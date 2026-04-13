كان غوارديولا يُفصح بالكاد عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بخططه المستقبلية. وقد طُرحت فكرة الانتقال إلى التدريب على مستوى المنتخبات، إذ يستلهم من منافسه السابق في ليفربول يورغن كلوب ويُعفي نفسه من الضغوط المرتبطة بتدريب الأندية.

وعندما جرى الضغط عليه أكثر بشأن ما سيحدث لاحقًا، وما إذا كان من الممكن أن تنقطع الصلة مع سيتي في عام 2026، أضاف باري - الذي أمضى خمسة أعوام مع «البلوز» بين 2009 و2014، وساعدهم على تحقيق أول لقب دراماتيكي في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2011-2012 - قائلًا: «أنا شخصيًا أعتقد أنه إذا قرر بيب أن وقته انتهى في سيتي، فسيأخذ استراحة. أعتقد أنه فعل ذلك عمومًا، أليس كذلك، عندما غادر فرقه؟

«سواء كانت ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، لا أحد يعرف ما الذي قد يأتي من حيث لا تتوقع. وما إذا كان قد خطط لخطوته التالية، أنت لا تعلم. بالتأكيد لديه الرصيد الذي يسمح له بفعل ذلك، أليس كذلك؟ من حيث أي نادٍ أو أي دولة في العالم، أنا متأكد.

«لم أكن أعتقد في البداية أنه سيُنهي الأمر هذا الموسم، لأنني أعتقد أن أي مدرب يرغب في الرحيل وهو في القمة. وفي مرحلة ما، لم يكن متأكدًا من الألقاب التي سيفوز بها هذا العام. لقد حصد بالفعل كأس الرابطة، وكأس الاتحاد فرصة كبيرة أيضًا، بالطريقة التي يلعبون بها، ولا أحد يعلم، فالدوري لا يزال مطروحًا كذلك.

«لن أتفاجأ تمامًا إذا كان هذا عامه الأخير. لقد بذل مجهودًا كبيرًا. تحدث الناس عن أنه "لا يمكث سوى ثلاثة أو أربعة أعوام في بعض الفرق ثم يأخذ استراحة". لقد بقي مدة أطول بكثير من ذلك في سيتي وكان مذهلًا. أنا متأكد أنه أيًا كان القرار الذي سيتخذه، يمكن للجماهير أن تصفق له وهو يغادر وتحترم ما قدمه».