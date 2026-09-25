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Geny Catamo Sadio Mane Kalidou Koulibaly Senegal (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

ثورة تغيير فييرا: مراكز كوليبالي وماني في خطر مع السنغال .. والاتحاد انشغل بأنيس الحاج موسى ونسي "جوهرة موزمبيق"!

فقرات ومقالات
السنغال
موزمبيق
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
جيني كاتامو
ساديو ماني
خاليدو كوليبالي
عبدالله سيما
الاتحاد

السنغال تتعادل في بداية الطريق نحو كأس أمم إفريقيا 2027..

ما بين اعتزال إدوارد ميندي، وجدل موقف ساديو ماني بين إنهاء الإصابة ومزاعم إنهاء مسيرته الدولية، وانتظار موعد جلسة الاستماع، في قضية نهائي كأس أمم إفريقيا "2025"، ثورة تغيير كان منتخب السنغال، على موعد معها، وهو يخوض مباراته الأولى تحت قيادة باتريك فييرا، ضد موزمبيق في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

المنتخب السنغالي خرج من ضيافة موزمبيق، بتعادل بهدف لمثله، ضمن الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، والتي تضم إثيوبيا والسودان، فيما تقدم نيكولاس جاكسون، بهدف لأسود التيرانجا، في الدقيقة 32، بينما وقّع جيني كاتامو على هدف التعادل، في الدقيقة 45+2.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز اللمحات حول مواجهة السنغال وموزمبيق، في تصفيات كان 2027، المقرر لها أن تقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا..

  • مركز كوليبالي وماني في خطر .. وهل يعود ميندي؟

    واستنادًا لما ذكرته في المقدمة، فإنه من الصعب الحكم على أداء السنغال تحت قيادة أسطورة فرنسا، في مباراته الأولى، في ظل بعض المعطيات، بين إصابة ساديو ماني، واعتزال ميندي، وكذلك غياب إيلمان ندياي، جناح مانشستر سيتي، "الموقوف" بسبب أحداث نهائي كان 2025.

    بالنظر إلى ما قدمه المنتخب السنغالي، فإن أبرز اللمحات تمثلت في نقطتين..

    * تقدم الخط الخلفي مع بعض التحفظات، من أجل مواجهة خطر الهجمات المرتدة.

    * الاعتماد على تحركات الأطراف، لضرب دفاع موزمبيق.

    وفي هذا السياق، فإن ثنائية موسى نياكاتي وساديبو ساني، ما بين التأمين الدفاعي، وبناء اللعب، وقوة الالتحامات، تجعلنا نقول إن حفاظ كاليدو كوليبالي، على موقعه كـ"أساسي" مع أسود التيرانجا، في خطر، رغم أنه كان يضفي على مهامه الدفاعية، لمحات هجومية افتقد إليها ثنائي ليون وموناكو، إلا أن أخطائه الفادحة، التي تبلورت في كأس العالم، تجعل حظوظه ضعيفة.

    وبالإشارة إلى غياب ساديو ماني، فإن عبد الله سيما، جناح لانس، أثبت بأن مكان نجم النصر مهدد أيضًا، حيث كان أحد أبرز نجوم اللقاء، بصناعته لهدف السنغال، وكذلك انطلاقاته خلف الأظهرة، وتقديم الضغط المطلوب، سواءً على الطرف الأيسر، أو الأيمن في الشوط الثاني مع دخول إبراهيم مباي.

    الأمر الثالث، هل يصبح إدوارد ميندي مطالبًا بالعودة من الاعتزال في الفترة المُقبلة؟ لن نقول إن أداء يهفان ديوف، حارس نيس، لم يكن كارثيًا بكل المقاييس، خاصة وأنه لم يتعرض للاختبار كثيرًا، إلا أن الهدف الذي استقبله بطريقة ساذجة، نوعًا ما، قد يجعل حارس الأهلي في حسابات فييرا وإن أعلن عن اعتزاله الدولي.


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  • لماذا لم يطارد الاتحاد نجم موزمبيق؟

    لعلّ أبرز إحصائية قد نقف عندها في المباراة، هي مدى دقة لاعبي موزمبيق، إذا ما قورنت بالضيوف، حيث سدد لاعبو السنغال 14 كرة، منها خمس على المرمى، بينما وجه أصحاب الأرض تسديدتين (ما بين الخشبات الثلاث)، من أصل 6 محاولات.

    وبعيدًا عن سيطرة السنغاليين "المتوقعة"، واعتماد لاعبي موزمبيق على صلاح الهجمات المرتدة، فإن هناك جيني كاتامو، جناح سبورتنج لشبونة، الذي خطف الأنظار بهدفه المباغت في مرمى أسود التيرانجا.

    قد يُعاب عليه سوء الكرات العرضية، وكثرة فقدان الكرة، إلا أنه في المقابل، كان بحق أحد أخطر أسلحة موزمبيق، وهذا ما أثبته بانتشاره في مختلف أرجاء الملعب، سواءً على الطرفين أو في العمق، والعودة إلى الدفاع، واللعب على البناء من الخلف، ورغم أنه سدد كرة واحدة على المرمى، إلا أن حسن تمركزه ورؤيته في أرض الملعب، ساهم في تصويب كرته بين غابة لاعبي السنغال في منطقة الجزاء، لتستقر في شباك ديوف.

    جيني كاتامو، الذي أحرز 16 هدفًا دوليًا في 43 مباراة، رغم كونه في سن الـ25، والذي قدم ثلاث مساهمات تهديفية في كأس أمم إفريقيا الماضية، أثبت بأنه يستحق ذلك الصراع الذي دار من أجله، بين مدرب موزمبيق، وسبورتنج لشبونة، حينما صرّح الأول بأن كاتامو يرى العديد من زملائه ينتقلون إلى دوريات أخرى بمزايا مالية، وأنه يريد اغتنام الفرصة (تعليقًا على عرض سندرلاند)، فيما ردّ الأخير بأن لاعبي سبورتنج مطلوبون من عدة فرق، وأنه بصفته مدربًا، عليه أن يساعد في تحقيق التوزان النفسي، وأن جيني يركز تمامًا مع سبورتنج.

    صفقة كادت أن تدخل التاريخ بعد وصول عرض سندرلاند إلى 60 مليون يورو، ما كان ليجعله أغلى صفقة في تاريخ النادي، ولكن السؤال هنا: لماذا لم يكثف الاتحاد مفاوضاته مع سبورتنج، لضم كاتامو، خاصة بعد تعثر صفقة أنيس الحاج موسى، ورحيل موسى ديابي؟


  • كلمة أخيرة..

    مباراة فييرا الأولى، شهدت هدفًا لنيكولاس جاكسون، الذي لا يزال "منحوسًا" قليلًا مع الأندية، سواءً في بايرن، أو مع أستون فيلا حاليًا، كما قدمت بعض اللمحات، بأن عودة إيلمان ندياي مطلوبة على وجه السرعة، فيما بات القول إنه في حالة استمرار تألق صديق سعود عبد الحميد في لانس، واعتماد فييرا على ثنائية نياكاتي وساني، فإن تشكيل السنغال "الأساسي" قد يصير خاليًا من نجوم دوري روشن السعودي الذين اعتدنا مشاهدتهم مع أسود التيرانجا، حتى وإن استعان فييرا باللاعب إدريسا جايي، الذي يحترف في صفوف الدرعية، بديلًا.

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