ترجمه
باولو فونسيكا يرد على الانتقادات "غير العادلة" الموجهة إلى إندريك وسط تراجع مستوى ليون
إنجازات مهنية مقابل ضغوط وسائل الإعلام
على الرغم من تسجيله ثلاثية مذهلة في أول مباراة له ضد ميتز في ثاني ظهور له في الدوري الفرنسي، وأهدافه الحاسمة في كأس فرنسا، إلا أن المدرب اضطر إلى حماية المهاجم باستمرار من النقاد، حيث واجهت "فترة شهر العسل" الأولى أول اختبار حقيقي لها بعد وصوله في يناير. بالنسبة لفونسيكا، أصبحت الرواية المحيطة باللاعب المعار منريال مدريد مرتبطة بشكل غير عادل بالأهداف وحدها، متجاهلة الدعم التنموي الذي لا يزال اللاعب بحاجة إليه.
بداية حلمية تتحول إلى كابوس
لم يسجل البرازيلي أي هدف في الدوري منذ ذلك المساء من شهر يناير ضد ميتز، وتزامن جفافه التهديفي مع تراجع مستوى ليون بشكل عام، حيث خسر فريق فونسيكا ثلاث من آخر أربع مباريات. مؤخراً، أصبح المهاجم الشاب في مرمى النقاد والمشجعين على حد سواء، حيث واجه اتهامات بالأنانية في التعامل مع الكرة وسوء اتخاذ القرارات في الثلث الأخير من الملعب.
فونسيكا ينتقد التوقعات "غير العادلة"
مع تزايد الضغط، تدخل فونسيكا لحماية نجمه الشاب من رد الفعل المتزايد. بعد التعادل 1-1 مع باريس إف سي يوم الأحد، حيث فشل إندريك في إحداث تأثير كبديل، سارع فونسيكا إلى تذكير النقاد بعمر اللاعب وقلة خبرته السابقة في المنافسات.
وقال فونسيكا للصحفيين: "إنه يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، وأنتم تتوقعون منه الكثير. لقد قضى إندريك أكثر من عام دون أن يلعب، والآن يلعب في كل مباراة تقريبًا". من الواضح أن المدرب يشعر أن عبء التوقعات أصبح مفرطًا: "عندما يسجل، تكون التقييمات إيجابية للغاية، ولكن عندما لا يسجل، تكون [الانتقادات] شديدة للغاية وغير عادلة".
التعديلات التكتيكية ومنحنيات التعلم
اعترف فونسيكا بأن هناك منحنى تعلمي بينما يتكيف إندريك مع اللعب في الجناح الأيمن. "لقد لعب في الجناح الأيمن عندما وصل، ولكن كان من الصعب جعله يفهم الخيار الأفضل عند التقدم إلى الخلف. إنه يريد الكرة دائمًا، ولكننا نريده أيضًا أن يتقدم إلى الخلف"، أوضح المدير الفني.
مع اقتراب الموسم الفرنسي من مراحله النهائية، لا يزال الضغط كبيرًا. في الوقت الحالي، يحظى إندريك بدعم كامل من مدربه، الذي عقد العزم على ضمان ألا تعيق التسميات "غير العادلة" نموه على المدى الطويل.
