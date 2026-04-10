Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
فيديو | "الأهلي سيلاقي النصر من دون هداف الدوري" .. وليد الفراج يتوقع مصير إيفان توني بعد أحداث الفيحاء

المهاجم الإنجليزي يجد نفسه في دائرة الجدل من جديد

علق الإعلامي وليد الفراج، على الأزمة الأخيرة التي وقعت في مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي، وكان بطلها المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

الأهلي سقط في فخ التعادل الإيجابي مع الفيحاء بهدف لكل منهما، وسط أحداث جدلية ومطالب بالتحقيق في كل ما جرى خلال هذه المباراة.


  • ما هي القصة؟

    يوم الأربعاء الماضي، حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الأهلي والفيحاء، المقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    المباراة أدارها حكم الساحة محمد السماعيل، وعرضته لهجوم كبير في ظل عدم احتسابه ضربتين جزائتين لصالح الأهلي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

    لكن المشكلة لم تكن في عدم احتساب الجزائيتين فقط، بل فيما كشفه إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، عقب نهاية المباراة، إذ شكك في نزاهة المسابقة، مدعيًا أن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان قال له ولزملائه: "ركزوا على البطولة الآسيوية".


    ماذا قال وليد الفراج؟

    أحد المشاهدين في برنامج "أكشن مع وليد" قال:"سمعنا في أحد وسائل الإعلام أن حديث إيفان توني خطأ وغير صحيح".

    ورد عليه الفراج:"لو فرضنا أن حديث إيفان توني كان صحيحًا، هل تتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك من الأساس؟ صعبة جدًا".

    وأضاف:"الأهلي لديه مباراة مع الدحيل يوم الإثنين القادم في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأعتقد أن هذا الموضوع سيتأجل لما بعد مشاركة الفريق بالبطولة، ولو ثبت أن كلام توني ليس صحيحًا، لجنة الانضباط ستعاقبه بالإيقاف لمدة مباراتين، أولهما مواجهة ضد النصر".




  • تحركات نصراوية لإيقاف توني وجالينو

    وفي سياق متصل، قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن النصر يدرس اتخاذ إجراءات قانونية مشددة قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة مع الأهلي ضمن منافسات دوري روشن.

    وأوضحت أن العالمي يفكر في التقدم بشكوى ضد تصريحات إيفان توني وجالينو، والتي شككت في نزاهة صدارة الفريق لجدول الدوري حتى الآن.

    ويأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه إدارة الأهلي احتجاجين بعد مباراة الفيحاء، أولهما إلى لجنة الحكام بسبب بعض القرارات الجدلية في المباراة، وثانيهما ضد الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان، بعد الحوار الذي دار بينه وبين لاعبي الفريق.

  Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro League

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

