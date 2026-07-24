بانتظار الجدول النهائي .. التصنيف والتوقفات الطويلة يتحكمان في معايير جدول دوري روشن 2026-2027

ويأتي الإعلان عن معايير الجدولة قبل الكشف عن الجدول بحسب البيان عبر موقع الرابطة وحساباتها الرسمية بهدف توضيح الأسس المعتمدة في توزيع المباريات وتسلسلها، في ظل ما تشهده الروزنامة الرياضية للموسم المقبل من كثافة استثنائية في الالتزامات الدولية والقارية والمحلية، وبما يعزز وضوح آلية بناء الجدول لدى الأندية والجماهير ووسائل الإعلام.​

وأشارت الرابطة أنه تم عقد ورشة عمل مع جميع الأندية لعرض الية الجدولة والرزنامة، كما أُتيحت فرصة لجميع الأندية لمشاركة طلباتها في ما يخص تسلسل المباريات وجدولة المواعيد. ​











