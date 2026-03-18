إيليتشيتش: "كان بإمكان فريقي أتالانتا الفوز بدوري أبطال أوروبا. غاسبيريني؟ لقد جعلني أدرك أن الجري أمر ضروري في كرة القدم"

يُشغّل إيليتش آلة الزمن ويعود بنا إلى مباراة فالنسيا وأتالانتا عام 2020، التي تُعد واحدة من أفضل المباريات على الإطلاق في مسيرته: "أتذكر الأسف الذي شعرت به لعدم تمكني من اللعب ضد باريس سان جيرمان. بالنظر إلى الفريق الذي كنا عليه، أعتقد أننا كنا قادرين حتى على الفوز بدوري أبطال أوروبا ذلك العام. غاسبيريني؟ لقد رفع مستواي، لم أكن أعتقد أننا بحاجة إلى الجري بهذه الكثافة. قبل عشر سنوات، كان يجعلنا نفعل أشياءً ستصبح واقعاً لاحقاً: في كل تدريب، في كل مباراة، كان كل شيء سهلاً بالنسبة لنا ولم نكن نخشى أحداً. في بعض المباريات، لا يجب أن نختبئ، وهذه هي الصفة التي نفتقدها اليوم".