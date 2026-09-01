لم يتمالك المهاجم الإنجليزي إيفان توني نفسه بعد تلقي الأهلي الهزيمة في الكلاسيكو أمام الهلال، حيث لجأ لمهاجمه زملائه اللاعبين أمام وسائل الإعلام.
"الكثير من اللاعبين لا يقدمون ما يكفي!" .. إيفان توني يهاجم زملاءه ويدافع عن بوسيتش وروي بيدرو بعد السقوط أمام الهلال
ما القصة؟
تلقى الأهلي الهزيمة الثانية على التوالي له في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27، أمس الثلاثاء، أمام الهلال بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة.
الثلاثية سجلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كريسينسيو سامرفيل وأولي واتكينز في الدقائق 9، 23 و86، في وقت عانى به الراقي من نقص عددي منذ الدقيقة 7+45 من عمر الشوط الأول على إثر طرد مدافعه التركي ميريح ديميرال بالإنذار الأصفر الثاني.
هذا الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة 12 في صدارة جدول الترتيب متفوقين بفارق الأهداف على النصر "الوصيف"، فيما تجمد الأهلي عند ست نقاط في المركز السابع.
- Getty Images Sport
توني ينتقد زملاءه
في تصريحات سريعة عقب المباراة، نقل الصحفي الأهلاوي وليد سعيد ما قاله إيفان توني، الذي كان أكثر لاعبي الأهلي غضبًا من الهزيمة في الكلاسيكو الأول بالموسم الجاري.
وحمّل توني زملاءه المسؤولية، قائلًا بحسم: "هناك الكثير من اللاعبين الذين يحتاجون لمراجعة أنفسهم، عليهم أن يعلموا أنهم لا يقدمون ما يكفي للفريق".
وواصل: "المشكلة حاليًا في اللاعبين والمسؤولية تقع عليهم، لا يمكننا أن نلوم المدرب (مارينو بوسيتش) أو أي شخص آخر"، في إسقاط على هجوم الجماهير المتكرر على المدير الرياضي روي بيدرو غضبًا من التحركات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
صفقات جديدة؟
الصحفيون سألوا المهاجم الإنجليزي كذلك عن حاجة الأهلي لإبرام صفقات جديدة خلال الخمسة أيام المتبقية قبل إغلاق سوق الانتقالات لأبوابه في دوري روشن السعودي.
لكن توني رفض التطرق لهذا الملف، معلقًا: "اسمع! هذه ليست وظيفتي، هناك أناس مسؤولون يتولون هذه الأمور".
وتابع: "وظيفتي هي تقديم أفضل أداء على أرضية الملعب وكما قلت للاعبين، أمامنا أسبوع لتصحيح الأوضاع، لكن اليوم لم نفعل".
- Getty Images Sport
وماذا بعد؟
بعد الهزيمة أمام الخلود (1-3) قبل أيام ثم الخسارة الليلة أمام الهلال (0-3)، أمام الأهلي أقل من 72 ساعة للاستعداد للمباراة التالية، حيث يلتقي بالرياض في الرابع من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
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