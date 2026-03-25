إيفرتون يسخر من أليخاندرو غارناشو بفيديو «غير لائق» على تيك توك بعد فوزه الساحق على تشيلسي

بينما كان فريق إيفرتون المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي يحتفل بالفوز، لم يبق أمام مدرب تشيلسي ليام روزينيور سوى التفكير في انهيار دفاعي آخر. وفي أعقاب الهزيمة، قال المدرب البالغ من العمر 41 عامًا، عندما سُئل عن الأخطاء الفردية التي أدت إلى أهداف إيفرتون: «نعم، المسؤولية تقع عليّ بنسبة 100٪. الأهداف تمنحك الطاقة، وفي الوقت الحالي نحن نهدر الأهداف. لقد أهدرنا هدفين بسبب أخطاء سخيفة. بدأنا المباراة متوترين، ثم في أول 10 أو 15 دقيقة ارتكبنا بعض الأخطاء السخيفة، ثم لعبنا بطريقتنا في المباراة، ويبدو أن هذا يحدث كل أسبوع. ما يحدث هو أن الجماهير تمنح الطاقة للفريق المنافس، ثم ترتفع ثقتهم بأنفسهم. في النهاية، استحق إيفرتون الفوز، وهذا شيء نحتاج إلى تحسينه بسرعة كبيرة جدًا".