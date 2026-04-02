Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

باريس سان جيرمان وأندية الدوري الإنجليزي الكبرى في حالة تأهب قصوى مع تفكير إدواردو كامافينغا في مستقبله مع ريال مدريد في ظل عدم مشاركته بانتظام في التشكيلة الأساسية

إدواردو كامافينجا
ريال مدريد
انتقالات
باريس سان جيرمان
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي

أصبح مستقبل إدواردو كامافينغا في ريال مدريد محاطًا بالغموض، في الوقت الذي بدأت فيه أندية النخبة الأوروبية في التنافس على ضم اللاعب الفرنسي متعدد المواهب. وعلى الرغم من إمكاناته الهائلة وخزانته المليئة بالجوائز التي تضم بالفعل لقبين في دوري أبطال أوروبا، فإن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يشعر، حسبما ورد، بخيبة أمل متزايدة بسبب عدم مشاركته بانتظام في التشكيلة الأساسية خلال المباريات الكبرى.

  • الفرق الأوروبية الكبرى تراقب الوضع في البرنابيو

    أصبح مستقبل كامافينغا في ريال مدريد غامضًا بشكل متزايد. تشير تقارير صحيفة «آس» إلى أنه على الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات نهائية من جانب اللاعب أو النادي، فإن الوضع الحالي في فالديبيباس قد أثار تفكيرًا جادًا. ولم تمر هذه الفترة من عدم اليقين مرور الكرام، حيث يُقال إن باريس سان جيرمان والعديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز قد وضعوا لاعب الوسط هذا على قائمة اهتماماتهم.

    في إنجلترا، يُقال إن جاذبية الدوري الإنجليزي الممتاز تمثل عامل جذب كبير للفرنسي، الذي يُنظر إلى قدراته البدنية ومرونته التكتيكية على أنها مناسبة تمامًا لهذا الدوري عالي الكثافة. وفي الوقت نفسه، ينظر باريس سان جيرمان إلى النجم المولود في كابيندا على أنه "اللمسة الأخيرة" المحتملة لخط وسط يضم بالفعل مواهب مثل فيتينها وجواو نيفيس.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    الإحباط من عدم اتساق الدور

    أدت سلسلة من الإصابات المؤسفة إلى تعطيل إيقاع كامافينغا هذا الموسم. ومع ذلك، فحتى عندما كان في كامل لياقته البدنية، واجه صعوبة في حجز مكانه ضمن التشكيلة الأساسية. وقد أصبحت تعدد مواهبه بمثابة عائق، حيث لا يزال يتم تنقله بين مركز لاعب الوسط الدفاعي، والجناح الوهمي، وحتى الظهير الأيسر.

    خاض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 34 مباراة هذا الموسم، لكنه غالبًا ما يجد نفسه على مقاعد البدلاء عندما تحين المباريات الكبرى. تحت قيادة ألفارو أربيلوا، الذي تولى المسؤولية عقب إقالة تشابي ألونسو في يناير، غالبًا ما كان محور خط الوسط المفضل يضم تياجو بيتارش وأوريليان تشواميني. وبحسب ما ورد، فإن هذا الدور الثانوي جعل نجم رين السابق يشعر بعدم الرضا عن وضعه الحالي في الفريق.

  • تتزايد احتمالات رحيله في الصيف

    تشير التقارير إلى أن الأجواء داخل غرفة ملابس ريال مدريد تشهد تغيراً، حيث يتزايد الشعور بين زملائه بأن كامافينغا قد يسعى للرحيل هذا الصيف. وقد أدى عدم تقدمه بشكل واضح نحو تولي دور قيادي على أرض الملعب إلى تداول تكهنات بأن ريال مدريد سيكون مستعداً للنظر في عروض تتراوح قيمتها حول 50 مليون يورو (43.7 مليون جنيه إسترليني/57 مليون دولار) للحصول على اللاعب. ويعد التوقيت حساساً بشكل خاص نظراً لاقتراب موعد كأس العالم. وقد أدى قلة مشاركة كامافينغا في مدريد بالفعل إلى تقلص دوره مع المنتخب الفرنسي، حيث لم يلعب سوى 30 دقيقة خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

  • CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    تجدد اهتمام باريس سان جيرمان

    اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب الوسط ليس بالأمر الجديد. فقد كان بطل الدوري الفرنسي معجبًا بكامافينغا منذ أدائه المتميز عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا مع فريق رين في مباراة ضدهم عام 2019. ورغم أن ريال مدريد فاز في النهاية بسباق التعاقد معه عام 2021، إلا أن اهتمام باريس لم يتلاشى أبدًا. والآن، مع تزايد الغموض حول مستقبل اللاعب الوسط، فإن النادي مستعد لإحياء مساعيه من جديد.

    مع دخول الموسم مراحله النهائية، يتزايد الضغط على كل من اللاعب والنادي للتوصل إلى حل. ويبقى أن نرى ما إذا كان كامافينغا سيتمكن من العودة إلى التشكيلة الأساسية أم أنه سيختار أن يكون نجم عملية تجديد كبيرة في الصيف. ومع انتظار الدوري الإنجليزي الممتاز وباريس سان جيرمان في الكواليس، فإن الكرة في ملعب ريال مدريد ليقرر ما إذا كان مستعداً لترك موهبة بارزة كهذه تغادر البرنابيو.

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا