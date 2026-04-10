Getty Images Sport
إيقاف تشيلسي لإنزو فرنانديز مستمر، بينما يستبعد ليام روزينيور عودته أمام مانشستر سيتي رغم محادثات «السلام» واعتذار لاعب الوسط
تم تأييد العقوبة الداخلية
أكد مدرب تشيلسي أن فرنانديز سيقضي ما تبقى من إيقافه لمباراتين هذا الأسبوع. وكان بطل كأس العالم قد تعرض لعقوبة بعد ظهور مقابلة عبّر فيها عن رغبته في العيش في العاصمة الإسبانية، وهي خطوة فُسرت على نطاق واسع على أنها مغازلة للانتقال إلى ريال مدريد.
وكان لاعب الوسط قد غاب بالفعل عن اكتساح البلوز لبورت فايل بنتيجة 7-0 أثناء قضائه المباراة الأولى من إيقافه. وعلى الرغم من أهمية المواجهة المقبلة على ملعب ستامفورد بريدج، فإن روزينيور متمسك بموقفه بشأن انضباط النادي والقيم التي يتوقع من لاعبيه الالتزام بها خلال فترة حاسمة من الموسم.
- Getty Images Sport
روزينيور يكشف عن اعتذار «جدي» من لاعب خط الوسط
وفي حديثه لوسائل الإعلام قبل المواجهة مع سيتي، كشف روزينيور أنه أجرى عدة مناقشات مع لاعب بنفيكا السابق لمعالجة الموقف. وقال مدرب تشيلسي موضحاً: «أجريت محادثة جيدة جداً، أجريت ثلاثاً أو أربعاً مع إنزو. لقد اعتذر لي، وللنادي، وسنتعامل مع ذلك بعد مباراة ضخمة يوم الأحد».
وكان المدرب حريصاً على التأكيد أنه رغم أن الخطأ كان كبيراً، فإنه لا يعتقد أنه يعرّف فرنانديز كشخص. وأضاف: «إنه اجتماع جاد بشأن أمر جاد جداً بالنسبة إلى إنزو. قلت في كل خطوة على هذا الطريق إنني لا أشكك في شخصية إنزو، ولا أشكك في من يكون كشخص. أؤمن بأن الناس يخطئون ولا يمكنك تجاوز العقوبة على الخطأ».
الثبات على الثقافة فوق الموهبة الفردية
أثار قرار استبعاد أحد أغلى أصول النادي في مباراة أمام منافسي اللقب الدهشة، لكن روزنيور يصرّ على أن بناء ثقافة فريق متماسكة أهم من إرضاء الأفراد. وهو يركز حاليًا على قيادة النادي للعودة إلى مراكز دوري أبطال أوروبا في المباريات السبع الأخيرة من الموسم.
وقال روزنيور عند سؤاله عن تأثير الإيقاف: «كرة القدم رياضة جماعية. لا يتعلق الأمر بالأفراد. لا يتعلق الأمر بإيذاء نفسك». وأضاف: «هناك قيم وثقافات أؤمن بها، ويؤمن بها هذا النادي، تجعل الفريق أقوى إذا نجحت في ترسيخها بالشكل الصحيح. لقد فرضنا عقوبة. اتخذنا قرارًا، اتخذت قرارًا، وما أريده من إنزو هو أن يمضي قدمًا من هنا وأن يحظى بمسيرة مهنية استثنائية».
- AFP
تتفاقم متاعب الإصابات لدى البلوز
ينضم فيرنانديز إلى قائمة طويلة من الغائبين، من بينهم فيليب يورغنسن، ليفي كولويل، ريس جيمس، تريفوه تشالوباه، وجيمي غيتنز، بينما يستعد فريق غرب لندن المنهك لتحدي فريق بيب غوارديولا. ومع تأكيد استمرار إيقاف لاعب الوسط، شدد روزنيور على الحاجة إلى تركيز كامل خلال هذه المرحلة الحاسمة، قائلاً: "لا، لن يشارك يوم الأحد. لكن نأمل بعد ذلك أن يكون جزءاً كبيراً من المجموعة فيما هو قادم." ومع الإشارة إلى أن هناك ما يزال 'عقبات' يجب تجاوزها، حذر المدير من أن فريقه لا يستطيع تحمل الأخطاء أمام منافس من هذا الطراز النخبوي.