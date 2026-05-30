باريس بطل أوروبا: حطم أسطورة "الأسود الثلاثة" أمام آرسنال .. نقش ألماني في معابد لندن وديمبيلي على خطى ميسي ورونالدو!

وضاع حلم آرسنال، وباريس سان جيرمان يثبت أن الزمان زمانه، وتاج أوروبا لن يغادر برج أيفل، الوحش عطل المدافع، ونصب نفسه على عرش أبطال القارة العجوز.

باريس سان جيرمان، بطلًا لدوري أبطال أوروبا، في موسم 2025-2026، للمرة الثانية على التوالي، بعد التغلب على آرسنال بركلات الترجيح، على إثر التعادل بهدف لمثله، في الوقت الأصلي والإضافي من النهائي الذي أقيم في معقل بوشكاش آرينا في بودابست.

وتقدم كاي هافيرتس بهدف لصالح آرسنال في الدقيقة السادسة، بعد استغلال خطأ من ماركينيوس أثناء محاولة تشتيت الكرة، قبل أن تصطدم بتروسارد، وترتد إلى هافيرتس الذي انطلق مسرعًا من الطرف الأيسر إلى داخل المنطقة، ويسددها ببراعة فوق الحارس سافونوف.

ورد عثمان ديمبيلي بهدف التعادل لباريس سان جيرمان من علامة الجزاء، في الدقيقة 65، بعد خطأ من موسكيرا في إعاقة خفيتشا كفاراتسخيليا.

واستمر التعادل الإيجابي، حتى ركلات الترجيح، فيما أهدر نونو مينديش كرة تصدى لها ديفيد رايا، بينما أضاع إيبريتشي إيزي كرته بجوار المرمى، ثم جاءت ركلة الحسم التي سددها جابرييل ماجالهايس فوق المرمى.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة باريس سان جيرمان وآرسنال، في نهائي دوري أبطال أوروبا..