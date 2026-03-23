إيغور تودور في حالة حداد بعد أن كُشف بشكل مأساوي أن مدرب توتنهام علم بوفاة والده بعد لحظات من خسارة فريقه أمام نوتنغهام فورست

وتحدث سالتور، الذي حل محل المدرب الرئيسي، بانفعال شديد عن الأثر الشخصي الذي تركه هذا الأمر على تودور. وقال للصحفيين: "إنها مسألة عائلية شخصية، ومن الواضح أنها لحظة صعبة بالنسبة له". وعلى الرغم من النتيجة السيئة للمباراة، حاول سالتور الحفاظ على روح الوحدة داخل الفريق. وأضاف: "نشعر بدعم الجميع في النادي، ونحن نركز فقط على كيفية مساعدة اللاعبين. ما الذي يمنحني الثقة؟ آخر مباراتين، ضد ليفربول وأتلتيكو مدريد، والشوط الأول اليوم. كان يجب أن نكون متقدمين بنتيجة 1-0 على الأقل. في الوقت الحالي، كل التفاصيل الصغيرة تعمل ضدنا؛ الأمر يتعلق بقلب الوضع وهذا ما يمنحنا الثقة".