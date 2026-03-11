باريس سان جيرمان وتشيلسي، هما نفس الفريقان، يلتقيان مجددًا في دوري أبطال أوروبا. مرة أخرى، سيكون اللقاء الذي أصبح كلاسيكيًا أوروبيًا حقيقيًا هو الذي سيحدد أيًا من فريقي لويس إنريكي وروزنور سيحصل على تذكرة التأهل إلى ربع النهائي. مواجهة بين أسلوبين مختلفين في اللعب، ولكن أيضًا بين إدارتين مختلفتين للناديين - كلاهما مليونيريان - ولكنهما مختلفان جدًا في عدة عوامل. من سوق الانتقالات إلى الحاجة إلى تجديد التشكيلة وصولاً إلى الألقاب، مقارنة بين الناديين.
باريس سان جيرمان وتشيلسي يتواجهان مجددًا: من سوق الانتقالات إلى استراتيجيات الناديين، مقارنة بين نموذجين مختلفين
كلاسيكية جديدة
كما ذكرنا، فإن المباراة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي هي مباراة أصبحت على مر السنين عادة في كرة القدم الأوروبية الكبرى. كلا الفريقين لهما ماضٍ بعيد عن الذهب، ولكن منذ وصول الشيوخ إلى باريس وأبراموفيتش إلى لندن، تغيرت الأوضاع. بفضل إدارة آل خليفي، احتكر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي واستقر أيضًا في قمة كرة القدم العالمية. وهو وضع مشابه لوضع نادي ستامفورد بريدج الذي، على الرغم من انتقال ملكيته وإدارته الآن إلى بوهلي، أصبح منذ الألفية الثانية أحد أكثر الأندية تنافسية في إنجلترا وأوروبا. تأكيد آخر على الوضع الممتاز الذي يتمتع به باريس سان جيرمان وتشيلسي يأتي من بيانات Transfermarkt، حيث تبلغ قيمة تشكيلة الفريق الأول 1.20 مليار مقابل 1.16 مليار للبلوز.
السابقات
يكفي أن نذكر أن الناديين،اللذين لم يحققا أي إنجاز منذ تأسيسهما، قد لعبتا مؤخراً نهائيات دوري أبطال أوروبا وفازتا بثلاث من آخر 14 نسخة من البطولة. بالإضافة إلى ذلك، تنافسا على أول كأس العالم للأندية الموسعة وبالصيغة الجديدة التي شهدت فوز فريق ماريسكا آنذاك بنتيجة 3-0 في يوليو 2025. كانت تلك آخر مواجهة بين الفريقين قبل المواجهة المزدوجة في ربيع 2026. قبل ذلك، التقى باريس سان جيرمان وتشيلسي لمدة ثلاث سنوات متتالية في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا: في 2014، فاز تشيلسي في ربع النهائي، وفي 2015، التقى الفريقان في دور الـ16 وكانت النتيجة النهائية 3-3، لكن هذه المرة كان باريس هو الذي تأهل للدور التالي. وأخيرًا في 2016، في دور الـ16 أيضًا، حقق باريس سان جيرمان فوزًا مزدوجًا.
إدارة نادي باريس سان جيرمان
حقق كلا الناديين نتائج جيدة في أوروبا وفي البطولات المحلية، على الرغم من اختلاف استراتيجياتهما بشكل كبير. منذ بضع سنوات، غيّر باريس سان جيرمان أسلوب عمله. ودّع البحث عن نجوم أكبر بعد فشل تجربة الثلاثي مبابي-نيمار-ميسي، وركز على بناء فريق متوازن ومتماسك وقادر على مواجهة المستقبل. كان وصول لويس إنريكي، الذي تمكن من التركيز على مفهوم الفريق ورفعه إلى مستوى الأفراد، أمرًا أساسيًا في هذه العملية. في السنوات الأخيرة، تم إنفاق مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات، ولكن على لاعبين في بداية مسيرتهم وليس في ذروة حياتهم المهنية. في الجلسات الأخيرة، انضم لاعبون مثل زابارني وشوفالييه، الذي تم اختياره بعد بيع دوناروما، وقبل ذلك كفاراتشيليا وجواو نيفيس ودووي وباشو. كان هذا تحولًا في الاتجاه كافيًا لمكافأة الفرنسيين الذين تمكنوا من تحقيق الثلاثية في الموسم الماضي.
إدارة تشيلسي
كما ذكرنا سابقًا، اختلفت الطريقة التي حاول بها تشيلسي البقاء في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. كانت النفقات في أحد أكثر الأحياء فخامة في لندن أكثر عشوائية وتقلبًا، وغالبًا ما كانت خاطئة. ركزت سياسة البلوز الجديدة على الشباب،وذهبت للبحث عن أفضل المواهب في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما دفعت لهم مبالغ زائدة وجعلتهم يوقعون عقودًا طويلة الأمد. لكن الإفراط في التعاقد مع العديد من اللاعبين أعاق انطلاق العديد منهم، الذين ضاعوا أو اضطروا إلى انتظار دورهم. تم إيداع بعض هؤلاء النجوم الصاعدين في النادي الفرعي ستراسبورغ، بينما تم بيع آخرين، وقضى آخرون أسابيع وشهورًا في حوض السفن في الفرق الثانية في كوبهام. كانت هذه إدارة شبه نهمة أثارت استياء الكثيرين ومنعت النادي من النهوض بعد فترة صعبة. فقط وصول ماريسكا هو الذي أدى إلى بعض النظام في فوضى تشيلسي، الذي شكر المدرب الإيطالي بفصله بعد بضعة أسابيع صعبة. ومع ذلك، تمكن البلوز بصعوبة وعلى مدار السنوات من بناء فريق منطقي، والذي عاد الآن بشكل دائم إلى نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز. في المواسم الأخيرة، كالعادة، انطلق لندن في شراء اللاعبين من كل مكان: جواو بيدرو، جيتنز، غارناشو، إستيفاو، هاتو، ديلاب، وقبلهم بيدرو نيتو وجواو فيليكس، بالإضافة إلى بيع لاعبين مهمين مثل مادويكي ونكونكو. وقد أثرت هذه التغييرات على نتائج الفريق الذي، بعيدًا عن أمجاد عهد مورينيو، كان متقلبًا في السنوات الأخيرة.
كيف سار الأمر مع باريس سان جيرمان وتشيلسي
لقد كان باريس سان جيرمان لسنوات طويلة نجم الدوري الفرنسي. توالى المدربون واللاعبون، لكن الباريسيين تمكنوا دائمًا من الفوز بالدوري الفرنسي على مر السنين، باستثناء موسمي 2017 و2021. بالنسبة للباقي، كان الأمر بلا منازع. لكن الحساب مختلف تمامًا بالنسبة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. قبل تغيير مسار النادي، كان الباريسيون قد تكرر خروجهم من الدور ربع النهائي والدور الثامن. في عامي 2021 و2024، توقفوا في الدور نصف النهائي، وفي عام 2020 في النهائي قبل تحقيقهم النجاح الأول الذي طال انتظاره في عام 2025.
كان مسار تشيلسي أكثر تقلبًا، حيث تبع النجاحات الكبيرة تراجع كبير. في عام 2012، احتل البلوز المركزالسادس، في العام الذي حققفيه أول فوز له في دوري أبطال أوروبا. تبع هذا التراجع نجاح مزدوج بفوزه ببطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2015 و2017، تخللتهما نتيجة مخيبة للآمال بالمركز العاشر ومركزخامس آخر في عام 2018. في عام 2021، حقق الفريق اللندني إنجازًا آخر بفوزه بلقب دوري أبطال أوروباللمرة الثانية في تاريخ النادي، لكنه لم يتمكن من الحصول سوى على المركز الرابع في الدوري. منذ 2022/2023، هناك تراجع جديد في النتائج يترجم إلى المركزالثاني عشر، يليه المركز السادس في 2024، ثم النهضة مع ماريسكا الذي تمكن من قيادة النادي إلى لقبين (كأس المؤتمر وكأس العالم للأندية) وإعادته إلى دوري أبطال أوروبا.