بالماضي والأرقام: كيف قلّل الهلال والأهلي من إنجاز النصر والزمالك بعد فرحة اللقب الغائب؟

خير رد على إنجاز الخصم.. التقليل منه. وضع طبيعي في عالم كرة القدم، أن تجد بطلًا عائدًا بعد غياب، والمنافسين يقللون من إنجازه.

موسم العائد بعد غياب طويل، للاعتلاء فوق منصات التتويج، ارتبط فيه اسم النصر بالزمالك المصري، وآرسنال الإنجليزي، أبطال عاشت جماهيرهم سنوات من الألم والانتظار، والحرمان من الفرصة في الأمتار الأخيرة، حتى جاء موسم 2025-2026، ليزيل تلك الأحزان أخيرًا، ويعلن عن أبطال جدد، انطلقت معهم صرخة من الوجدان، لأحلام تحققت أخيرًا.

أفراح بالإنجازات، لا تكتمل إلا بالسخرية من الخصم، خاصة عندما تُحسم الألقاب في الجولة الأخيرة، هكذا كان الحال مع النصر، الذي توج بلقب دوري روشن السعودي، بعد إسقاط ضمك برباعية مقابل هدف، ليرفع الكأس، بينما كان الهلال متمسكًا بأمل أخير في تعثر جاره بالرياض، من أجل تحقيق اللقب.

نفس السيناريو شاهدناه في مصر، وإن كان أكثر مشقة، حيث كان الزمالك في منافسة ثلاثية على لقب دوري نايل، مع الأهلي وبيراميدز، إلا أن فوز الأبيض على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، كان كفيلًا بنقل الطائرة لدرع الدوري إلى استاد القاهرة الدولي.

إذا ما تناولنا الأمر من زاوية الخصم، فكيف جاء الرد من جماهير المنافسين على تتويج النصر والزمالك بلقبي الدوري؟