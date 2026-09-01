"الكثير من اللاعبين لا يقدمون ما يكفي!" .. إيفان توني يهاجم زملاءه ويدافع عن بوسيتش وروي بيدرو بعد السقوط أمام الهلال

تلقى الأهلي الهزيمة الثانية على التوالي له في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27، أمس الثلاثاء، أمام الهلال بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة.

الثلاثية سجلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كريسينسيو سامرفيل وأولي واتكينز في الدقائق 9، 23 و86، في وقت عانى به الراقي من نقص عددي منذ الدقيقة 7+45 من عمر الشوط الأول على إثر طرد مدافعه التركي ميريح ديميرال بالإنذار الأصفر الثاني.

هذا الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة 12 في صدارة جدول الترتيب متفوقين بفارق الأهداف على النصر "الوصيف"، فيما تجمد الأهلي عند ست نقاط في المركز السابع.



