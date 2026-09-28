"كلوب ليس ساحراً".. شفاينشتايجر يفتح النار على لاعبي ألمانيا بعد السقوط التاريخي أمام اليونان

في حديثه لمقدمة برامج شبكة "ARD"، إستير سيدلاتشيك، بعد صافرة النهاية، لم يخفِ القائد السابق للمنتخب الألماني امتعاضه من الأداء الهجومي الضعيف لأصحاب الأرض.

ومتحسراً على التراجع المخيف في مستويات المنتخب الوطني، قال شفاينشتايجر: "لم نعد فريقاً من أندية القمة، لقد استقرينا في منطقة الوسط. لم نتمكن من الضغط على الخصم بطريقة تسبب له أي مشاكل".

وفي مقارنة بين هذا الأداء وظهورهم السابق، أشار أسطورة بايرن ميونخ إلى أن المانشافت "لم يولدوا ضغطاً كافياً"، رغم اعترافه بأنهم "كانوا أفضل" خلال التعادل الإيجابي 1-1 يوم الخميس أمام هولندا.