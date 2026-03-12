Getty Images
باني شو إلى تشيلسي؟! مانشستر سيتي "قريب" من إبرام صفقة جديدة مع المهاجم الذي انتهى عقده وسط اهتمام من منافسيه في الدوري الإنجليزي للسيدات
تقرير: تشيلسي يبحث عن انتقال مجاني لشو
يحقق مانشستر سيتي موسمًا رائعًا ويقترب من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات للمرة الأولى منذ 2016، حيث يتصدر الترتيب بفارق ثماني نقاط مع تبقي ست مباريات فقط على نهاية الموسم. ومع ذلك، فإن مستقبل شو غير المؤكد يمثل مصدر قلق كبير، حيث أكدت اللاعبة الدولية الجامايكية مكانتها كواحدة من أفضل اللاعبات في العالم بتسجيلها 15 هدفًا في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم.
إذا لم تجدد شو عقدها مع مانشستر سيتي، الذي ينتهي في غضون بضعة أشهر، ذكرت صحيفة "ذا تايمز" يوم الأربعاء أن تشيلسي يعتبر المرشح الأوفر حظًا للتعاقد معها، حيث يعرض عليها البلوز راتبًا أعلى من راتبها الحالي.
شو "قريب" الآن من توقيع عقد جديد بعد مسلسل غير معهود
من المفاجئ أن تصل حالة شو إلى هذه النقطة. لقد كان مانشستر سيتي جيدًا جدًا في تجديد عقود لاعبيه الرئيسيين في السنوات الأخيرة، حيث قام بتجديد عقودهم مبكرًا لتجنب أي سيناريوهات صعبة مثل هذه وتقليل فرص فقدان أي شخصيات مهمة. لم تقل شو سوى أشياء جيدة عن فترة وجودها في مانشستر، ومن غير الواضح في هذه المرحلة ما الذي أدى إلى هذا التباطؤ في المفاوضات حول العقد الجديد.
ومع ذلك، أكد أندري جيجلرتز، المدير الفني لمانشستر سيتي، في وقت سابق من الموسم أن المفاوضات جارية بالفعل بشأن العقد، وبعد يوم واحد فقط من ظهور أنباء عن اهتمام تشيلسي باللاعب، ذكرت صحيفة الغارديان يوم الخميس أن شو "قريب" من الموافقة على عقد جديد في مانشستر. وذكر التقرير أن المفاوضات بين الطرفين "تقدمت بشكل إيجابي" في الأسابيع الأخيرة، وعلى الرغم من أن "التفاصيل الدقيقة" لا تزال بحاجة إلى تسوية، فإن سيتي "واثق" من أن مهاجمه النجم سيوقع عقدًا جديدًا.
خسارة شو لصالح منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون ضربة قوية لمانشستر سيتي
من الصعب المبالغة في تقدير حجم الضربة التي سيتكبدها سيتي بفقدان شو، وبالتالي مدى إيجابية هذه الأخبار بالنسبة للنادي. تظهر أهميتها للفريق بوضوح في الأرقام، حيث سجلت 108 أهداف في 128 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامها إلى سيتيزنز في عام 2020. تجدر الإشارة إلى أن فشل النادي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات 2023-24 كان بسبب غياب شو بسبب الإصابة. هذا دون الحاجة إلى الخوض في جميع الأعمال الأخرى التي تقوم بها اللاعبة البالغة من العمر 29 عامًا لهذا الفريق خارج الملعب، دفاعيًا وفي بناء الهجمات.
فقدانها لصالح منافس في الدوري سيكون أكثر إيلامًا. لم يقدم سيتي أداءً مبهراً في الدوري الإنجليزي للسيدات في الآونة الأخيرة، كما يتضح من انتظاره 10 سنوات للفوز بلقبه الثاني، لكنه أحرز تقدمًا كبيرًا هذا الموسم في تعويض هذا الفارق. لكن رحيل شو للانضمام إلى تشيلسي، خاصة إذا كان ذلك بسبب تأخر الاستثمار عن منافسيه، سيثير تساؤلات جدية حول قدرة الفريق على المضي قدمًا من هنا. لحسن حظ سيتي، تشير الدلائل الآن إلى أن هذا لن يكون هو الحال.
لماذا يعتبر مهاجم نجم مثل شو هو بالضبط ما يحتاجه تشيلسي؟
من ناحية أخرى، بالنسبة لتشيلسي، فإن التعاقد مع لاعب مثل شو سيكون أمراً هائلاً. فقد افتقر البلوز إلى اللمسة الحاسمة في الثلث الأخير من الملعب هذا الموسم، حيث لم يكن هناك فريق في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي (WSL) أقل أداءً أمام المرمى. سجل النادي اللندني 29 هدفًا على الرغم من أن إحصائية الأهداف المتوقعة كانت 33.77. ويأتي وست هام، الذي يحتل المركز الثالث من القاع، في المرتبة التالية على تلك القائمة، وإن كان بفارق سلبي قدره 2.66، مقارنة بـ 4.77 لتشيلسي.
كما أن العديد من مهاجمي البلوز ستنتهي عقودهم هذا الصيف، لذا فليس من المستغرب أن يبحثوا عن مهاجم في سوق الانتقالات. سام كير وكاتارينا ماكاريو وأجي بيفر جونز جميعهن في الأشهر الأخيرة من عقودهن مع تشيلسي، وتبدو ماكاريو الأكثر احتمالاً للمغادرة، حيث لم تحظَ بالدور المنتظم الذي كان متوقعاً لها هذا الموسم، على الرغم من لياقتها البدنية. هناك أيضًا اهتمام كبير بالنجمة الأمريكية، ويبدو أن الانتقال إلى الولايات المتحدة هو الاحتمال الأكبر.
لكن إذا جدد شو عقده مع مانشستر سيتي، فسيتعين على تشيلسي توجيه انتباهه إلى مكان آخر، مع ظهور شائعات عن أهداف جديدة محتملة مع اقتراب موعد انتقالات الصيف.
