Brazil's midfielder Julio Baptista
Ryan Tolmich

"بالنسبة لجميع اللاعبين، هذا هو الحلم" - نجم البرازيل السابق جوليو بابتيستا يستعيد لحظة كأس العالم بينما يستعد الجيل الجديد من السيليساو

تحدثت «جول» مع الرجل المعروف بمحبة باسم «الوحش» عن معنى تمثيل بلدك على أكبر مسرح.

على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، سيتعيّن على كارلو أنشيلوتي أن يرسم خطاً فاصلاً بين مهاجمي المنتخب البرازيلي. على جانب سيكون أولئك المتجهين إلى أمريكا لخوض كأس العالم. وعلى الجانب الآخر سيكون أولئك الذين سيُستبعدون. إنها سلسلة من القرارات المستحيلة.

فينيسيوس جونيور، ورافينيا، وريشارليسون، وإستيفاو، وماتيوس كونيا، وجواو بيدرو، وإندريك، وغابرييل مارتينيلي، ورايان، ونيمار، وأنتوني، وفيتور روكي جميعهم موهوبون، لكن ليس الجميع سيتجه إلى كأس العالم. كيف تقرر بينهم؟ كيف ترسم خطاً يترك بعض هؤلاء النجوم خارج القائمة؟

خوليو بابتيستا كان على جانبي ذلك الخط. اللعب في حقبة كاكا ورونالدو ورونالدينيو عقّد الأمور. في عام 2006، تم استبعاده رغم تسجيله ثمانية أهداف مع ريال مدريد. بعد أربعة أعوام، كان على متن الطائرة ضمن منتخب البرازيل المتجه إلى جنوب أفريقيا ذلك الصيف. في أربع سنوات فقط، تحوّل الانكسار إلى حلم تحقق. وسيجد لاعبون في هجوم البرازيل المرصّع بالنجوم أنفسهم يشعرون بأحد هذين الإحساسين خلال أسابيع قليلة.

فكيف يكون الأمر؟ كيف يكون أن تكون جزءاً من هجوم السيليساو الذي يكون عادةً من بين الأفضل في العالم؟ كيف يتعامل لاعبو البرازيل مع التوتر والنشوة والانكسار التي ترافق تمثيل بلادهم على أعلى مستوى؟ قليلون أكثر تأهيلاً للحديث عن ذلك من بابتيستا، وخلاصته بسيطة: الأمر ليس سهلاً.

قال بابتيستا لموقع GOAL خلال فعالية «إل بارتييداثو» التابعة لليغا في شارلوت: «كأس العالم هي أهم بطولة في العالم. بالنسبة لجميع اللاعبين، هذا هو الحلم. الحلم هو الوصول إلى كأس العالم والمشاركة فيها. فرصة المشاركة في 2010، بالنسبة لي، كانت مذهلة لأنني حققت حلمي. أستطيع أن أقول لك إنه لا يوجد حدث أكبر في كرة القدم من كأس العالم».

  • Portugal v Brazil: Group G - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    مطاردة حلم

    في النهاية، خاض بابتيستا 47 مباراة مع منتخب بلاده. كان شرف العمر. كطفل صغير نشأ في ساو باولو، كان ذلك كل ما حلم به على الإطلاق. وهذه هي قصة معظم الأطفال في ساو باولو، إنصافًا.

    الفرق هو أن بابتيستا حقق ذلك الحلم، بما في ذلك أكبر مسرح له. بعد أن فاته الأمر في 2006، إلى حد كبير بسبب تراجع مستواه عقب تغيير مركزه في ريال مدريد، تلقى اتصالًا من دونغا في 2010. لعب مرة واحدة على ذلك المسرح، أساسيًا في المقدمة في تعادل سلبي 0-0 مع البرتغال ليختتم دور المجموعات.

    "كان لدي حلم"، قال. "حلمي كان أن ألعب لأفضل الفرق في العالم وأن أشارك في كأس العالم. عندما تصل إلى كأس العالم، تشعر أن شيئًا ما قد اكتمل بالنسبة لك. حلمك، في تلك اللحظة، يكون قد تحقق. تقوم بعمل مذهل فقط لتصل إلى تلك اللحظة وتشارك مع زملائك."

    هناك مجموعة جديدة بالكامل من اللاعبين تطارد ذلك الحلم هذا الصيف، ورغم أن بابتيستا لا يملك تمامًا نصيحة لهم، فإنه يعرف ما يعنيه أن تكون مكانهم.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    الجيل الجديد

    لا يمكن إنكار الحزام الناقل من المواهب الهجومية التي أنتجتها البرازيل تاريخيًا. بيليه، جاييرزينيو، روماريو، ريفالدو، رونالدو، رونالدينيو ونيمار. والقائمة تطول. لكن هذا الصيف يبدو وكأنه انتقال للقيادة. مكانة نيمار الأسطورية باتت مضمونة، لكن مكانه في القائمة ليس كذلك. هداف البرازيل التاريخي على الأرجح لن يكون الرجل الأول هذا الصيف، حتى لو كان ضمن المجموعة.

    وفي مكانه يبرز جيل جديد. نجوم مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا من بين الأفضل في العالم. ومواهب شابة مثل إندريك وإستيفاو يبدوان مستعدين للوصول إلى ذلك المستوى. هناك أسباب تدعو للحماس بشأن هجوم البرازيل. وهناك أيضًا أسباب تدعو للقلق بشأن فريق ما زال لديه الكثير ليثبته على أعلى مستوى في كرة القدم الدولية. لم تفز البرازيل سوى بخمسة ألقاب كبرى منذ أن رفعت كأس العالم آخر مرة في 2002. ثلاثة من تلك الألقاب كانت كأس القارات التي أُلغيت الآن. وبمعايير البرازيل، لم يكن ذلك جيدًا بما يكفي تمامًا، لكن مع الموهبة التي يمتلكها هذا الفريق، يبقى هناك دائمًا أمل.

    "هذا أمر جميل لأن هناك لاعبين أصغر سنًا"، قال بابتيستا. "لديهم الالتزام لفعل شيء مهم كنت أحاول القتال من أجله كلاعب، وهو الفوز بكأس العالم. نعلم أن الفوز صعب جدًا، بالغ الصعوبة، لكنه أيضًا إنجاز للبرازيل. نحن منتخب وطني عظيم، لذلك نأمل دائمًا أن يتمكنوا من تقديم أداء جيد جدًا."

    ولكي يحققوا نتائج جيدة، ستحتاج البرازيل على الأرجح إلى أن يحقق أحد نجومها الشباب قفزة كبيرة. وبابتيستا يعرف كيف يكون ذلك أيضًا.

  • Julio Baptista Robinho Raul Gonzalez Real Madrid 2007-2008Getty Images

    الرحلات الأوروبية

    كان بابتيستا يبلغ من العمر 22 عاماً عندما ذهب إلى إسبانيا للمرة الأولى. فعل ذلك بعد عدة مواسم مع ساو باولو. ومع ذلك، يعترف بأن الأمر لم يكن سهلاً. فترة التأقلم حقيقية جداً.

    وقال: «تنتقل إلى بلد لا تعرف عنه شيئاً». «لا تتحدث اللغة. الأشياء في البلدان الأخرى تختلف كثيراً عندما تقارنها ببلدك. عندما وصلت، ساعدني الناس على الاندماج. كما كانت الثقافة الإسبانية سهلة بالنسبة لي لأن إسبانيا تشبه البرازيل كثيراً. ساعدني ذلك كثيراً وجعل من الأسهل الاندماج في كرة القدم والحياة أيضاً».

    ومن المعروف أن بابتيستا لم يمكث في مكان واحد لفترة طويلة طوال مسيرته كلاعب. بدأ في إشبيلية، وبعد انطلاقته، انتقل إلى ريال مدريد. وأصبح أشبه ببطل محبوب لدى جماهير أرسنال. ولعب لروما ومالاغا وكروزيرو وأورلاندو سيتي، وأخيراً سي إف آر كلوج قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2019. وحتى الآن، بعد كل هذه السنوات، لا يزال يشعر بالارتباط بتلك الأندية. قلّة هم من بنوا علاقات أكثر. وهذا شيء ينظر إليه بفخر.

    وقال: «الرحلة ليست سهلة لأن سنوات كثيرة وعَملاً كبيراً يذهبان إلى اللعب على مستوى عالٍ». «الأمر ليس سهلاً أبداً. ربما يكون من السهل الوصول وتقديم عام جيد واحد في نادٍ ما، لكن البقاء في القمة لمدة ثماني أو عشر سنوات هو الأصعب. كانت تلك تجربة مسيرتي، لكنها كانت رحلة رائعة مع انفتاح تلك الأبواب في جميع الأندية التي لعبت لها».

  • Baptista brazil 2007 copa americagetty

    التحوّل إلى «الوحش»

    سيحمل مشجعو أندية مختلفة ذكريات متباينة عن بابتيستا. الجميع يتذكر لقبه: «الوحش». وقد استحقه. تنقّل طوال مسيرته من لاعب ارتكاز دفاعي إلى لاعب وسط هجومي إلى مهاجم، لكن أينما لعب كان عبئًا بدنيًا ثقيلًا على أيّ شخص يواجهه.

    وقال: «كانت مسيرتي كلها مفتوحة». وأضاف: «نشأت في البرازيل ثم جئت إلى إسبانيا، حيث حصلت على اسمي: "لا بيستيا"، "الوحش". لعبت مع ريال مدريد وأرسنال وروما ومع منتخب البرازيل. كان كل ذلك مذهلًا بالنسبة لي».

    ومع ذلك، ومن بين كل المحطات، قلّت محطات كانت أهم من جنوب أفريقيا. في ذلك الصيف، وعلى مدى بضعة أسابيع، عاش حلمه. كانت واحدة من لحظات كثيرة لا تُنسى في مسيرته، وكان أفضلها دائمًا حين كان يرتدي الأصفر والأزرق لمنتخب بلاده.

    وقال: «بالنسبة لي، كان شرفًا أن ألعب للمنتخب الوطني لمدة ثماني سنوات»، «وأن تتاح لي الفرصة لكي يعرف العالم المزيد عن جوليو بابتيستا».

    سيتعرّف العالم هذا الصيف على بعض النجوم البرازيليين الجدد. إنها الآن فرصتهم للنجاح أو الفشل، وبالطريقة التي يراها بابتيستا، فرصتهم ليعيشوا أحلامهم كما فعل هو قبل 16 عامًا.