ترجمه
باريس سان جيرمان أم يوفنتوس بعد ذلك؟ لماذا قد يثير تحدٍّ جديد «فضول» بيب غوارديولا بعد الفوز بالألقاب مع برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي
سجل غوارديولا: الألقاب التي فاز بها بصفته مدرب مانشستر سيتي
يقترب غوارديولا من إكمال عقدٍ من الخدمة المخلصة في مانشستر، بعدما خاض اختبار الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016. وقد تُوِّج بذلك اللقب في ست مناسبات، مع احتمال تذوّق انتصارٍ سابع هذا الموسم. كما أن مجد كأس الاتحاد الإنجليزي مطروحٌ أيضاً إلى جانب الفوز الخامس بكأس الرابطة الذي تم تأمينه بالفعل.
وقد رُفعت كؤوس دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية أثناء قيادته لسيتي — مع الاحتفال بثلاثية تاريخية في موسم 2022-23 — كما شهدت عدة عمليات إعادة بناء مُحكمة للتشكيلة عبر نوافذ انتقالات متعددة اتسمت بإنفاقٍ كبير.
تُطرح تساؤلات حول ما سيحدث لاحقاً لغوارديولا. وقد كانت هناك اقتراحات بأنه قد يرحل قبل إكمال العام الأخير من عقده مع سيتي. وإذا كان سيبحث عن بداية جديدة، فهل سيفتح هذا الرجل الغامض البالغ 55 عاماً الباب أمام عروض من الدوري الإيطالي والفرنسي في محاولة لإكمال مجموعة الألقاب المحلية عبر الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا؟
هل يمكن أن تكون وظيفة غوارديولا القادمة في الدوري الإيطالي أو الدوري الفرنسي؟
وعندما سُئل عمّا إذا كان غوارديولا قد ينتهي به المطاف في يوفنتوس أو ميلان أو إنتر أو باريس سان جيرمان، قال باري — في تصريحات حصرية لـGOAL عبر BetMGM —: «بالنظر إلى ما أنجزه بالفعل، فإنه بالتأكيد سيثق بنفسه للذهاب إلى أي بلد وتغيير أسلوب كرة القدم وتطبيقها على طريقة بيب.
«بالتأكيد سأحب أن أرى ذلك — أن يذهب ويواجه نوعًا آخر من الأساليب، خصوصًا في إيطاليا. فهم عمومًا يلعبون بطريقة مختلفة تمامًا عن الآخرين، أكثر ميلًا للدفاع، وهذا ليس أسلوب بيب. لذا، أن يذهب إلى هناك، سيكون ذلك ممتعًا للغاية للمشاهدة.
«هذا أمر سيثير اهتمامه، وأنا متأكد أنه سيفعل. لكنني متأكد أيضًا أنه سيرغب في استراحة لطيفة. سيكون لديه الكثير من الخيارات، أليس كذلك؟ سيكون من الجيد أن نراه يتحدى بلدًا آخر.»
تمامًا مثل كلوب: من المتوقع أن يأخذ غوارديولا استراحة
كان غوارديولا يُفصح بالكاد عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بخططه المستقبلية. وقد طُرحت فكرة الانتقال إلى التدريب على مستوى المنتخبات، إذ يستلهم من منافسه السابق في ليفربول يورغن كلوب ويُعفي نفسه من الضغوط المرتبطة بتدريب الأندية.
وعندما جرى الضغط عليه أكثر بشأن ما سيحدث لاحقًا، وما إذا كان من الممكن أن تنقطع الصلة مع سيتي في عام 2026، أضاف باري - الذي أمضى خمسة أعوام مع «البلوز» بين 2009 و2014، وساعدهم على تحقيق أول لقب دراماتيكي في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2011-2012 - قائلًا: «أنا شخصيًا أعتقد أنه إذا قرر بيب أن وقته انتهى في سيتي، فسيأخذ استراحة. أعتقد أنه فعل ذلك عمومًا، أليس كذلك، عندما غادر فرقه؟
«سواء كانت ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، لا أحد يعرف ما الذي قد يأتي من حيث لا تتوقع. وما إذا كان قد خطط لخطوته التالية، أنت لا تعلم. بالتأكيد لديه الرصيد الذي يسمح له بفعل ذلك، أليس كذلك؟ من حيث أي نادٍ أو أي دولة في العالم، أنا متأكد.
«لم أكن أعتقد في البداية أنه سيُنهي الأمر هذا الموسم، لأنني أعتقد أن أي مدرب يرغب في الرحيل وهو في القمة. وفي مرحلة ما، لم يكن متأكدًا من الألقاب التي سيفوز بها هذا العام. لقد حصد بالفعل كأس الرابطة، وكأس الاتحاد فرصة كبيرة أيضًا، بالطريقة التي يلعبون بها، ولا أحد يعلم، فالدوري لا يزال مطروحًا كذلك.
«لن أتفاجأ تمامًا إذا كان هذا عامه الأخير. لقد بذل مجهودًا كبيرًا. تحدث الناس عن أنه "لا يمكث سوى ثلاثة أو أربعة أعوام في بعض الفرق ثم يأخذ استراحة". لقد بقي مدة أطول بكثير من ذلك في سيتي وكان مذهلًا. أنا متأكد أنه أيًا كان القرار الذي سيتخذه، يمكن للجماهير أن تصفق له وهو يغادر وتحترم ما قدمه».
يمتلك غوارديولا بالفعل خبرة في الحياة ضمن كرة القدم الإيطالية في سيرته الذاتية اللامعة من فترات قضاها مع بريشيا وروما كلاعب. إن جاذبية الانتقال إلى باريس — على الصعيدين الشخصي والرياضي — واضحة.
من الواضح أن هناك الكثير مما يتعين على مبتكر «تيكي تاكا» التفكير فيه، رغم أن فرص سماحه للشائعات العاطلة بأن تصبح مصدر تشتيت ضئيلة. وقد عاد مانشستر سيتي بقوة إلى سباق المنافسة على مجد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-26، مع مواجهة قد تكون فاصلة مع منافسيه أرسنال من المقرر أن تُقام على ملعب الاتحاد يوم الأحد.