الصربي الذي أطاح برينارد من السعودية .. مدرب مغمور على أعتاب الاتحاد لخلافة كونسيساو

قدوم باونوفيتش يعتبر بمثابة المفاجأة غير المتوقعة، لأنه ليس معروفًا بشكل كبير بالنسبة لمتابعي الكرة العالمية سواء كلاعب أو مدرب، حيث لعب لأندية أتلتيكو مدريد وريال أوفييدو وبارتيزان وألميريا وخيتافي، وأنهى مسيرته مع فيلادلفيا بالدوري الأمريكي.

وخلال مسيرته كمدرب، بدأ باونوفيتش رحلته مع المنتخب الصربي تحت 18 سنة وتدرج مع الفئات السنية لبلاده، قبل العمل مع أندية شيكاغو وريدينج وتشيفاس وتايجرس وريال أوفييدو، وصولًا برحلته الحالية من المنتخب الصربي.

وبدأ باونوفيتش تجربته مع منتخب صربيا الأول في أكتوبر 2015 بعد رحيله عن أوفييدو، وخاض معه 6 مباريات، كان منها مواجهة ضد السعودية وفاز بها 2/1، وهو اللقاء الذي أدى لاحقًا لرحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن الأخضر مع الخسارة من مصر 4/0.

وبشكل عام، أدار باونوفيتش صربيا في 6 مباريات، فاز مرتين وخسر 4 ولم يسبق له التعادل، مما يثير الشكوك حول أحقيته بتدريب الاتحاد، خاصة في هذه الفترة الحرجة.

ولم يسبق لصاحب الـ48 سنة الحصول على بطولات سوى مرة واحدة، وهي بتحقيق لقب كأس العالم تحت 20 سنة مع صربيا في 2015.