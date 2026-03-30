بادوفانو: «في السجن، قال لي أحد الحراس: "ضع أموالك في مؤخرتك"... 17 عاماً من الجحيم، وكان فيالي أحد القلائل الذين لم يتخلوا عني»

يحكي ميشيل بادوفانو عن المحنة التي عاشها بسبب خطأ قضائي: فقد تم اعتقاله بتهمة تمويل شبكة دولية لتهريب المخدرات، وظل في السجن حتى تبرئته في يناير 2023.





قال المهاجم السابق لفريق يوفنتوس في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": "لقد كانت تجربة جحيمية بكل تأكيد، خاصة أنني كنت أعلم دائماً أنني بريء ولا علاقة لي بالوقائع على الإطلاق. كافحت سبعة عشر عاماً ضد الظلم، وقد سلبني السجن حياتي، لكنني استعدتها الآن. التبرئة بالنسبة لي تعادل الفوز بدوري أبطال أوروبا".





"أصعب لحظة؟ كانت هناك لحظات كثيرة، ربما العزلة. البقاء لعدة أيام دون رؤية أحد يجعلك تشعر بالضياع. إنه شعور يصعب وصفه بالكلمات، يبدو لك أن الوقت لا يمر أبدًا. علاوة على ذلك، كانت زوجتي أيضًا قيد التحقيق في تلك الفترة — تم إغلاق القضية بعد 7 أشهر — ولم نتمكن حتى من الاتصال ببعضنا البعض. وأخيرًا، معاملة الحراس تجاهي: كانت قاسية حقًا. أعتقد أن ذلك كان بسبب كوني لاعب كرة قدم أيضًا. قال لي أحد حراس السجن: "أنت الآن ستحشر أموالك في مؤخرتك". أشياء من عالم آخر. رجال الشرطة الذين كانوا يخاطبونني بـ"أنت"، ويعاملونني كقطعة قماش. لقد حاولوا سحق كرامتي منذ اللحظة الأولى".



