لم تكن تلك هي اللقطة البارزة الوحيدة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي كان قد سجّل قبل دقائق قليلة هدفًا رائعًا جعل النتيجة 3:0 لصالح حامل الرقم القياسي الألماني. وبعد فقدان الكرة من مدافع باولي كارول ميتس أثناء التقدم إلى الأمام، سدد أوليسي من نحو 20 مترًا بدقة، وأصاب من موقع مركزي بقدمه اليسرى تسديدة أرضية إلى الزاوية اليسرى (54). ثم احتفل بوضع يده اليمنى على أذنه، مطالبًا على ما يبدو بمزيد من الصخب من جماهير الفريق المنافس.

وبهذا الهدف واصل الجناح الأيمن تحسين أرقامه القوية هذا الموسم. إذ بات أوليسي يمتلك الآن 46 مساهمة تهديفية مباشرة في 41 مباراة. وإلى جانب 17 هدفًا، لديه أيضًا 29 تمريرة حاسمة.

وبالتالي يعود الفضل أيضًا إلى أوليسي في أن بايرن ميونخ سجّل مساء السبت، في الجولة 29، رقمًا قياسيًا للأهداف في الدوري الألماني. هدف ليون غوريتسكا الذي جعل النتيجة 2:0 كان الهدف رقم 102 لـ«الحمر» في الموسم الجاري، وبذلك مُحي الرقم القياسي السابق لبايرن من عام 1972 (101).