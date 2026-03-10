باريس سان جيرمان يطلق زيه الخامس الجديد الأنيق من Nike x Jordan بتصميم مذهل مستوحى من أضواء باريس الساحرة

كان لدى PSG بالفعل أربعة أطقم للموسم 2025-26، بما في ذلك التعاون الرابع مع Jordan الذي تم الكشف عنه في نوفمبر، لكنهم رأوا أنه من المناسب إصدار خامس طقم كإجراء احترازي. كان التعاون مع خط كرة السلة من Nike مثمراً بشكل خاص لفريق Les Parisiens.

وقد بدأت هذه الشراكة المربحة والمبتكرة في عام 2018 عندما تم توقيع اتفاقية لإطلاق مجموعة متنوعة من الملابس والأحذية التي تحمل العلامة التجارية المشتركة. منذ ذلك الحين، تم وضع شعار "Jumpman" من Jordan على أطقم PSG الخارجية والثالثة والرابعة بدلاً من شعار Nike Swoosh، حتى أنه ظهر على قميصهم الداخلي في 2021-22، عندما كان النجوم ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار يلعبون في Parc des Princes.

وبالطبع، فإن التعاون يمتد إلى ما هو أبعد من الملعب، حيث يشير إلى شعبية كرة السلة في فرنسا من خلال أحذية رياضية تحمل العلامة التجارية المشتركة للملعب، ويستفيد من ازدهار ملابس الشارع من خلال سترات وسترات رياضية.