بارما - كريمونيزي، تقييمات CM

Parma Calcio 1913 v US Cremonese - Serie A

بارما - كريمونسي، تقييمات CM

الناجحون والراسبون في المسابقة.

خسر أصحاب الأرض بعد مباراة لم يقدموا فيها أداءً لامعاً. من بين اللاعبين الذين حصلوا على تقييم مقبول، نجد ستريفزا وكافيغليا من مقاعد البدلاء. كريمونسي يعود أخيراً إلى الفوز بعد 15 مباراة. مباراة لعبت بشكل جيد ومنظم. فاردي يلهم وماليه ينهي الهجمات. أداء جيد أيضاً من فانديبوت.


  • بارما

    سوزوكي 6: أخطأ قليلاً في رد فعله على تسديدة ماله، لكنه أنقذ الموقف في مناسبتين أخريين. 

    فالنتي 5: كان فاردي بمثابة شوكة في جنبه، وغالبًا ما تجاوزه في السرعة. 

    سيركاتي 6: أداء مقبول بشكل عام، على الرغم من بعض البطء في تنظيم اللعب.

    (15' من الشوط الثاني كافيليا 6: دخول جيد إلى الملعب، يحاول إعطاء دفعة إضافية في الهجوم)

    ترويلو 5: أداءه لم يكن كافياً. ارتكب العديد من الأخطاء وكان متوتراً للغاية.

    فاليري 5: إيقاع بطيء وقليل من الدفع الهجومي. لم يظهر بشكل ملحوظ.

    سورنسن 5.5: باستثناء بعض اللعبات الفردية، لم يتمكن من التأثير كما ينبغي.

    (من الدقيقة 15 من الشوط الثاني، أوريستانيو 5.5: لم يكن دخوله كبديل مؤثراً، ولم يغير من مسار المباراة).

    كيتا 5.5: بدأ بشكل جيد، لكنه عانى من التعب، خاصة في الشوط الثاني، مما أدى إلى انخفاض وتيرة اللعب. كان يركض وراء الخصم ولم يظهر في الهجوم.

    (الدقيقة 28 من الشوط الثاني: إستيفيز: بدون تقييم)

    أوندريكا 5: لم يلمس الكرة سوى مرات قليلة، وغالبًا بشكل سيئ. 

    (23' الشوط الثاني إلفاج: بدون تقييم)

    بريتشجي 4.5: أخطاء عديدة في التمركز والرقابة. خطأه هو الذي أدى إلى هدف ماله.

    ستريفزا 6,5: الوحيد الذي كان حاضراً حقاً في المباراة من بين زملائه، نشط في الهجوم، يحاول إزعاج الخصوم قدر الإمكان. 

    بيليجرينو 5,5: لم يساند زميله في الهجوم بشكل كافٍ، سدد بعض التسديدات على المرمى لكنها لم تكن كافية.

    المدرب كويستا 5: فريق ضعيف الأداء ومتعب. حتى التبديلات لم توفر التغيير المطلوب في وتيرة اللعب.

    • إعلان

  • كريمونيزي

    أوديرو 6: لم يواجه صعوبات تذكر، وسيطر على المباراة بشكل جيد 

    تيراشيانو 6,5: أداء هجومي جيد، مع مساحة واسعة للانطلاق على الجناح الذي يتولى مسؤوليته في التداخل.

    بيانكيتي 6,5: يغلق المساحات أمام الخصوم بشكل جيد ويفرض نفسه بدنيًا. أداء آمن.

    (من الدقيقة 44 من الشوط الثاني فولينو: بدون تقييم)

    لوبرتو 6.5: يتفاهم جيدًا مع زملائه ويتراجع جيدًا أمام بيليجرينو. كان يقظًا وواثقًا طوال المباراة.

    بيزيلا 6: باستثناء بعض الأخطاء الفنية، كان أداءه جيدًا بشكل عام.

    ماليه 7,5: واحدة من أفضل مبارياته حتى الآن. لمس الكرة كثيرًا، وأظهر مهارة فنية جيدة، كما سجل هدفًا رائعًا بتسديدة ممتازة من تمريرة فاردي.

    غراسي 6.5: لعب جيد في مرحلة بناء الهجمات، وساعد الفريق حتى عندما هاجم الخصم بشكل عمودي. 

    فاندبوت 7: هدف ومباراة مليئة بالشخصية. 

    (34' من الشوط الثاني ثورسبي: غير مقيم)

    زيربين 6: كان بإمكانه بالتأكيد تقديم المزيد. ينقصه بشكل خاص اللمسة الأخيرة في المرحلة الأخيرة من اللعب، وبشكل أساسي المزيد من المبادرة في تجاوز اللاعبين.

    بونازولي 6.5: يحاول فتح المساحات لتدخلات زملائه ويشكل خطورة أيضًا.

    (من الدقيقة 22 من الشوط الثاني بايرو 6: دخول جيد إلى الملعب لخدمة زملائه.)

    سانابريا 5: تراجع طفيف مقارنة بالمباريات السابقة. ثابت إلى حد ما في موقعه.

     (من الدقيقة 22 من الشوط الثاني، فاردي 7: متحرك جدًا في الهجوم، وقدم تمريرة رائعة لماليه الذي سجل الهدف.)

    المدرب جيامباولو 7: كريمونسي يعود للفوز بمباراة منظمة وممتازة. 

