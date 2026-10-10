باريس سان جيرمان ولومان | قطار فيران الإسباني يتعطل.. وبديل "بديل" صلاح يزيد حسرة ليفربول!

استعاد باريس سان جيرمان توازنه المحلي محققاً انتصاره الثالث توالياً بتغلبه على لومان بنتيجة 3-1 على ملعب "بارك دي برانس"، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، ويضيق الخناق بـ 3 نقاط فقط خلف موناكو المتصدر، متجاوزاً بذلك سلسلة من ثلاث مباريات دون انتصار في بداية الموسم. في المقابل، تكبد لومان خسارته الثانية في المسابقة ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز 12 بعد سلسلة لاهزيمة استمرت لثلاث جولات.

المباراة التي شهدت هيمنة باريسية مطلقة باستحواذ بلغ 72.5% و22 تسديدة، افتتحها لوكاس بيرالدو بهدف من ركلة جزاء (19')، قبل أن يتعادل لويس مافوتا للضيوف (54')، ليرد لويس إنريكي بتبديلات حاسمة أسفرت عن هدفي خفيتشا كفاراتسخيليا وماجنيس أكليوش.

ولم تقتصر الإثارة على المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى المدرجات حيث غادرت جماهير ألتراس باريس سان جيرمان مدرج "أوتوي" بشكل جماعي بعد أن أزال موظفو الملعب لافتة تحمل رسالة سياسية تدعم المظاهرات الطلابية في فرنسا كُتب عليها: "ميليشياتكم تقمع، وشبابنا يقاوم"، في مشهد احتجاجي ألقى بظلاله على أجواء اللقاء التكتيكي.