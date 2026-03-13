AFP
ترجمه
باريس سان جيرمان يستعد لإتمام مجموعة من تمديدات العقود المهمة - بما في ذلك عقد المدرب لويس إنريكي لوضع حد للشائعات حول رحيله
"لو باريزيان": المفاوضات تصل إلى مراحلها النهائية
وفقًا لصحيفة «لو باريزيان»، يتحرك النادي بخطى سريعة لضمان مستقبل أبرز لاعبيه. وتأتي تمديدات عقود فابيان رويز وبرادلي باركولا ولويس إنريكي على رأس أولويات النادي. وفي حين تم الانتهاء من صفقة رويز، ويقترب عقد باركولا من الاكتمال، تم التوصل إلى "نوع من الاتفاق المبدئي" مع لويس إنريكي. ومع ذلك، يظل الوضع مختلفًا بالنسبة لأوسمان ديمبيلي، حيث لم تبدأ بعد المفاوضات الرسمية بشأن مستقبله.
إنريكي: صانع المجد الأوروبي
منذ وصوله، حول لويس إنريكي باريس سان جيرمان إلى قوة مهيمنة على الصعيد القاري، حيث حصد لقب الدوري الفرنسي مرتين متتاليتين وكأس دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الموسم الماضي. ولدرء اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز - بما في ذلك مانشستر يونايتد، الذي يُقال إن صانعي القرار فيه معجبون بالإسباني - فإن مسؤولي باريس سان جيرمان حريصون على تمديد إقامته. وعلى الرغم من أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2027، فإن النادي يريد ربطه حتى عام 2030، وهي رغبة عززتها الهزيمة الساحقة التي ألحقها الفريق مؤخراً بتشيلسي بنتيجة 5-2 في ملعب بارك دي برانس.
مستقبل ديمبيلي غير مؤكد وسط أنباء عن اهتمام مانشستر سيتي به
في الوقت الذي يركز فيه النادي على تجديد العقود، يبدو مستقبل ديمبيلي، الحائز الحالي على جائزة الكرة الذهبية، غير مؤكد بشكل متزايد. على الرغم من كونه شخصية محورية في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تشير تقارير صحيفة "دياريو سبورت" إلى أن وكيل أعماله، موسى سيسوكو، التقى مؤخرًا بالمدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوغو فيانا. مع اقتراب انتهاء عقده في عام 2028 وفشل المفاوضات حول تجديده في إحراز تقدم إيجابي، ترتبط اسم النجم البالغ من العمر 28 عامًا بشكل غير مؤكد بانتقال مثير للانتباه إلى عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.
بناء إمبراطورية في عصر ما بعد النجوم
تعكس هذه الخطوات التعاقدية التحول الاستراتيجي الذي يشهده نادي باريس سان جيرمان نحو الاستقرار والاستمرارية التكتيكية. في أعقاب رحيل العديد من النجوم البارزين خلال السنوات الأخيرة، يبدو النادي مصمماً على مكافأة قيادة إنريكي وضمان التزام طويل الأمد من قبل المواهب الشابة مثل باركولا. ومن خلال إتمام هذه الصفقات، يهدف بطل أوروبا إلى إزالة أي شكوك متبقية وتزويد مدربه بالأمان اللازم للحفاظ على مكانته في قمة كرة القدم العالمية.
