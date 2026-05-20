"حلم سنحاول تحقيقه" .. رئيس باريس يعترف برغبته في التعاقد مع يورجن كلوب!

غادر كلوب نادي ليفربول في أوائل صيف عام 2024 ليأخذ استراحة. وفي أوائل عام 2025، انضم إلى «ريد بول» كرئيس لقسم كرة القدم. ومنذ ذلك الحين، ترددت شائعات متكررة حول عودته إلى مقاعد المدربين. وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في إسبانيا، من بين أندية أخرى، كما تم ترشيحه كمرشح محتمل لمنصب مدرب المنتخب الألماني.

وقد نفى كلوب هذه التكهنات مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا أنه ليس لديه خطط فورية للعودة إلى خط الملعب، على الرغم من أنه لم يستبعد ذلك تمامًا.

وكرر أرنو هذا الرأي قائلاً: "لا يريد العودة إلى التدريب في المستقبل القريب، ولكن ربما بعد ثلاث أو أربع أو خمس سنوات".

في غضون ذلك، يعمل كلوب كمحلل تلفزيوني لكأس العالم على قناة MagentaSport، ويستمر عقده مع ريد بول حتى نهاية عام 2029.

في غضون ذلك، يستعد باريس إف سي لموسمه الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي. بعد صعوده العام الماضي، حافظ النادي على مكان مريح في منتصف الجدول في المركز الحادي عشر، بفضل أداء قوي في نهاية الموسم. في الربيع، اقترب باريس إف سي بشكل خطير من منطقة الهبوط قبل أن يتم إقالة المدرب ستيفان جيلي، الذي قاد الفريق للصعود، بعد خمس مباريات دون فوز، وتولى المدرب السابق لباريس سان جيرمان أنطوان كومبواريه المهمة.

وقد أثمر هذا التغيير: في آخر اثنتي عشرة مباراة من الموسم، تعرض باريس إف سي لخسارتين فقط وصعد أربع مراكز في الترتيب.