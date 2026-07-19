وسط تركيز الأنظار على نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، هناك من يربط الأحداث بالنصر السعودي وتأثيره على لاعبيه السابقين، ومنهم مدافع لا روخا إيمريك لابورت.
بعد الغضب من حديث إيمريك لابورت عن الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم .. "لقد تعلمت هذه الثقافة من النصر!"
موعد نهائي كأس العالم 2026
اليوم الأحد، يسدل الستار عن واحدة من النسخة الاستثنائية لكأس العالم 2026، حيث يقام النهائي بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.
اللقاء من المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة – حيث يتطلع الجمهور لمواجهة النجم ليونيل ميسي بمن يلقب بخليفته في الملاعب الإسباني لامين يامال، في لقاء هو الأول بينهما.
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حديث لابورت
قبل هذا النهائي المرتقب، تحدث إيمريك لابورت؛ مدافع لا روخا ومحترف النصر السابق، عن الشكوك التحكيمية التي تحوم حول المنتخب الأرجنتيني منذ انطلاق كأس العالم 2026، حيث يزعم البعض أن الاتحاد الدولي "فيفا" يهدف لإهداء اللقب لميسي في رقصته الأخيرة قبل الاعتزال المحتمل.
في هذا الشأن، وجه لابورت رسالة لحكم المباراة السلوفيني سلافكو فينتشيتش، عبر صحيفة "ماركا" قائلًا: "لا تقلقني العدوانية على الإطلاق في إطار كرة القدم، وإذا كانت مقبولة والحكم يقوم بعمله، فليس لدي أي مشكلة، ولكن صحيح أننا في المباريات الأخيرة رأينا أشياء أدهشتنا كثيرًا، وأفعالاً تم السماح بمرورها، خاصة مع الأرجنتين، وهو فريق يترك الكثير من الرسائل القوية خلف تدخلاته".
وأضاف: "مثل هذه التصرفات لا ينبغي السماح بها في كرة القدم، خاصة في المسابقات الكبرى، لأنها يمكن أن تزعزع استقرارك وتثير غضبك، وجزء من عمل الحكم هو السيطرة على هذه الأمور حتى لا تضيع منه المباراة، وإذا تمكن لاعب أو اثنان من فعل ذلك، فستتحول المباراة إلى فوضى عارمة، ونحن منذ بداية البطولة كنا فريقًا نبيلًا للغاية، ولدينا عقلية فائزة وحتى نحقق ما نعتقد أنه لنا، لا يمكننا الاحتفال، لكن الصحيح أن الأمر سيعتمد كثيرًا على التحكيم".
"هل تعلم هذه الثقافة في النصر؟!"
من جانبه، انتقد الصحفي الرياضي السعودي أحمد الحربي حديث إيمريك لابورت، مؤكدًا أن هذا ما تعلمه في النصر خلال فترة احترافه به بين عامي 2023 و2025، حيث التشكيك الدائر في التحكيم وتعليق أي انتكاسة عليه.
وقال الحربي خلال تصريحاته لبرنامج "نادينا": "أفهم أن يخرج المدرب ولاعب لوضع شماعة قبل مباراة كما تعودنا، هذا حتى يحدث في دورينا. وإيمريك لابورت كان لاعبًا عندنا بالنصر، وفي وقت ينتظر به أن يخوض نهائي كأس العالم ويتحدث بهذه الثقافة! .. هل هو تعلمها عندنا أم هذه ثقافته؟!".
وواصل: "وضع المؤامرة قبل مباراة نهائية ضد منتخب إن سألت لابورت عن لقطة أو لقطتين خدمه التحكيم بهما ...!، ما يقدمه ميسي لا يقدمه لاعب آخر، فهو من أوصل الأرجنتين للنهائي".
الحربي اختتم: "هل تأثر لابورت بالثقافة النصراوية لدرجة يتحدث عن التحكيم قبل النهائي؟!، هناك أندية قائمة على هذا الحديث ويعلق كل خسارة على التحكيم فهذا موجود عندنا".
حديث أحمد الحربي وإسقاطه على النصر قوبل برفض من كافة الحضور في ستوديو "نادينا"، حيث أكد البقية أن الحديث عن التحكيم وارد من الجميع وغير مرتبط بالنصر وحده.
الجدل التحكيمي حول الأرجنتين
يثير المنتخب الأرجنتيني جدلًا كبيرًا في كأس العالم 2026.. الحال لم يختلف كثيرًا عن نسخة قطر 2022، حيث زُعم حينها أيضًا أن الاتحاد الدولي "فيفا" خطط لإهداء اللقب لليونيل ميسي، بعدما كان متوقعًا أن يعتزل اللعب الدولي.
لكن مروجو هذه النظرية يدعمون موقفهم هذه المرة بمشوار الأرجنتين في الحدث العالمي، حيث اصطدم بالرأس الأخضر في دور الـ32 ثم مصر في دور الـ16، فسويسرا وإنجلترا بربع النهائي ونصف النهائي .. وهو الطريق الذي اعتبره الكثيرون سهلًا بالنسبة لحامل اللقب.
لكن المفاجأة أن التانجو عبر بصعوبة بالغة من الأدوار الإقصائية للمونديال حتى وصل للنهائي، إذ كان ينجح في كل مرة بالوقت القاتل في أن يتدارك هزيمته محققًا الفوز.
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