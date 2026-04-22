Nasser Al Khelaifi Luis Enrique
أحمد فرهود

في ليلة الاحتفاء بالرئيس لا يسقط باريس: لويس إنريكي يلعب "بلاي ستيشن".. وإلى برشلونة "الصفقة التبادلية ستفيد الجميع"!

خطوة باريسية جديدة نحو لقب الدوري الفرنسي..

في ليلة احتفالية، لم يكتفِ نادي باريس سان جيرمان بتحقيق الفوز فحسب؛ بل بعث برسالة مدوية إلى منافسه لانس، بأن لقب الدوري الفرنسي لن يغادر العاصمة.

نعم.. باريس سان جيرمان فاز (3-0) ضد نادي نانت، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 26 بمسابقة الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثلاثية الفريق الباريسي؛ جاءت عن طريق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا "هدفين" في الدقيقتين 13 و50، والفرنسي الشاب ديزيري دوي في الدقيقة 37.

وبهذه النتيجة.. رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 66 نقطة، في "صدارة" الدوري الفرنسي؛ وبفارق 4 نقاط عن فريق لانس الأول لكرة القدم، صاحب "المركز الثاني".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز باريس سان جيرمان على نانت..

    احتفال باريسي رائع بـ"ليلة" ناصر الخليفي

    احتفل نجوم العملاق العاصمي باريس سان جيرمان، بـ"ليلة" رئيسهم القطري ناصر الخليفي، بأفضل طريقة ممكنة؛ وذلك بالفوز على نادي نانت (3-0)، مساء اليوم الأربعاء.

    مباراة نانت المؤجلة من الجولة 26 بمسابقة الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ هي اللقاء "رقم 800" للفريق الباريسي الأول لكرة القدم، تحت رئاسة الخليفي.

    الخليفي الذي تولى رئاسة باريس سان جيرمان عام 2011، أحدث طفرة رياضية واقتصادية هائلة في هذا النادي العملاق؛ وذلك على النحو التالي:

    - تحقيق 40 من أصل 58 لقبًا في تاريخ فريق باريس سان جيرمان الاول لكرة القدم.

    - وصول قيمة نادي باريس سان جيرمان إلى 4.30 مليار يورو.

    - فوز فريق باريس سان جيرمان الأول في 564 مباراة من أصل 800 - بنسبة 70.5% -.

    ولا ننسى أن الفريق الباريسي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، تحت رئاسة الخليفي أيضًا؛ وذلك في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    خطة ناصر الخليفي تطبق بالفعل.. ولكن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى الخطة التي "رسمها" القطري ناصر الخليفي، رئيس العملاق العاصمي باريس سان جيرمان، خلال الفترة القادمة.

    ولم يكتفِ الخليفي بالإنجازات التي حققها الفريق الباريسي، طوال السنوات الماضية؛ ليضع خطة مستقبلية، على النحو التالي:

    - زيادة الاعتماد على المواهب الشابة الصغيرة.

    - تمديد عقد المدير الفني الإسباني لويس إنريكي.

    - استئناف المفاوضات لشراء ملعب "بارك دي برانس".

    - الجمع بين الهوية المحلية الفرنسية والطموح الأوروبي.

    وإذا نظرنا إلى مباراة نانت، المؤجلة من الجولة 26 بمسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026؛ سنُلاحظ أن الفريق الباريسي يطبق فعلًا مشروع الخليفي، خاصة فيما يتعلق بالمواهب الشابة.

    لكن أيضًا.. العملاق الباريسي يحتاج إلى بعض التدعيمات، خلال الفترة القادمة؛ لكي يصبح فريقًا لا يُقهر أبدًا، بالفعل.

    باريس سان جيرمان أمام فريق مُتهالك مثل نانت، والذي يتواجد في "المركز السابع عشر" بجدول ترتيب الدوري؛ عانى على المستوى الدفاعي - خاصة في الشوط الأول -، إلى جانب بعض الفراغات في منتصف الملعب.

    وإذا كان الخصم أقوى من نانت؛ كان الفريق الباريسي من الممكن أن يُعاني بعض الشيء، في مباراة الليلة.

    باريس يلعب "بلاي ستيشن" مع إنريكي!

    بعيدًا عن النقطة السلبية السابقة؛ يجب أن نتحدث عن "المتعة" التي يقدّمها العملاق العاصمي باريس سان جيرمان في مبارياته، تحت قيادة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي.

    وأصبح الفريق الباريسي يلعب بأسلوب "البلاي ستيشن" حقًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ثنائيات بين اللاعبين "تيكي تاكا".

    * ثانيًا: مراوغات في مساحات ضيقة.

    * ثالثًا: أهداف رائعة بمختلف الأشكال.

    * رابعًا: "لامركزية" مبهرة بين اللاعبين.

    أي أننا نُشاهد تنوعًا كبيرًا في الفنيات وطرق اللعب، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وذلك في مباريات باريس سان جيرمان، آخرها مواجهة نانت المؤجلة من الجولة 26 بمسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026.

    رسالة لبرشلونة ومكاسب باريسية بـ"الجملة"

    أخيرًا.. هُناك رسالة إلى العملاق الكتالوني برشلونة، مع مكاسب عديدة خرج بها نادي باريس سان جيرمان؛ بعد الفوز على فريق نانت الأول لكرة القدم، في المباراة المؤجلة من الجولة 26 بمسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026.

    أهم المكاسب التي خرج بها الفريق الباريسي، مساء اليوم الاربعاء؛ بعد الفوز على ضيفه نانت، هي:

    - أولًا: توسيع الفارق مع نادي لانس "الوصيف"؛ ليصل إلى 4 نقاط.

    - ثانيًا: إثبات صحة قرار المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، بتحويل مركز البرازيلي لوكاس بيرالدو من الدفاع إلى الوسط؛ حيث بدأ يتألق الآن.

    - ثالثًا: إراحة الكثير من نجوم الفريق بعد حسم النتيجة ضد نانت؛ استعدادًا للمرحلة المصيرية القادمة - خاصة ضد العملاق الألماني بايرن ميونخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا -.

    أما بخصوص الرسالة إلى برشلونة؛ فهي تتعلق بالأنباء التي ترددت في الأيام الماضية، بخصوص "الصفقة التبادلية المحتملة" مع باريس سان جيرمان.

    هذه "الصفقة التبادلية المحتملة" التي تم الحديث عنها؛ هي انتقال النجم الفرنسي الشاب ديزيري دوي إلى برشلونة، مقابل حصول الفريق الباريسي على خدمات الإسباني داني أولمو.

    دوي أثبت مرة أخرى في مواجهة نانت، أنه قد يكون "القطعة الناقصة" في صفوف العملاق الكتالوني؛ حيث يستطيع اللعب في الجناح الأيسر، بالإضافة إلى التألُق على الطرف الأيمن كذلك.

    أي أنه سينهي أزمة الجناح الأيسر لبرشلونة؛ مع إمكانية تعويض الجوهرة الإسبانية لامين يامال في الطرف الأيمن، حال غيابه.

    أما أولمو فهو اللاعب الذي يحتاجه باريس حقًا، حيث أنه رغم كل إبداعات فريق العاصمة الفرنسية؛ إلا أنه ينقصه "الذكاء" الذي يتمتع به هذا النجم الإسباني، بين خطوط الخصم.

    وبالتالي.. قد تكون هذه الصفقة التبادلية حلًا للناديين؛ إذا صدقت التقارير التي تحدثت بخصوص هذا الأمر، بالفعل.