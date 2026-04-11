أنهى لاعب المنتخب الفرنسي مباراته في هامبورغ بعد قرابة ساعة، وغادر الملعب على مهل والنتيجة 3:0 لصالح بايرن وسط صافرات استهجان حادة من جماهير باولي.
ترجمه
باولي-فان يريد إسقاط مايكل أوليس: نجم بايرن ميونخ يردّ ببرود
بعد دخول لويس دياز بدلاً منه في المباراة، صافح أوليسيه زملاءه والمسؤولين في نادي بايرن ميونخ عند دكة البدلاء. وقد تجاوز أحد مشجعي سانت باولي حدود التعبير عن استيائه من أوليسيه بشكل واضح، إذ رمى نحوه جسماً صغيراً أصفر اللون.
تفادى أوليسيه الأمر بمهارة وأناقة. وردّ على محاولة إصابته برفع إبهامه إلى الأعلى، وظل يعرضه للمشجع على نحو استعراضي لوقت أطول (59.).
- AFP
بايرن ميونخ يحقق رقماً قياسياً في عدد الأهداف أمام سانت باولي
لم تكن تلك هي اللقطة البارزة الوحيدة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي كان قد سجّل قبل دقائق قليلة هدفًا رائعًا جعل النتيجة 3:0 لصالح حامل الرقم القياسي الألماني. وبعد فقدان الكرة من مدافع باولي كارول ميتس أثناء التقدم إلى الأمام، سدد أوليسي من نحو 20 مترًا بدقة، وأصاب من موقع مركزي بقدمه اليسرى تسديدة أرضية إلى الزاوية اليسرى (54). ثم احتفل بوضع يده اليمنى على أذنه، مطالبًا على ما يبدو بمزيد من الصخب من جماهير الفريق المنافس.
وبهذا الهدف واصل الجناح الأيمن تحسين أرقامه القوية هذا الموسم. إذ بات أوليسي يمتلك الآن 46 مساهمة تهديفية مباشرة في 41 مباراة. وإلى جانب 17 هدفًا، لديه أيضًا 29 تمريرة حاسمة.
وبالتالي يعود الفضل أيضًا إلى أوليسي في أن بايرن ميونخ سجّل مساء السبت، في الجولة 29، رقمًا قياسيًا للأهداف في الدوري الألماني. هدف ليون غوريتسكا الذي جعل النتيجة 2:0 كان الهدف رقم 102 لـ«الحمر» في الموسم الجاري، وبذلك مُحي الرقم القياسي السابق لبايرن من عام 1972 (101).
محطات مسيرة مايكل أوليس المهنية:
النادي الفترة نادي ريدينغ 2017 - 2021 كريستال بالاس 2021 - 2024 بايرن ميونخ 2024 - حتى اليوم