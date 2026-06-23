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Real Oviedo v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

الصربي الذي أطاح برينارد من السعودية .. مدرب مغمور على أعتاب الاتحاد لخلافة كونسيساو

الاتحاد
فيليكو باونوفيتش
انتقالات
دوري روشن السعودي

مفاجأة غير متوقعة

أصبح نادي الاتحاد السعودي، على أعتاب التعاقد مع مدرب جديد، وهو الصربي فيليكو باونوفيتش، من أجل قيادة الفريق خلال هذا الصيف قبل انطلاق موسم 2026/2027.

العميد قضى الأسابيع الماضية في رحلة من البحث عن خليفة لسيرجيو كونسيساو، الذي تمت إقالته من منصبه بسبب النتائج السيئة الموسم الماضي، وسط ظهور للعديد من الأسماء على رأسها وليد الركراكي.

  • Real Oviedo v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    تغريدة غامضة

    الإعلامي محمد البكيري، قال عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي:"عاجل، إدارة الاتحاد تقترب من إنهاء التعاقد مع مدرب صربي مغمور".

    ولم يكشف وقتها البكيري عن أي تفاصيل تخص الأمر، قائلًا إن هناك بعض التفاصيل ستظهر بعد قليل للإفصاح عن اسم المدرب.

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  • من هو المدرب الجديد للاتحاد؟

    الإعلامي السعودي عاد إلى متابعيه في وقت لاحق، قائلًا إن الصربي فيليكو باونوفيتش أصبح قريبًا من تدريب الاتحاد، عكس كل التوقعات التي ربطت العميد بأسماء أخرى.

    وقال في تغريدته:"كشفت مصادرنا الموثوقة، أنه من شبه المؤكد اقتراب فيليكو باونوفيتش من تدريب الاتحاد للموسم الكروي 2026/2027 لمدة موسمين، خلفًا للبرتغالي المُقال سيرجيو كونسيساو".




  • Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    اسم خارج التوقعات

    قدوم باونوفيتش يعتبر بمثابة المفاجأة غير المتوقعة، لأنه ليس معروفًا بشكل كبير بالنسبة لمتابعي الكرة العالمية سواء كلاعب أو مدرب، حيث لعب لأندية أتلتيكو مدريد وريال أوفييدو وبارتيزان وألميريا وخيتافي، وأنهى مسيرته مع فيلادلفيا بالدوري الأمريكي.

    وخلال مسيرته كمدرب، بدأ باونوفيتش رحلته مع المنتخب الصربي تحت 18 سنة وتدرج مع الفئات السنية لبلاده، قبل العمل مع أندية شيكاغو وريدينج وتشيفاس وتايجرس وريال أوفييدو، وصولًا برحلته الحالية من المنتخب الصربي.

    وبدأ باونوفيتش تجربته مع منتخب صربيا الأول في أكتوبر 2015 بعد رحيله عن أوفييدو، وخاض معه 6 مباريات، كان منها مواجهة ضد السعودية وفاز بها 2/1، وهو اللقاء الذي أدى لاحقًا لرحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن الأخضر مع الخسارة من مصر 4/0.

    وبشكل عام، أدار باونوفيتش صربيا في 6 مباريات، فاز مرتين وخسر 4 ولم يسبق له التعادل، مما يثير الشكوك حول أحقيته بتدريب الاتحاد، خاصة في هذه الفترة الحرجة.

    ولم يسبق لصاحب الـ48 سنة الحصول على بطولات سوى مرة واحدة، وهي بتحقيق لقب كأس العالم تحت 20 سنة مع صربيا في 2015.

  • مشوار نادي الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما أنهى الاتحاد مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في "المركز الخامس" بجدول الترتيب؛ محققًا خلالها 16 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و11 هزيمة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.