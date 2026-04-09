Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
PSG Secret WeaponGoal Ar Only GFX
علي سمير

قذائف لا تُلعب بالقدم .. ثلاثة مشاهد تكشف "سلاح إنريكي السري" في ليلة إسقاط ليفربول بدوري الأبطال!

فقرات ومقالات
نونو مينديز
لويس إنريكي
التحليل الفني
باريس سان جيرمان ضد ليفربول
باريس سان جيرمان
ليفربول
دوري أبطال أوروبا

انتصار ثمين للعملاق الباريسي يضعه على أعتاب نصف النهائي

يمتلك لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان العديد من الأسلحة الواضحة والسرية أيضًا خلال رحلته مع النادي الفرنسي، والتي جعلته ينجح ويصل إلى تحقيق حلم دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

الفريق الباريسي يواصل رحلته في الدفاع عن لقبه بصورة ولا أفضل هذا الموسم، تفوق على ليفربول بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع النهائي على ملعب حديقة الأمراء.

النتيجة كشفت لنا العديد من الحقائق، أهمها أن باريس يعتبر من أقوى المرشحين للفوز باللقب مرة أخرى، وهناك حقيقة لا تقل أهمية.. إنريكي لديه بعض السرية التي لا يلتفت لها الجميع.

نعلم القوة التي يمتلكها الفريق بدفاعه المنظم وثنائية فيتينيا وجواو نيفيش في وسط الملعب، والرباعي "ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا وخفيتشا كفاراتسخيليا"، ولكن هناك شيء آخر يعتمد عليه إنريكي للفتك بالخصوم، والحديث هنا عن رميات التماس!

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    سلاح سري ضد ليفربول

    الدوري الإنجليزي يعتبر من أهم المسابقات التي تعتمد بشكل كبير على الكرات الثابتة في تهديد شباك الخصوم، ومؤخرًا أصبحت رميات التماس تحمل أهمية بالغة، بقيام بعض الفرق بتنفيذها ورميها بقوة داخل منطقة الجزاء وكأنها ركلة ركنية أو كرة ثابتة على حدود المنطقة.

    ظهير برينتفورد مايكل كايودي يعتبر الأكثر تميزًا بهذه الخاصية هذا الموسم، وهناك أيضًا فرق مثل سندرلاند وآرسنال تُعول بشكل كبير على هذا النوع من الحيل، ويبدو أن إنريكي يعتمد على نفس الأمر ولكن بطريقة مبتكرة.

    مباراة ليفربول التي تفوق فيها باريس، أظهرت الطريقة الفريدة التي يعتمد بها إنريكي على ظهيره الأيسر نونو مينديش، في اختراق دفاعات ليفربول من خلال رميات التماس.

    المتابعون لاحظوا هذا الأمر الذي ظهر بصورة واضحة في 3 مشاهد خلال المباراة ..

    المشهد الأول : مينديش يلعب الكرة بقوة إلى جواو نيفيش الذي يمررها بينية لعثمان ديمبيلي خلف المدافعين والفرنسي يلعبها خطيرة إلى ديزيري دوي.

    المشهد الثاني : مينديش يلعبها إلى فيتينيا الذي يمررها لديزيري دوي على الجانب الأيمن ولكنها هنا أقل خطورة.

    المشهد الثالث : الظهير البرتغالي يلعب رمية تماس مثالية بقوة شديدة إلى كفاراتسخيليا وكأنه يمررها بقدمه، ليضع الجناح الجورجي بمكان مناسب للتسديد أو لعب عرضية ليقوم بالتصرف الأخير في النهاية.

    الطريقة التي يلعب بها مينديش الرميات ليست عادية، يبدو أنه تدرب عليها جيدًا حتى يتمكن من لعبها بهذه القوة والدقة لمباغتة الخصم وكأنه يسدد قذيفه بيديه.


  FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOL

    ليست الحيلة الأولى

    في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، لاحظ الكثير من المتابعين قيام باريس سان جيرمان بتنفيذ ركلات البداية بطريقة غريبة وغير معتادة على الفريق الفرنسي، وكرروا نفس الأمر في كأس العالم للأندية 2025.

    الخطة تعتمد على التالي :

    فور انطلاق صافرة البداية، يقوم مسدد الركلة بلعب الكرة بقوة بعيدًا في نصف ملعب الفريق الخصم، وفي بعض الأوقات يصوبها خارج الملعب بشكل كامل بجوار الراية الركنية.

    الأمر لم يكن صدفة، قناة "Football TacticDive" على موقع يوتيوب، قامت بشرح الروتين الذي قرر إنريكي الاعتماد عليها وقتها لتنفيذ ضربة البداية.

    القصة تأتي كتكرار لركلة الإسقاط في لعبة الرجبي، بهدف إعادة الكرة للخصم في الثلث الأخير من ملعبه، من أجل تفعيل خاصية الضغط العالي ضده لإجباره على الخطأ.

    وعندما يحصل الفريق المنافس على رمية تماس بعد هذه الركلة، يضغط باريس بأكثر من لاعب، لعلمه أن خيارات اللاعب المنفذ للرمية بجوار الراية الركنية تكون محدودة للغاية والزوايا ضيقة أمامه.

    وهنا يستغل باريس الأمر بقطع الكرة بعد رمية التماس من خلال الضغط العالي، ومحاولة مباغتة الخصم بهجمة خطيرة مبكرة.

    الفريق الفرنسي فعل ذلك أمام آرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث ضغط 7 لاعبين من باريس بقوة بعد ركلة البداية، ليتكرر الأمر أكثر من مرة في مناسبات أخرى.

    إنريكي سبق أن اعترف أنه قام باقتباس هذه الفكرة من ليون، وهو تصريح شجاع يعكس أن الإسباني لا يشعر بالخجل من الحديث عن الاستفادة من الآخرين، رغم أنه يقدم كرة قدم فريدة من نوعها تجعله أحد كبار المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بفضل أسلحته السرية والمعلنة للجميع.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
فولهام crest
فولهام
فولهام
دوري أبطال أوروبا
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي