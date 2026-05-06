الأمر يطال مشاركته في كأس العالم .. الاتحاد الدولي يفرض عقوبة "مُوسعة" بريستياني بسبب واقعة فينيسيوس

جناح بنفيكا في وضع لا يُحسد عليه

مدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حظر جيانلوكا بريستياني بسبب سلوكه العنصري على الصعيد العالمي، مما يعني أنه قد يغيب الآن عن أول مباراتين للأرجنتين في كأس العالم 2026.

وسيتم الآن تطبيق الإيقاف الذي فُرض على جناح بنفيكا، الذي عوقب عقب اشتباك مثير للجدل مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، على المباريات الدولية التنافسية.

  • الفيفا يفرض عقوبة مُوسعة على جناح بنفيكا

    أكدت لجنة الانضباط التابعة للفيفا أنها ستوافق على طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتطبيق الإيقاف الحالي المفروض على بريستياني في جميع المجالات المتعلقة بكرة القدم. يوم الأربعاء، صرح متحدث باسم الفيفا، وفقًا لموقع "ذا أثليتيك": "قررت لجنة الانضباط التابعة للفيفا توسيع نطاق الإيقاف لمدة ست مباريات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني ليشمل جميع المسابقات على مستوى العالم."

    تترتب على هذا القرار تداعيات كبيرة على كل من النادي والمنتخب الوطني. في حين أن الإيقاف لمدة ست مباريات كان مقتصراً في الأصل على المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، فإن التوسيع العالمي يعني أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً أصبح الآن غير مؤهل للعب في مباريات الفيفا التنافسية، بما في ذلك كأس العالم المقبلة في أمريكا الشمالية.

    مخاوف حول مشاركته في كأس العالم

    في حال تم اختيار بريستياني ضمن التشكيلة النهائية لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني لخوض كأس العالم 2026، فسيضطر إلى التغيب عن مباراتي افتتاح دور المجموعات ضد الجزائر والنمسا.

    وكان الجناح قد استدعي للانضمام إلى صفوف بطل العالم في تشكيلة مارس لخوض مباريات ودية ضد موريتانيا وزامبيا، بعد أن خاض أول مباراة له مع المنتخب الأول في نوفمبر 2025.

    ورغم أن العدد الإجمالي للعقوبة هو ست مباريات، إلا أن ثلاث منها تخضع لفترة اختبار مدتها سنتان. وبعد أن غاب بالفعل عن مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد أثناء فترة إيقافه المؤقت، لا يزال أمام اللاعب مباراتان ليقضيهما.

    ويظل اللاعب مؤهلاً للمشاركة في مباراة الأرجنتين الودية قبل كأس العالم ضد هندوراس، حيث أن "التأثير العالمي" يستهدف بشكل خاص المباريات التنافسية، في حين أن الإيقاف لا ينطبق على مبارياته المحلية المتبقية مع بنفيكا هذا الموسم.

    تعود جذور هذه الجدل إلى حادثة وقعت في 17 فبراير خلال مباراة الذهاب في الدور التمهيدي لمرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا على ملعب «إستاديو دا لوز». وادعى فينيسيوس لاعب ريال مدريد أنه تعرض لإهانات عنصرية من اللاعب الأرجنتيني، مما دفع حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة لمدة ثماني دقائق وتفعيل بروتوكول الفيفا لمكافحة التمييز.

    وقد نفى بريستياني باستمرار مزاعم العنصرية، وأصدر بياناً جاء فيه: "أود أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فينيسيوس جونيور، الذي أسفاً أساء فهم ما اعتقد أنه سمعه. لم أكن أبداً عنصرياً تجاه أي شخص وأنا آسف على التهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".

    على الرغم من دفاعه، أسفرت تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن فرض عقوبة عليه بسبب "سلوكه التمييزي".

    لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

    وقد أثيرت بعض التساؤلات بشأن مدة الإيقاف، حيث تنص إرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عادةً على فرض عقوبة إيقاف لمدة 10 مباريات على الأقل على من يهين كرامة الإنسان بسبب لون بشرته أو عرقه أو دينه أو أصله الإثني أو جنسه أو ميوله الجنسية.

    ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التعليق على سبب قيام هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط بإصدار عقوبة مدتها ست مباريات فقط بدلاً من الحد الأدنى المعتاد.

    في الوقت الحالي، يواجه بريستياني طريقاً طويلاً لإصلاح ما فعله تحت أنظار الهيئات الإدارية. وأي مخالفة أخرى للسلوك خلال فترة المراقبة التي تبلغ عامين ستؤدي إلى تفعيل العقوبة الموقوفة المكونة من ثلاث مباريات على الفور، مما قد يشكل ضربة أخرى لمسيرته مع كل من بنفيكا والمنتخب الأرجنتيني.