس كل شيء مثالياً ونقياً تماماً، بل هناك أيضاً جانب جراحي وإصابة قائمة."
وكان موسيالا قد تعرّض في يوليو من العام الماضي لكسر في الشظية خلال كأس العالم للأندية، واضطر بعدها إلى الغياب لأكثر من نصف عام. وأعاد نادي بايرن اللاعب البالغ 23 عاماً تدريجياً منذ منتصف يناير، قبل أن تأتي انتكاسة برغامو.
وقال إيبرل عن العودة الشاقة لموسيالا: "هناك الكثير من الجانب البدني، لكن الروح والنفسية حاضرتان أيضاً". وأضاف: "ليست إصابة يُعاد تأهيلها مروراً مرور الكرام."
وفي الفوز 3:2 على فرايبورغ في نهاية الأسبوع الماضي، شارك موسيالا مجدداً لنحو نصف ساعة كبديل. وقال إيبرل: "الأمر يتعلق بأن يشعر بأنه جاهز حالياً. هذا الانطباع نقله لنا يوم السبت، ولذلك نحن سعداء لأنه معنا في البرنابيو". في مباراة الذهاب أمام ريال
يريد موسيالا أن يستعيد أفضل جاهزيته في الأسابيع الأخيرة من الموسم. ومن الأهداف الكبرى بطبيعة الحال أيضاً أن يلعب دوراً مهماً مع المنتخب الألماني في كأس العالم هذا الصيف.
يخفّف لاعب وسط بايرن ميونيخ جوشوا كيميش أحيانًا من طموحه المعروف بأنه شديد عند اللعب مع أطفاله.
وقال كيميش ضاحكًا في برايم ردًا على سؤال عمّا إذا كان يترك أطفاله يفوزون أحيانًا في لعب الورق: «أنا أحب الفوز بالفعل. لكن زوجتي تقول دائمًا: ’توقّف عن ذلك الآن، وإلا فلن يلعبوا معك بعد الآن‘».
وعن حياته كرياضي شدّد على أن ذلك يتطلب «أن يتعلّم المرء أيضًا كيف يتعامل أحيانًا مع الهزيمة. وللأسف اضطررت إلى تعلّم ذلك كثيرًا جدًا في مسيرتي». لكنه يسعد أيضًا «عندما يريد الأطفال الفوز. فطموحي هو الذي أوصلني في النهاية إلى ما أنا عليه اليوم»، بحسب قول اللاعب البالغ 31 عامًا.
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 11 أبريل
الساعة 18:30
إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (البوندسليغا)
الأربعاء، 15 أبريل
الساعة 21:00
إف سي بايرن - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)