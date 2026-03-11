Getty Images Sport
إيفان راكيتيتش: رحيل لوكا مودريتش "خطأ كبير لريال مدريد وكرة القدم الإسبانية"
أعطت إدارة ريال مدريد الأولوية لتغيير الأجيال الصيف الماضي، واختارت بناء مستقبلها حول مواهب شابة مثل جود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا وفيديريكو فالفيردي. ورغم أن مودريتش ظل لاعباً من الطراز الرفيع، إلا أن دوره تحول بشكل متزايد إلى دور بديل ثانوي. ومع انتهاء عقده الصيف الماضي، اختار النادي توديعه بطريقة محترمة، مما مهد الطريق للجيل القادم.
منذ انضمامه إلى ميلان، أثبت المايسترو البالغ من العمر 40 عامًا أن "كرة القدم لا تعرف العمر"، وأصبح شخصية محورية في حملة الروسونيري. شارك مودريتش بالفعل في 30 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف، بينما كان دعامة الفريق الذي يحتل حالياً المركز الثاني في الدوري الإيطالي. لعبت قيادته المخضرمة دوراً أساسياً في إبقاء ميلان على بعد سبع نقاط من المتصدر إنتر، مما يدل على أن رؤيته الحاسمة واحترافه لا يزالان حادين كما كانا دائماً في الدوري الإيطالي.
خسارة لكرة القدم الإسبانية
في حديثه إلى راديو ماركا، تحدث راكيتيتش عن إرث مواطنه قائلاً: "كان ذلك خطأً فادحاً، ليس فقط من جانب ريال مدريد بل من جانب كرة القدم الإسبانية، لأنني أعتقد أنه كان علينا الإصرار أكثر على إبقائه هناك. بالنظر إلى الوضع الحالي في ريال مدريد، أعتقد أن المدرب سيكون سعيدًا بوجوده. هذا الأمر يحزنني لأننا لا ننظر إلى عمر اللاعب عندما يكون صغيرًا، وما يثبته لوكا هو أن كرة القدم لا تعرف حدودًا للعمر".
وأكد راكيتيتش على احترافية مودريتش الفريدة، مضيفًا: "إنه مختلف عن الكثيرين. وهذا ليس من قبيل الصدفة لأنه يعتني بنفسه ويستعد جيدًا، وفي النهاية، من يعمل بجد يستحق ذلك. إنه سعيد وراضٍ ويستمتع كثيرًا، وهذا هو المهم، أن نستمتع به قدر الإمكان".
مدريد تعاني بينما مودريتش يزدهر
تحت قيادة المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، عانى ريال مدريد من فترة صعبة، حيث بدا خط وسطه في كثير من الأحيان خالياً من السيطرة والتميز في تحديد وتيرة اللعب التي وفرها مودريتش على مدار أكثر من عقد من الزمان. على الرغم من أن أربيلوا يمتلك خيارات موهوبة وقوية بدنياً تحت تصرفه، إلا أن الافتقار إلى وجود لاعب مخضرم يبعث على الهدوء في وسط الملعب أعاق بشكل كبير قدرته على التحكم في المباريات هذا الموسم. كما أشار راكيتيتش، من المرجح أن أربيلوا سيبذل قصارى جهده للحصول على لاعب بمستوى مودريتش في الوقت الحالي لقيادة الفريق.
في الموسم الماضي، أُعزيت معاناة ريال مدريد إلى فشله في إيجاد بديل لتوني كروس بعد اعتزاله. والآن، مع تأخر فريق البرنابيو بأربع نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني وخروجه من كأس الملك، يواجه الفريق اتهامات مماثلة بالفشل في سد الفراغ الذي خلفه مودريتش في خط الوسط، خاصة مع حصول اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا على تقييمات رائعة في الدوري الإيطالي.
ما هو مستقبل مدريد ومودريتش؟
أدى الموسم الأول المثير لمودريتش في سان سيرو إلى دفع الروسونيري للضغط عليه لتفعيل خيار تمديد عقده لمدة 12 شهراً أخرى. يهدف فريق ماكس أليجري إلى تضييق الفارق مع متصدر الدوري الإيطالي إنتر ميلان وضمان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو احتمال يأملون أن يقنع النجم الكرواتي بالبقاء.
أما ريال مدريد، فعليه أن يتعامل مع أزمة الإصابات التي ستجعله يواجه مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بدون لاعبين مثل كيليان مبابي وجود بيلينغهام وإيدر ميليتاو.
