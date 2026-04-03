احذر يا صلاح من الوداع الأليم: ديمبيلي يخيف ليفربول بـ"شفرة إنيستا" .. وباريس لم يشف من جرح دوناروما رغم تخطي تولوز!

"اختبار مثالي قبل دوري الأبطال"، هكذا خاض باريس سان جيرمان، 90 دقيقة شاقة أمام تولوز، وانتزع منه انتصارًا مثيرًا بنتيجة (3-1)، من معقل بارك دي برانس، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

3 نقاط حملها النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، على عاتقه، بعدما سجل ثنائية العملاق الباريسي في الدقيقتين 23 و33، وجونسالو راموش في الدقيقة 90+2، بينما وقع راسموس نيكولايسن على هدف تولوز في الدقيقة 27.

وحافظ باريس سان جيرمان على صدارة "ليج 1"، قبل صدام ليفربول، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تواصل كتيبة لويس إنريكي، التحليق بعيدًا عن لانس، بفارق أربع نقاط، بعد الوصول إلى النقطة الـ63.

