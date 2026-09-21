"بالأخص مع زيدان".. ماذا قال ريان شرقي عن المدير الفني الجديد لفرنسا؟!

من الطبيعي أن يكون احتمال اللعب تحت قيادة أحد أعظم الأيقونات الكروية في تاريخ فرنسا قد أثار حماس الجيل الحالي من نجوم المنتخب. وشرقي بالتأكيد ليس استثناءً، إذ يتلهف لاعب ليون السابق للنزول إلى ملعب التدريبات.

وأوضح شرقي خلال مقابلة مع Canal+: «سيكون شرفاً أن أنضم إلى مدرب جديد، وخصوصاً زيدان. نحن متشوقون لبدء العمل معه والاستمتاع حقاً بهذه التجربة».