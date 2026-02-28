AFP
باريس سان جيرمان يوافق على طلب مثير للجدل قبل مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي
باريس سان جيرمان يتغلب على موناكو ويحجز موعداً مع تشيلسي
فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد فوزه السهل 5-0 على إنتر في ميونيخ في مايو الماضي. سجل أشرف حكيمي وديزير دوي (مرتين) وخفيتشا كفاراتشيليا وسيني مايولو أهداف المباراة في ملعب أليانز أرينا، ليحصد العملاق الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
ومع ذلك، تعرضت دفاعاتهم لانتكاسة طفيفة حيث فشلوا في حسم المركز الثامن، مما أدى إلى خوض مباراة فاصلة مع منافسهم في الدوري الفرنسي موناكو. فاز باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب في ملعب لويس الثاني بنتيجة 3-2 بعد أن خسر موناكو لاعبًا واحدًا بعد الاستراحة.
وشهدت موناكو طرد لاعب آخر في مباراة الإياب في العاصمة بعد أن تلقى مامادو كوليبالي بطاقة حمراء في الدقيقة 60 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ليتأهل العملاق الفرنسي بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين.
وكانت مكافأتهم هي مواجهة تشيلسي في دور الـ16 في إعادة لنهائي كأس العالم للأندية 2025. سجل كول بالمر وجواو بيدرو هدفين لكل منهما، وفاز البلوز 3-0 في أمريكا الصيف الماضي ليحصدوا المجد.
حاملو كأس الاتحاد الإنجليزي يشهدون تأجيل مباريات نانت
سيقطع تشيلسي مسافة قصيرة عبر القناة لخوض مباراة الذهاب في 11 مارس قبل أن يعود باريس سان جيرمان إلى لندن في 17 مارس، حيث يسعى الفريق الفرنسي للفوز بدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي. كان استقبال نانت، المقرر حالياً في 14 مارس، محصوراً في البداية بين مباريات دور الـ16.
لكن باريس سان جيرمان طلب يوم الجمعة من رابطة الدوري الفرنسي تأجيل المباراة ضد نانت ليتاح له مزيد من الوقت للاستعداد لمباراة الإياب في ستامفورد بريدج. ووافق نانت على الطلب، وأعلنت الرابطة يوم السبت الموافقة على طلب باريس سان جيرمان.
وجاء في بيان صدر يوم السبت: "بناءً على طلب باريس سان جيرمان من أجل الاستعداد في أفضل الظروف الممكنة لمباراتيه مع تشيلسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قرر مجلس إدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بموافقة نادي نانت، أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ونادي نانت في الأسبوع الذي يبدأ في 20 أبريل".
"سيتم تحديد التاريخ والوقت الدقيقين لهذه المباراة لاحقًا".
التأجيل لم يلق قبولاً حسناً لدى الأندية الفرنسية
ومع ذلك، لم تلق هذه الأخبار استحسان الفرق على جانبي القناة. ولم تقدم الفرق الفرنسية الأخرى الممثلة لفرنسا في البطولات الأوروبية، وهي ليون وستراسبورغ وليل، طلبًا مماثلاً، على الرغم من مشاركتها في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.
في غضون ذلك، سيواصل تشيلسي لعب مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس نهاية الأسبوع. سيواجه البلوز فريق نيوكاسل في مباراة قد تكون حاسمة في السباق على المراكز الأربعة الأولى.
يحتل رجال ليام روزينيور حالياً المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع، قبل رحلة الأحد إلى أرسنال بعد فشلهم في الفوز في آخر مباراتين في الدوري. في الواقع، عانى تشيلسي من التعادل على أرضه مع ليدز وبيرنلي، حيث أهدر تقدمه بهدفين وهدف واحد على التوالي في النهاية.
طلبات PSG السابقة
كما وافق نادي باريس سان جيرمان على طلب مماثل لتأجيل مباراة في الموسم الماضي. وكان من المقرر أن يواجه فريق إنريكي فريق نانت بين مباراة ربع النهائي مع أستون فيلا، ولكن تم تأجيل المباراة إلى الأسبوع التالي، على الرغم من احتجاجات منافسي باريس سان جيرمان المحليين.
وفي الوقت نفسه، في موسم 2023-24، تم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس بين مباراتي نصف النهائي مع بوروسيا دورتموند. لكن العملاق الفرنسي لم يستفد من التأجيلات، حيث خسر المباريات التالية ضد أستون فيلا ودورتموند.
وسيواجه الفائز في مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي إما ليفربول أو غالطة سراي في ربع النهائي. وعن القرعة نفسها، قال إنريكي: "قرعة دوري أبطال أوروبا صعبة، كالعادة. لا نتوقع أي شيء مختلف". "نحن سعداء. سيكون من المثير للاهتمام أن نلعب ضد أحد أفضل الفرق الإنجليزية، التي نعرفها جيدًا.
"لا يوجد لدينا أي شعور بالانتقام. هذه مسابقة مختلفة. هذا هو مسارنا ونحن معتادون عليه. نحن الأبطال في هذه المسابقة في الوقت الحالي، لذا فإن المشكلة تقع على عاتق جميع الفرق الأخرى. عليهم أن يلعبوا ضدنا، هذا ما أعتقده".
يعود باريس سان جيرمان إلى الدوري المحلي عندما يواجه لو هافر مساء السبت.
