إيقاف ماسون غرينوود عن مباراة حاسمة في الدوري الفرنسي، ومارسيليا في انتظار معرفة حالة لياقة المهاجم

اندلعت مشاجرة جماعية بعد أن تعرض غرينوود لعرقلة قوية من كالفين فيردونك في الدقيقة 13، مما أثار غضب مقاعد البدلاء في فريق مرسيليا. وحصل المهاجم السابق لمانشستر يونايتد على بطاقة صفراء لدوره في هذه الفوضى، وكذلك فيردونك وهاكون هارالدسون، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب وتم استبداله بعد ذلك بوقت قصير بإيثان نوانيري.

وكان اللاعب المعار من أرسنال هو من افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكن هدفي توماس مونييه وأوليفييه جيرو ضمنوا لليل الفوز بعد أن كان متأخراً، مما أدى إلى إضعاف حظوظ مرسيليا في الحصول على مقعد في دوري أبطال أوروبا. ويظل "الفيوسين" في المركز الثالث في الدوري الفرنسي، لكن الفارق بينه وبين رين الذي يحتل المركز السابع أصبح خمس نقاط فقط مع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم.