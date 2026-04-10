أكد مدرب تشيلسي أن فرنانديز سيقضي ما تبقى من إيقافه لمباراتين هذا الأسبوع. وكان بطل كأس العالم قد تعرض لعقوبة بعد ظهور مقابلة عبّر فيها عن رغبته في العيش في العاصمة الإسبانية، وهي خطوة فُسرت على نطاق واسع على أنها مغازلة للانتقال إلى ريال مدريد.

وكان لاعب الوسط قد غاب بالفعل عن اكتساح البلوز لبورت فايل بنتيجة 7-0 أثناء قضائه المباراة الأولى من إيقافه. وعلى الرغم من أهمية المواجهة المقبلة على ملعب ستامفورد بريدج، فإن روزينيور متمسك بموقفه بشأن انضباط النادي والقيم التي يتوقع من لاعبيه الالتزام بها خلال فترة حاسمة من الموسم.