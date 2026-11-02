دوام الحال من المحال: بابلو جافي "روح برشلونة التي دمرتها الإصابات والمشاكل".. كل الطرق تؤدي للرحيل ولكن!

البداية الرائعة للنجم الإسباني الشاب بابلو جافي مع العملاق الكتالوني برشلونة، تلقت ضربات متتالية عنيفة؛ بسبب الإصابات الخطيرة، إلى جانب المشاكل داخل غرفة الملابس.
الإصابات التي تعرض لها جافي، هي حقيقة واقعية أمام أعين العالم؛ وذلك على النحو التالي:
* نوفمبر 2023: تمزق الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى؛ مع إصابة مصاحبة في الغضروف الهلالي الخارجي.
* سبتمبر 2025: إصابة في الغضروف الهلالي الداخلي للركبة اليمنى؛ استدعت إجراء جراحة بالمنظار وخياطة الغضروف حفاظًا عليه.
هاتان الإصابتان الكبيرتان؛ كانتا كفيلتين بأن تتسببا في تراجع كبير بمستوى جافي، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم.
حتى إنه بعد الإصابة الأولى، كان جافي في طريقه لاستعادة جزء من مستواه؛ إلا أن الإصابة الثانية كانت بمثابة الضربة القوية لمسيرته، حتى الآن على الأقل.
لكن بعيدًا عن إصاباته الخطيرة؛ فهناك جدل كبير اشتعل في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص علاقة جافي مع زميله ومواطنه الإسباني فيرمين لوبيز.
وحسب الروايات المتداولة؛ فإن علاقة جافي وفيرمين توترت في صيف 2025 تحديدًا، على النحو التالي:
* أولًا: خلاف مزعوم بين صديقتي جافي وفيرمين؛ قيل إنه أشعل الخلاف بينهما، دون وجود تأكيد موثوق على أن هذه كانت الشرارة الحقيقية للأزمة.
* ثانيًا: احتكاكات قوية بين جافي وفيرمين؛ تسببت في مشادات كلامية بينهما خلال تدريبات برشلونة، كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي، وفقًا لما كشفته تقارير صحفية إسبانية.
وبالطبع.. هذه الروايات ضجت بها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ قبل أن يخرج فيرمين في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، ليؤكد أن جافي بمثابة شقيقه، خاصة أنهما لعبا معًا في الفئات السنية لنادي برشلونة.
وقال فيرمين في هذا الحوار بالذات، إن جافي صديقه منذ أن كان عمره 12 عامًا، وإن علاقتهما لا تزال جيدة كما كانت دائمًا.
ورغم تصريحات فيرمين؛ إلا أن تقارير أكدت أن التوتر بين جافي وفيرمين كان حقيقيًا خلال فترة التدريبات، وأن المدير الفني الألماني هانزي فليك تحدث مع الثنائي الإسباني، في محاولة لاحتواء الموقف والحفاظ على استقرار غرفة الملابس.