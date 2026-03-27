إيموبيل: «إنزاجي هو أفضل مدرب عملت معه، وهو يتفوق على أي شخص آخر في أمر واحد. لو كنت في حالة جيدة، لكنت ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي هذه»

"كنا بحاجة إلى هذا الهدف، فقد تمكنت من التسجيل في جميع الدوريات، وأخيراً سجلت هذا العام، الذي كان صعباً بعد الإصابة التي تعرضت لها في روما. إنها تجربة مهمة في نادٍ لا يزال شاباً. عندما وصلت، كانوا يتوقعون شخصاً متعجرفاً، لكن على الرغم من مسيرتي المهنية، فقد أعجبوا بتفانيي في التدريبات. الاختلافات مع الدوري الإيطالي؟ قرأت إحصائية عن سرعة تمرير الكرة وإيطاليا متأخرة عن الدوريات الأخرى. في السابق كانت هناك فرص أكثر بكثير ويعتمد الكثير على المهاجمين. أسلوبي في اللعب حقق لي نتائج مذهلة، ولا يمكن للمرء أن يتوقع، على سبيل المثال، أن ألعب بنفس أسلوب بيو. لقد نشأت على أسطورة إنزاجي وفييري وجيلاردينو، وهم جميعًا أشخاص كانوا يمزقون شعرهم من الغضب عندما لا يسجلون. الآن، تتغير خصائص المهاجم. أنا دائمًا أؤيد ما كان يقوله والدي، وهو أن من يسجل هو دائمًا على حق".