Getty
ترجمه
إيفان راكيتيتش يؤكد أن ليونيل ميسي "يستحق" تكريمًا لائقًا من برشلونة ويحث زميله السابق على الاستمرار في اللعب لـ"بضع سنوات أخرى" على الأقل
تكريم أسطوري لأعظم لاعب في التاريخ
بعد أن تشاركوا غرفة الملابس خلال واحدة من أكثر فترات كامب نو تألقًا، لا يزال الاحترام المتبادل بين راكيتيتش وميسي قويًا للغاية. راكيتيتش، الذي اعتزل كرة القدم الآن، مصمم على أن إرث الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية يستحق تقديرًا عالميًا يتجاوز حدود كاتالونيا.
وقال راكيتيتش خلال مقابلة شاملة مع راديو ماركا: "ميسي يستحق تكريمًا في برشلونة وكرواتيا والأرجنتين وميامي... إنه الأفضل في التاريخ". "ليس عليك أن تكون من مشجعي برشلونة أو إنتر ميامي. إذا كنت تحب كرة القدم، فأنت تحب ليو. إنه رجل غير طريقة رؤيتنا وفهمنا للعبة. آمل ألا يتوقف عن اللعب ويستمر لبضع سنوات أخرى".
- Getty Images
عودة كامب نو الفاشلة
تأتي تعليقات راكيتيتش وسط إحباط مستمر بشأن المحاولة الفاشلة لإعادة ميسي إلى كاتالونيا في عام 2023، قبل انتقاله إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم. بينما كان المشجعون يحلمون بعودة رومانسية، زعم المدير الفني السابق تشافي مؤخرًا أن جوان لابورتا عرقل الصفقة بعد حصوله على الضوء الأخضر من الدوري الإسباني. أدى هذا الانهيار الإداري إلى إحباط ما اعتبره راكيتيتش والعديد من الآخرين الفصل الأخير المثالي لأعظم لاعب في تاريخ النادي، الذي اضطر في البداية إلى المغادرة في عام 2021 بسبب الوضع المالي الصعب للنادي.
ثناء كبير على لويس إنريكي
راكتيتش، الذي يشغل حالياً منصب مدير كرة القدم في نادي هايدوك سبليت، أشاد أيضاً بشكل خاص بـ لويس إنريكي، الرجل الذي قاد برشلونة إلى تحقيق الثلاثية في موسم 2014-15. ووصف مدرب باريس سان جيرمان الحالي بأنه أفضل مدرب في عالم كرة القدم اليوم، معرباً عن خيبة أمله لأن فترة عمله في برشلونة لم تدم لفترة أطول. وقال: "أهم مدرب عملت معه هو لويس إنريكي، ولا يفاجئني ما حققه في باريس لأنه إذا استطاع أن يجعل اللاعبين يستمعون إليه، فإنه يحقق النتائج". "من المؤسف أنه لم يبق معنا لفترة أطول في برشلونة. إنه أفضل مدرب في العالم، ومن دواعي سروري أن أشاهد باريس سان جيرمان يلعب".
- Getty Images Sport
جفاف برشلونة في دوري أبطال أوروبا
راكتيتش، الذي سجل هدفًا شهيرًا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 ضد يوفنتوس، تحدث عن أسباب فشل العملاق الكتالوني في تكرار هذا النجاح الأوروبي خلال العقد الماضي. "يحزنني أن برشلونة ينتظر منذ 2015 للفوز بدوري أبطال أوروبا. ما زلت مقتنعًا بأننا كان بإمكاننا الفوز بعدة ألقاب أوروبية أخرى، لكننا لم نفعل ذلك لأننا لم نعرف كيف نحافظ على تلك الرغبة القوية التي كانت لدينا في الموسم الأول".
تحمل كلماته وزناً خاصاً في ظل استمرار فريق برشلونة الحالي في مواجهة عقباته الأوروبية. اضطر الفريق مؤخراً إلى الاعتماد على ركلة جزاء متأخرة من لامين يامال لينقذ التعادل 1-1 ضد نيوكاسل في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
إعلان