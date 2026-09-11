AFP
ترجمه
إيقاف مدى الحياة.. قرار حازم من الفيفا تجاه رئيسَين سابقَين لاتحادات محلية
حظر مدى الحياة
وفقًا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، فرض قضاة الفيفا عقوبات إيقاف مدى الحياة على كاسيل وجليل بسبب مخالفات مالية جسيمة. وقد وُجّهت إلى كاسيل، القائد الكروي البارز في مونتسيرات منذ فترة طويلة، تهمة صريحة بـ"إساءة استغلال المنصب، وتضارب المصالح المنهجي" وسوء استخدام أموال الفيفا.
وفي الوقت نفسه، طُرد جليل، الرئيس السابق لاتحاد جزر المالديف، بسبب "سوء استخدام أموال خطة الفيفا للإغاثة من كوفيد-19 لمصلحته الشخصية." وخلال الجائحة، أتاح الفيفا مبلغًا يصل إلى 1.5 مليون دولار. غير أن وسائل إعلام مالديفية ذكرت أن جليل حُكم عليه بالسجن 23 عامًا بتهمة اختلاس 1.2 مليون دولار، إذ استخدم المال بحسب التقارير لشراء شقق سكنية.
- Getty Images Sport
اتهامات فساد تاريخية
أقرّ كاسيل وأمينه العام تانديكا هيوز بالذنب أمام محكمة في مونتسيرات في أبريل بتهم التهرّب الضريبي. كما جرت مقاضاة الرجلين في عام 2011 من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا فيما يتعلق بتلقّي مسؤولين في كرة القدم الكاريبية مدفوعات نقدية بقيمة 40,000 دولار.
وعلى الرغم من هذه المشكلات السابقة، واصل كاسيل وهيوز إدارة هيئة كرة القدم في مونتسيرات. ويحق لهذه المنظمة حالياً الحصول على ما لا يقل عن مليوني دولار سنوياً من أرباح كأس العالم. ونتيجة لذلك، عيّن الفيفا فريق إدارة طوارئ في فبراير الماضي، مشيراً إلى وجود «أزمة استثنائية وشلل مؤسسي» فيما يخصّ الإدارة اليومية.
غرامات وعقوبات إيقاف قاسية
بالإضافة إلى الإيقاف مدى الحياة، أصدر الفيفا عقوبات مالية كبيرة. وواجه كاسيل اتهامات إضافية تتعلق بـ"سلوك يؤثر على السلامة الجسدية والنفسية لموظفي (الاتحاد)"، ما أسفر عن غرامة قدرها مليون فرنك سويسري.
وأُوقف هيوز لمدة 15 عامًا بتهمة "الاستفادة من صفقات غير سليمة وتسهيلها"، وأُلزم بدفع 150,000 فرنك سويسري. علاوة على ذلك، أُلزم جليل بدفع مليون فرنك سويسري. أما محمد عقيل، المدير المالي السابق لجزر المالديف، فقد أُوقف لمدة 10 أعوام وغُرّم 100,000 فرنك سويسري. وذكر الفيفا أن الاتهامات الموجهة إلى عقيل تتعلق بـ"تسهيل وإخفاء إساءة استخدام أموال الفيفا، واستخدام مستندات مزورة، وعدم التعاون" مع تحقيق لجنة الأخلاقيات.
- Getty Images
ماذا بعد بالنسبة للفيفا؟
وفي المستقبل، يواجه الفيفا تحديًا مستمرًا يتمثل في ضمان رقابة مالية صارمة على جميع اتحاداته الأعضاء لمنع المزيد من عمليات الاختلاس. وكان جياني إنفانتينو قد اتخذ موقفًا حازمًا في وقت سابق، حين قال: «إذا كان هناك أي شخص داخل هذه القاعة أو خارجها لا يزال يعتقد أنه بإمكانه إثراء نفسه، وأنه بإمكانه إساءة استغلال كرة القدم، فلديّ رسالة واحدة واضحة وقوية أوجهها إليه: اترك كرة القدم واتركها الآن.» وستواصل الهيئة الحاكمة الآن الاعتماد على فرق الإدارة الطارئة لإعادة بناء الاتحادات المتصدعة.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا