AFP
ترجمه
باتريس إيفرا يحدد مدرب مانشستر يونايتد "المثالي" ويحث كول بالمر على الانتقال إلى الشياطين الحمر للانتقام من مانشستر سيتي بسبب مقلب لوحة إعلانات كارلوس تيفيز
إنريكي هو الحلم، لكن كاريك يحمل الجينات الوراثية
منذ تعيين كاريك كبديل مؤقت لروبن أموريم، شهد مانشستر يونايتد انتعاشًا كبيرًا في مستواه. تحت قيادته، حقق الفريق ستة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتعرض لهزيمة واحدة فقط. يطالب الكثيرون بتعيين لاعب الوسط السابق في هذا المنصب بشكل دائم، بينما يرى بعض الخبراء أن الشياطين الحمر يجب أن يبحثوا عن بديل آخر.
وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع، قال إيفرا لـStake: "أنا لا أتحدث إلى مجلس إدارة مانشستر يونايتد أو السير جيم راتكليف، ولكن بصراحة، ودون أي إهانة لباريس سان جيرمان أو ناصر الخليفي، أعتقد أن لويس إنريكي سيكون المدرب المثالي لمانشستر يونايتد. أنا أحب هذا الرجل، أحب فلسفته، وما مر به في حياته الشخصية وتغلب عليه يظهر شخصيته. الإنجاز الذي حققه في باريس سان جيرمان بفوزه بدوري أبطال أوروبا بدون ليونيل ميسي أو كيليان مبابي أو نيمار هو إنجاز رائع. سيتعين على اللاعبين العمل بجد للعب في مانشستر يونايتد، وسيتعين عليهم الركض كثيرًا، وأعتقد أن إنريكي سيحقق ذلك. لكنني لا أعتقد أننا يجب أن نستبعد مايكل كاريك، فقد قام بعمل رائع وعلينا أن نمنحه فرصة. الناس يريدون مدربًا رائعًا لمانشستر يونايتد، لكن في الوقت الحالي، نحتاج إلى شخص يفهم النادي واللاعبين. إنريكي مدرب عبقري ورائع في التعامل مع اللاعبين، لكنني أعتقد أن كاريك يستحق فرصة.
- Getty Images Sport
مهمة انتقامية على غرار تيفيز لكول بالمر
بعيدًا عن المقعد الإداري، لدى إيفرا اقتراح انتقال مثير من شأنه أن يحدث صدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحسم حسابًا قديمًا مع مانشستر سيتي. فقد حث كول بالمر، نجم تشيلسي، على القيام بخطوة مثيرة للجدل بالانتقال إلى الشياطين الحمر، واصفًا إياها بأنها الرد المثالي على انتقال كارلوس تيفيز الشهير إلى إتيهاد واللافتة التي تلت ذلك "RIP Fergie" (رحم الله فيرغي). "كول بالمر، إذا كنت تريد إزعاج مانشستر سيتي كما أزعج كارلوس تيفيز مانشستر يونايتد في الماضي، فأنت مرحب بك للانضمام!" أعلن إيفرا، داعياً اللاعب الدولي الإنجليزي ليصبح الوجه الجديد لهجوم يونايتد.
على الرغم من الرومانسية التي تحيط بمثل هذه الخطوة، حذر الظهير الأيسر السابق من أن ثقل قميص مانشستر يونايتد أثقل بكثير مما يختبره بالمر حاليًا في ستامفورد بريدج. "كول بالمر موهبة واعدة جدًا ونجم صاعد، وقد وقع عقدًا كبيرًا مع تشيلسي، لذا لست متأكدًا من أنه سيتمكن من الرحيل. سأرحب به بأذرع مفتوحة إذا أراد اللعب لمانشستر يونايتد"، أشار. "عندما تلعب لمانشستر يونايتد، لا يمكنك أن تحظى بشهر جيد، بل عليك أن تقدم أداءً جيدًا طوال العام. هذا هو الضغط الذي يواجهه اللاعبون في هذا النادي. لا أستطيع أن أقول إن بالمر سيرفع مستوى مانشستر يونايتد، لأن الضغط هناك يختلف عما هو عليه في تشيلسي".
التركيز على الاستقرار الدفاعي
في حين أن احتمال التعاقد مع مهاجم مثل بالمر أمر مثير للجمهور، إلا أن إيفرا أصر على أن الأولوية الفورية لفريق التعاقدات يجب أن تكون للخط الخلفي. وأشار إلى أن سجل إصابات بالمر يمثل مصدر قلق وأن مانشستر يونايتد لا يمكنه تحمل وجود لاعبين لا يمكن الاعتماد عليهم بشكل مستمر في التشكيلة نظراً لقوة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنسبة لإيفرا، فإن أساس أي فريق عظيم في مانشستر يونايتد هو دفاع قوي، وهي سمة يشعر أنها كانت مفقودة في عصر ما بعد فيرجسون، حيث يكافح النادي من أجل إيجاد الاستقرار.
"في الوقت الحالي، أنا أكثر تركيزًا على تحسين دفاع مانشستر يونايتد. تعرض بالمر للعديد من الإصابات ويحتاج إلى استعادة لياقته"، حذر إيفرا. لا يزال مقتنعًا بأن البراعة الفردية مرحب بها، لكن الانضباط الجماعي للفريق هو ما سيعيد النادي في النهاية إلى قمة كرة القدم الأوروبية.
- Getty Images Sport
الطريق أمام مانشستر يونايتد
في أولد ترافورد، لا يزال المزاج إيجابياً للغاية على الرغم من النتيجة الواقعية الأخيرة ضد نيوكاسل. يحتل الشياطين الحمر المركز الثالث، وهم حريصون على إثبات أن هزيمتهم الأولى في عهد كاريك كانت مجرد انتكاسة مؤقتة وليس انهياراً في الزخم.
في حالة نادرة من الترف في الجدول الزمني، يجد مانشستر يونايتد نفسه بدون أي مشتتات في منتصف الأسبوع، مما يمنح كاريك فترة سبعة أيام قيّمة في الملعب للتدريب على صقل تكتيكاته. الهدف واضح: إعداد الفريق لمباراة الأحد الحاسمة ضد أستون فيلا، وهي مباراة قد تحدد مسار السباق على المراكز الأربعة الأولى.
إعلان