بالقرب من معسكر إنجلترا لكأس العالم.. إصابة تسعة أشخاص في حادث إطلاق للنيران!

ولم تذكر أي من الصحيفتين أن أي مشتبه بهم قد تم احتجازهم حتى الآن، وفقًا لإدارة شرطة كانساس سيتي. وقع الحادث على بعد حوالي سبعة كيلومترات من «سوب سوكر فيليدج»، وهو معسكر المنتخب الإنجليزي خلال البطولة تحت قيادة المدرب توماس توخيل. ويتواجد الفريق حاليًا في فلوريدا في إطار استعداداته لكأس العالم، بعد أن حقق فوزًا بنتيجة 1-0 على نيوزيلندا في تامبا يوم السبت.

وستواجه إنجلترا كوستاريكا في مباراة ودية في أورلاندو يوم الأربعاء قبل السفر إلى كانساس سيتي. وستكون أول مباراة لها في دور المجموعات بكأس العالم، الذي تقام بطولته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ضد كرواتيا يوم 17 يونيو.

نظراً لموقعها المركزي في الولايات المتحدة، تعد مدينة كانساس سيتي مقراً شهيراً للعديد من المنتخبات. كما ستقيم الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، بالإضافة إلى الجزائر وهولندا، معسكراتها هناك.