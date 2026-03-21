ترجمه
إيغور تودور يشيد بلاعبي توتنهام المتعثرين لـ«تقليلهم من النوم على أرض الملعب» في معركتهم ضد الهبوط
تودور يعرب عن إعجابه بالتغييرات التي أجراها توتنهام
لقد منحت النتائج الإيجابية المتتالية أمام ليفربول وأتلتيكو مدريد تودور مادة يمكنه البناء عليها، حتى وإن كان خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، الذي تزامن مع فوزه يوم الأربعاء على الفريق الإسباني، قد خفف من الحماس إلى حد ما. لم يتردد المدرب السابق ليوفنتوس أبدًا في التعبير بصراحة عن الوضع الحالي لتوتنهام، لكنه لاحظ تغيرًا ما في الطريقة التي يتعامل بها لاعبوه مع المباريات.
قال تودور للصحفيين: "الحدة الذهنية. كان هذا هو المفتاح. نحن ننام أقل على أرض الملعب. بالنسبة لي، هذا أمر حاسم. الآن، نستجيب مبكراً لما يحدث على أرض الملعب. لا نتساءل دائماً عما حدث ثم نستجيب. نحن نستجيب قبل أن تحدث الأمور. ليس بالطريقة التي أرغب فيها، لكن بشكل أفضل بكثير. هذه الحدة الذهنية، والوعي بالمواقف الخطرة، هذا ما يحدث، ولهذا السبب نحن أفضل".
إنه تقييم صادق كالمعتاد لموقف توتنهام عندما تولى المسؤولية خلفًا لتوماس فرانك في منتصف فبراير. كان اللاعبون غير منتبهين، وبطيئين في الاستجابة، ويُفاجئون في مواقف كان ينبغي عليهم توقعها مبكرًا. لم يجمّل تودور الأمر، بل غالبًا ما انتقد لاعبيه علنًا. لكن الأسبوع الماضي قدم له تشجيعًا كافيًا ليقوم أخيرًا بإشادة بفريقه توتنهام.
تحسين اللياقة البدنية هو العامل الأهم في النجاح
وبالإضافة إلى التحسن التكتيكي والذهني، شعر تيودور بالتفاؤل أيضًا مما أخبره به طاقم اللياقة البدنية. فقد كان لاعبو توتنهام يجتهدون أكثر في الجري خلال الأسابيع الأخيرة، وتؤكد البيانات ذلك. وأضاف: "لقد لاحظت طاقة إيجابية. ورأيت أرقامًا جيدة. أخبروني أن المباريات الأخيرة كانت من بين الأربع أو الخمس الأوائل على مدار الموسم من حيث الجري عالي الكثافة، لذا أعتقد أننا نتقدم".
يمكن النظر إلى جزء من هذا التحسن بحذر. كان جدول تودور أقل ازدحامًا قليلاً من سلفه، الذي خاض تسع مباريات في الأسابيع الأربعة الأخيرة بينما كانت الإصابات تتراكم. أدار تيودور سبع مباريات في نفس الفترة الزمنية، وأخيراً بدأ اللاعبون بالعودة. لوكاس بيرغفال، الذي غاب لمدة شهرين، وديستيني أودوجي، الذي غاب لمدة خمسة أسابيع، دخلا كلاهما كبديلين في المباراة ضد أتلتيكو مدريد. محمد كودوس ورودريغو بنتانكور، اللذان غابا منذ يناير، قد يعودان بعد فترة التوقف الدولية. حتى جيمس ماديسون، الذي غاب بسبب إصابة خطيرة في الركبة، من المتوقع أن يعود قبل نهاية الموسم.
مباراة الأحد الحاسمة ضد نوتنغهام فورست
يحتل توتنهام المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بقاء ثماني مباريات على نهاية الموسم. ويأتي نوتنغهام فورست خلفه بفارق نقطة واحدة، متفوقًا على وست هام في الترتيب بفارق الأهداف فقط. ومن غير المفاجئ أن تُعتبر زيارة فورست يوم الأحد مؤشرًا كبيرًا على مدى استعداد توتنهام للابتعاد عن منطقة الهبوط. لكن تودور كان مترددًا في تحميل المباراة ضغوطًا مفرطة. ورفض فكرة أن تكون المباراة بمثابة "ست نقاط"، وأصر على أنه لا ينبغي التعامل معها على أنها نهائي كأس. وقال: "هناك الكثير من النقاط التي يجب أن نلعب من أجلها. بالطبع، إنها مباراة مهمة لأننا متقاربون في الترتيب، لذا دعونا نقول إنها ليست ست نقاط، بل أربع. إنها ليست نهائي. ربما ليست ثلاث نقاط، بل أربع نقاط. إنها مهمة، لكنها لن تكون حاسمة".
الصورة الأوسع لتوتنهام
أمام تودور سبع مباريات متبقية لإنقاذ موسم توتنهام. وستمنحه فترة التوقف الدولية التي تلي مباراة فورست الوقت الكافي لإعادة تنظيم صفوفه، واستقبال المزيد من اللاعبين العائدين، والاستعداد لما يبدو أنه سيكون سباقًا محمومًا حتى نهاية الموسم. ومع وجود فاصل زمني مدته ثلاثة أسابيع بين مباراتي فورست وسندرلاند، فإن هذه فرصة جيدة للمدرب لترسيخ أفكاره في أذهان اللاعبين، خاصة وأن وضعه يبدو أكثر أمانًا مما كان عليه قبل أسبوع. كانت الشائعات تشير إلى أن تيودور سيواجه الإقالة في حال فشله في الفوز على فورست، لكن النتائج الأخيرة يبدو أنها منحته مزيداً من الوقت.
