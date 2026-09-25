ثورة تغيير فييرا: مراكز كوليبالي وماني في خطر مع السنغال .. والاتحاد انشغل بأنيس الحاج موسى ونسي "جوهرة موزمبيق"!

واستنادًا لما ذكرته في المقدمة، فإنه من الصعب الحكم على أداء السنغال تحت قيادة أسطورة فرنسا، في مباراته الأولى، في ظل بعض المعطيات، بين إصابة ساديو ماني، واعتزال ميندي، وكذلك غياب إيلمان ندياي، جناح مانشستر سيتي، "الموقوف" بسبب أحداث نهائي كان 2025.

بالنظر إلى ما قدمه المنتخب السنغالي، فإن أبرز اللمحات تمثلت في نقطتين..

* تقدم الخط الخلفي مع بعض التحفظات، من أجل مواجهة خطر الهجمات المرتدة.

* الاعتماد على تحركات الأطراف، لضرب دفاع موزمبيق.

وفي هذا السياق، فإن ثنائية موسى نياكاتي وساديبو ساني، ما بين التأمين الدفاعي، وبناء اللعب، وقوة الالتحامات، تجعلنا نقول إن حفاظ كاليدو كوليبالي، على موقعه كـ"أساسي" مع أسود التيرانجا، في خطر، رغم أنه كان يضفي على مهامه الدفاعية، لمحات هجومية افتقد إليها ثنائي ليون وموناكو، إلا أن أخطائه الفادحة، التي تبلورت في كأس العالم، تجعل حظوظه ضعيفة.

وبالإشارة إلى غياب ساديو ماني، فإن عبد الله سيما، جناح لانس، أثبت بأن مكان نجم النصر مهدد أيضًا، حيث كان أحد أبرز نجوم اللقاء، بصناعته لهدف السنغال، وكذلك انطلاقاته خلف الأظهرة، وتقديم الضغط المطلوب، سواءً على الطرف الأيسر، أو الأيمن في الشوط الثاني مع دخول إبراهيم مباي.

الأمر الثالث، هل يصبح إدوارد ميندي مطالبًا بالعودة من الاعتزال في الفترة المُقبلة؟ لن نقول إن أداء يهفان ديوف، حارس نيس، لم يكن كارثيًا بكل المقاييس، خاصة وأنه لم يتعرض للاختبار كثيرًا، إلا أن الهدف الذي استقبله بطريقة ساذجة، نوعًا ما، قد يجعل حارس الأهلي في حسابات فييرا وإن أعلن عن اعتزاله الدولي.



