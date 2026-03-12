باريس سان جيرمان - تشيلسي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يبدأ إجراءات تأديبية ضد بيدرو نيتو: ماذا حدث؟

بعد ما حصل في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، فتحت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تحقيقاً ضد مهاجم البلوز بيدرو نيتو. بعد هدف كفاراتشيليا الذي أنهى المباراة بنتيجة 4-2 - ثم سجل الجورجي هدفه الثاني - دفع لاعب لاتسيو السابق أحد جامعي الكرات في لحظة من الإحباط، لأنه في رأيه كان بطيئًا في إعادة الكرة إليه. أدى هذا التصرف إلى شجار بين اللاعبين على أرض الملعب، قبل أن يعتذر نيتو للفتى ويهديه قميصه في نهاية المباراة.