دوام الحال من المحال: بابلو جافي "روح برشلونة التي دمرتها الإصابات والمشاكل".. كل الطرق تؤدي للرحيل ولكن!

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"دوام الحال من المحال".. مثل عربي شهير نسمعه في حياتنا اليومية كثيرًا؛ حيث يشير إلى أن استمرار أي وضع على حاله دون تغيير، هو أمر مستحيل بحكم الطبيعة.

وإذا أردت عزيزي القارئ، أن تطبق هذا "المثل العربي" في عالم الساحرة المستديرة؛ فلن تجد أفضل من النجم الإسباني بابلو جافي، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة.

نعم.. جافي، ذلك اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، تحوّل وضعه "180 درجة" داخل برشلونة؛ فبعد أن كان يُنظر إليه على أنه أحد قادة "المشروع المستقبلي" للفريق الأول، أصبحت هناك أقاويل الآن عن إمكانية الاستغناء عنه.

ليس هذا فقط؛ الصحفي الرياضي ألفريدو مارتينيز تحدث عبر إذاعة "Onda Cero"، عن إحباط جافي من قلة مشاركاته في مباريات برشلونة.

ووسط كل ذلك، سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف تحوّل وضع جافي مع العملاق الكتالوني، وهل من الأفضل الاستغناء عنه أم استمراره؟!..