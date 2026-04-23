Goal.com
مباشر
Liam Rosenior worst managerial reigns GFXGOAL

ترجمه

إيغور تودور، ديفيد مويس و10 أسوأ فترات تدريبية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق - مرتبة

التحليل الفني
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليام روسينيور
إيغور تودور
أنجي بوستيكوجلو
ديفيد مويس
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد
نوتنجهام فوريست
F. Magath
فرانك دي بور
آلان شيرر
بول جيويل
روي هودسون
R. Garde
نايثان جونز
ساوثامبتون
فولهام
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
ديربي كاونتي
واتفورد
أستون فيلا
فقرات ومقالات

""" لإعادة صياغة هومر سيمبسون العظيم، ليس من السهل فقط أن تنتقد، بل إنه ممتع أيضًا. من السهل جدًا أن تجلس وتحكم من هذا البرج العاجي، لكن مهلاً، هذه هي كرة القدم في نهاية المطاف، مجرد لعبة آراء. لا بد أن تكون وظيفة مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز واحدة من أكثر الوظائف وحدةً في العالم، خصوصًا عندما تكون النتائج متقلبة ويكون أمن وظيفتك موضوع تكهنات دولية. """

"""

لهذه الأسباب، ينبغي أن يكون من السهل التعاطف مع هؤلاء الأشخاص، الذين ما زالوا يحتفظون بتلك الإنسانية في نهاية المطاف. للأسف، لا بد أن يقوم شخص ما بتجميع قائمة كهذه. قبل أن نبدأ، نحتاج إلى الإشارة إلى بعض الفروق المهمة للوصول إلى قاعة العار هذه. 

هذا ليس مجرد ترتيب للمدربين أصحاب أسوأ نسب الفوز، بل أولئك الذين قدموا أداءً دون التوقعات إلى حد مذهل يكاد يكون مثيرًا للإعجاب. على سبيل المثال، كيران ماكينا لديه أسوأ نسبة فوز لأي مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز تولى قيادة موسم كامل من 38 مباراة بنسبة 10.5 في المئة، لكن هل كان أحد يتوقع حقًا أن يبقى فريق إيبسويتش تاون الذي حقق ترقيتين متتاليتين في الدوري؟

دون مزيد من اللغط، إليكم اختيارات GOAL لأسوأ فترات تولي تدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق...

"""
  • FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-MANCHESTER-UNITEDAFP

    10""" ديفيد مويس (مانشستر يونايتد) """

    """

    استمع، هل من القسوة أن يضع ديفيد مويس هذه القائمة بالنظر إلى مدى بؤس كل مدرب لمانشستر يونايتد منذ عهده؟ نعم، لكننا نحتاج أيضاً إلى تذكر كيف بدا فترته في تلك اللحظة.

    كان الشياطين الحمر أبطالاً حاليين. لم يكن سراً أنهم كانوا يريدون مدربين آخرين ليخلفوا السير أليكس فيرغسون بدلاً منه - كان جوزيه مورينيو ويورغن كلوب وبيب غوارديولا من بين الأسماء التي طُرحت في ذلك الوقت - ولذلك دخل مويس إلى وضع غير مثالي منذ البداية. كما أن ذلك خفّف قليلاً من ثقل التوقعات عليه، ومع ذلك فقد تمكن من الانخفاض تحت ذلك السقف بغض النظر.

    كانت فلسفة يونايتد تحت فيرغي هي 'الفوز بأي ثمن'. لقد تجاوزت التشكيلات والأفراد. تحت مويس، سعوا إلى فعل العكس وكان الأول في سلسلة طويلة من الإخفاقات في أولد ترافورد. قد يتمكن روبن أموريم بعد من اقتحام هذه القائمة عندما يُقال كل شيء ويُفعل، بينما تستحق آخر 18 شهراً لإريك تن هاغ حيث ذهبت الأجواء مباشرة إلى الجحيم مكاناً هنا، لكن ترشيح يونايتد يجب أن يذهب إلى الرجل الذي بدأ هذا المسار.

    """
    • إعلان
  • West Ham United v Watford - Premier LeagueGetty Images Sport

    9 """ روي هودجسون (واتفورد) """

    """

    لقد اكتسب روي هودجسون سمعة مستحقة في قيادة الفرق إلى بر الأمان وجعلها قادرة على المنافسة أمام الفرق الكبرى. يمكنك أن ترى لماذا تحوّل واتفورد إليه في يناير 2022 بعدما كان قد أقال بالفعل شيسكو مونيوز وكلاوديو رانييري بينما كان الفريق يتأرجح على حافة منطقة الهبوط.

    بدت الخطة بسيطة بما يكفي. هودجسون، الذي كان في هذه المرحلة يحطم رقمه القياسي الخاص كأكبر مدرب سناً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سيجلب مبادئ ثابتة إلى فريق بحاجة إلى الاستقرار وسيجمعون ما يكفي من النقاط للابتعاد عن الهبوط. بدا الأمر رائعاً نظرياً، لكنه أقل من ذلك واقعياً.

    لم يستطع المدرب المخضرم توحيد غرفة ملابس متصدعة، وإن كان قد جعل العلاقات بين النادي وجماهيره أسوأ. بعد هزيمتهم 1-0 في ناديه السابق (والمستقبلي) كريستال بالاس، صفق هودجسون لجمهور أصحاب الأرض في سيلهيرست بارك، لكنه تجاهل المدرج المخصص للضيوف، مدعياً أنهم كانوا بعيدين جداً بحيث لا يستطيع الاعتراف بهم.

    ومن اللافت أن هودجسون، الذي فشل في تحقيق حتى فوز واحد على أرضه مع واتفورد، استمر حتى الصيف قبل أن يُطرد من قبل عائلة بوزو سريعة الإقالة، ويبدو أنه كان متجهاً إلى التقاعد قبل أن يعود إلى بالاس من أجل استعادة ذكريات الماضي.

    """
  • Liam Rosenior ChelseaGetty

    8""" ليام روزينيور (تشيلسي) """

    """

    بمعنىً ما، يمكن للمرء أن يفهم المنطق الكامن وراء قرار تشيلسي بتعيين ليام روزينيور ليحل محل إنزو ماريسكا كمدرب رئيسي. بعد أن انزعج مالكو النادي الجهلة، بلوكو، من إظهار الإيطالي علنًا عدم رضاه عن نقصٍ مُتصوَّر في الدعم، أرادوا جلب رجل شركة من غير المرجح أن يهز القارب، لذا قاموا بترقية روزينيور من النادي المُغذّي ستراسبورغ. ومع ذلك، لم يتوقع أحد خارج ستامفورد بريدج أن يقترب مدرب عديم الخبرة بشكل لا يُصدق، سبق أن أُقيل من هال سيتي، من إكمال عقد الست سنوات والنصف الذي وقّعه مع تشيلسي في 6 يناير.

    إنصافًا لروزينيور، بدأت فترته بشكل إيجابي، رغم أنه زُعم لاحقًا أن سلسلة الانتصارات الأربعة المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تعود أساسًا إلى حقيقة أنه التزم عن كثب بخطة لعب ماريسكا. وعندما بدأ يحاول فرض فلسفته الكروية الخاصة على اللاعبين، انهارت الأمور بسرعة. في الواقع، بعد خمس هزائم متتالية دون تسجيل هدف واحد - أسوأ سلسلة من هذا النوع لتشيلسي منذ عام 1912 - كان من الواضح أنه فقد غرفة الملابس، مما جعل إقالته بعد ثلاثة أشهر ونصف فقط غير مفاجئة على الإطلاق.

    كان من الصعب ألا يشعر المرء ببعض التعاطف مع روزينيور، الذي بدا وكأنه رجل محطم في مظهره وصوته بعد مباراته الأخيرة على رأس المسؤولية، انهيار صادم بنتيجة 3-0 أمام برايتون. لقد كان بالتأكيد قد تعرّض للخيانة من اللاعبين - لكن كان من الواضح أيضًا أنه، مع لغته على لينكدإن وسيرته الذاتية غير المثيرة للإعجاب، لم يكن ينبغي أن يُمنح الوظيفة في المقام الأول - حتى لو كان ذلك يقول المزيد عن بلوكو أكثر مما يقول عن الظهير الأيمن السابق لفولهام.

    """
  • Derby v Middlesbrough - Premier LeagueGetty Images Sport

    7بول جويل (ديربي كاونتي)

    """

    سيُذكر أحد أعظم من فاقوا التوقعات في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً كأحد أسوأ المدربين على الإطلاق فيه. كيف يمكن ذلك؟ دعونا ننظر في حالة بول جويل.

    كمدرب مبتدئ في منتصف الثلاثينيات من عمره، قاد جويل برادفورد سيتي إلى دوري الدرجة الأولى في عام 1998 وحتى أبقاهم في الدوري في اليوم الأخير من موسمهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. سيعود لاحقاً إلى القمة كمدرب لويغان أثلتيك في عام 2005، آخذاً إياهم إلى أفضل مركز لهم على الإطلاق في الدوري في موسمهم الأول على ذلك المستوى ومتجنباً الهبوط بصعوبة بعد عام قبل أن يستقيل.

    ذلك فريق ديربي كاونتي لموسم 2007-08 استدعى جويل لإنقاذهم في نوفمبر من ذلك الموسم، وكان حتى تلك النقطة قد فاز بمباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز. أضاف جويل ما مجموعه الكبير من صفر انتصارات إلى ذلك الرصيد بينما هبط الرامز بمجموع قياسي منخفض بلغ 11 نقطة. أُقيل في منتصف الحملة التالية بعد العودة إلى التشامبيونشيب ولم يتولَّ سوى منصب تدريبي واحد بعد مغادرته برايد بارك، حيث قاد إيبسويتش من 2011 إلى 2012.

    """
  • Brentford FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 """ ناثان جونز (ساوثهامبتون) """

    """

    لم يمنح أي مدرب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا القدر من المحتوى في مساحة زمنية قصيرة مثل مدرب ساوثهامبتون السابق ناثان جونز. كان لديه ما يكفي من العبارات المقتبسة لملء كتاب.

    هذا مدرب قال إن فريقه فرّط في تقدم 1-0 أمام وولفرهامبتون بعشرة لاعبين لأن ضغط امتلاك اللاعب الإضافي كان كبيراً جداً. هذا مدرب كان يستدعي الله ويسوع باستمرار على أمل أن تنجح تكتيكاته. هذا مدرب أصرّ على أنه واحد من الأفضل في أوروبا عندما أخذه ساوثهامبتون من لوتون تاون. هذا مدرب قال إنه يستمتع بالتدريب لأن البقاء في المنزل و"الزواج من فتاة ويلزية لطيفة" كان سيكون سهلاً جداً.

    حسناً، فوز واحد في ثماني مباريات بالدوري رسم صورة قاسية جداً للواقع، وتدحرج ساوثهامبتون إلى قاع الجدول وهذا هو المكان الذي سينهي فيه موسم 2022-23. في مباراته الأخيرة، أحضر مشجعو القديسين نموذجاً عملاقاً وطريفاً من استمارة P45 احتجاجاً على جونز. وبعد وقت قصير، وجد الاستمارة الحقيقية في البريد.

    """
  • Newcastle United's Manager Alan ShearerAFP

    5""" آلان شيرر (نيوكاسل) """

    """

    يا للمسكين آلان شيرر. نادٍ كفؤ لم يكن ليضع رجلاً غير مؤهل مسؤولاً عن فريق يكافح يائساً ضد أكثر حالات الهبوط مفاجأة. ومع ذلك، تولّى المهمة ودفع الثمن.

    لا يحب مشجعو نيوكاسل أحداً أكثر من شيرر، ولهذا سعى مايك آشلي إلى رفع المعنويات في سانت جيمس بارك بتعيين يائس كهذا في أبريل 2009 مع تبقي ثماني مباريات فقط من الموسم. كانوا قد دخلوا الموسم مع كيفن كيغان، الذي رحل في بداية سبتمبر، بينما تولّى جو كينير المسؤولية لفترة وجيزة قبل أن تجعله مشكلات صحية يتنحّى. كريس هيوتون، الذي سيحصل لاحقاً على المنصب بشكل دائم، تدخّل كمدرب مؤقت في مناسبتين لكنه جرى تجاهله للمنصب الأعلى قبل أن يُرسلوا إلى التشامبيونشيب.

    حقق شيرر فوزاً واحداً - انتصاراً 1-0 على منافسي الهبوط ميدلسبره، الذين كان يدربهم غاريث ساوثغيت - وهبطت جماهيره الجورديز المحبوبة في اليوم الأخير من الموسم بفضل خسارة باهتة 1-0 خارج الأرض أمام أستون فيلا. عندما يتحدث أهل نيوكاسل عن أسطورته، يحرصون على ترك هذا الفصل خارجاً.

    """
  • Stoke City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    4""" فيليكس ماغات (فولهام) """

    """

    لاعب مبدع بشكل لا يصدق كان جزءًا لا يتجزأ من فريق هامبورغ الذي غزا أوروبا في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، واصل فيليكس ماغات الاستمتاع بالإعجاب كمدرب في موطنه ألمانيا، حيث فاز بألقاب البوندسليغا مع بايرن ميونيخ وفولفسبورغ. لم يكن قد مضى سوى خمس سنوات على ذلك الانتصار مع إدين دجيكو ورفاقه عندما تولى وظيفة فولهام.

    فاز ماغات بالفعل بثلاث من مبارياته الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو بعيد عن أسوأ سجل لفريق يعاني من خطر الهبوط، لكنه أحدث تأثيرًا سلبيًا خارج الملعب أيضًا لدرجة أنه كان عليه أن يدخل ضمن قائمتنا. بريدي هانغيلاند، رجل باركليز بكل معنى الكلمة، روى قصة عن كيف أن مدربه أراده أن يحاول فرك الجبن على فخذه من أجل مكافحة إصابة عضلية. وغني عن القول، وجد ماغات نفسه بعيدًا عن التواصل مع اللاعبين في كرافن كوتيج، وبعد عدد قليل من المباريات في حملة 2014-15 مع الفريق في قاع التشامبيونشيب، أصبح أيضًا بلا عمل.

    بعد مغادرة فولهام، تم تعيين ماغات مدربًا رئيسيًا في النادي الصيني شاندونغ تايشان في عام 2016، ولم يدم سوى عام واحد في المنصب، قبل أن يعود إلى وطنه مع هيرتا برلين في عام 2022، حيث لم ينجُ نادي العاصمة من الهبوط إلا بعد فترته التي استمرت تسع مباريات.

    """
  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    3""" إيغور تيودور (توتنهام) """

    """

    أحدث الداخلين إلى هذه القائمة، كان إيغور تودور أول رجل كُلِّف بمجرد إنقاذ توتنهام من الهبوط إلى التشامبيونشيب خلال موسم 2025-26 بعد إقالة توماس فرانك. لكن كل ما فعله، كان تسريع هبوطهم إلى أسفل جدول الترتيب.

    تم التعاقد مع تودور كرجل إطفاء، مع الاعتراف بأنه يميل إلى تحقيق النتائج على المدى القصير أكثر من المدى الطويل. ومع ذلك، وبشكل حاسم، لم يكن قد درّب في إنجلترا من قبل وكان قد قلّل من تقدير حجم المتاعب التي كان سبيرز فيها. ولم يكن إلا بعد مباراته الأولى، خسارة 4-1 أمام أرسنال في ديربي شمال لندن، أن أدرك الكرواتي الصلب ما الذي وقّع عليه. "هذا وضع لم أره من قبل"، كان تقييمه.

    إذا أردنا أن نكون منصفين مع تودور، فقد وصل وسط أزمة إصابات غير مسبوقة جعلته لا يملك سوى 13 لاعباً كبيراً جاهزاً من لاعبي الميدان لمباراته الأولى، ولم تنفرج المشكلة إلا في نهاية فترة حكمه التي استمرت 44 يوماً. لكن خلال ذلك الوقت، يُقال إنه أصاب كثيراً من التشكيلة التي كانت متاحة له بخيبة أمل، ولا سيما حارس المرمى أنتونين كينسكي، الذي تم سحبه بعد 17 دقيقة من هزيمة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

    بدا أن تعادلاً في اللحظات الأخيرة في ليفربول سيكون الشرارة التي احتاجها تودور لبدء حملة بقاء سبيرز، لكن ذلك انتهى به الأمر إلى أن يكون مباراته قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو على رأس المسؤولية، إذ تلت ذلك بعد أسبوع واحد هزيمة 3-0 على أرضه أمام منافسي الهبوط نوتنغهام فورست. وبشكل مأساوي، توفي والد تودور خلال تلك المباراة، وقررت جميع الأطراف أنه سيكون من الأفضل الانفصال بالتراضي هناك بعد أن لم يفز بأي من مبارياته الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو على رأس القيادة.

    """
  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEAAFP

    2""" أنجي بوستيكوغلو (نوتنغهام فورست) """

    """

    من شبه المؤكد أن أنجي بوستيكوغلو سيتذكره مشجعو كرة القدم الإنجليزية لكونه فاز بطريقة ما بالدوري الأوروبي وأنهى الموسم في المركز السابع عشر مع توتنهام في الموسم نفسه. أما أولئك الذين كانوا ولا يزالون دائماً متشككين في الأسترالي، فسيركزون بدلاً من ذلك على فترته مع نوتنغهام فورست.

    كان بوستيكوغلو الغامض والمحَفِّز شبه مقدر له أن يفشل، وهو ما يتحدث عن مشكلات فورست الأوسع. أُقيل نونو إسبيريتو سانتو بشكل غير رسمي بعد ثلاث مباريات فقط من موسم 2025-26 رغم أنه كان قد قادهم إلى التأهل الأوروبي، مدعياً علناً أن علاقته بالمالك المثير للجدل إيفانغيلوس ماريناكيس قد انهارت، ومع تقارير تزعم أن ذلك كان بسبب وصول إيدو غاسبار من أرسنال كرئيس عالمي لكرة القدم لديهم.

    مهّد ماريناكيس الطريق لوصول بوستيكوغلو خلال الصيف عندما منح المدرب السابق لسبيرز جائزة في اليونان، إلا أن الانتظار حتى ما بعد إغلاق نافذة الانتقالات مباشرة لإجراء تغيير إداري بين قطبين متعاكسين كان يوحي بشخص لا يعرف ما الذي يفعله. من دون فترة إعداد للموسم ومع مقاومة اللاعبين والجماهير لرحيل نونو، لم يستطع بوستيكوغلو حتى الاستفادة من أي نوع من "دفعة المدرب الجديد" وخسر أربعاً من مبارياته الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما حصد نقطة واحدة من مباراتيه في الدوري الأوروبي وشهد تقدم 2-1 يتبخر في الوقت بدل الضائع أمام سوانزي في كأس كاراباو.

    ولإضافة الكرز على كعكة البراز، تم تأكيد رحيل بوستيكوغلو من قبل فورست بعد 18 دقيقة من صافرة النهاية لهزيمتهم 3-0 أمام تشيلسي، مع تقارير تزعم أنه رأى اللاعبين سريعاً في غرفة الملابس قبل أن يُقتاد خارج الملعب ويغادر بسيارته. نهاية غير كريمة لحقبة استمرت 39 يوماً.

    """
  • Crystal Palace v Huddersfield Town - Premier LeagueGetty Images Sport

    1 """ فرانك دي بوير (كريستال بالاس) """

    """

    إذا كان جوزيه مورينيو يعتقد أنك أسوأ مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن المحتمل أنك أسوأ مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. اعتذار لفرانك دي بور وأي شخص يدافع عنه في هذا الأمر.

    اتجه كريستال بالاس إلى الهولندي بينما كانوا يتطلعون إلى التطور من فريق كان يكافح باستمرار لتفادي الهبوط إلى فريق ممتع للعين. كان نجاح دي بور السابق وفلسفته الاستعراضية في أياكس نقطة البيع، وعجزه عن دفع إنتر إلى الأمام في 2016 ضمن أن أسهمه كانت منخفضة بما يكفي للنظر في دور سيلهيرست بارك.

    طوال صيف 2017، اشترى مشجعو بالاس فكرة ما كان دي بور يحاول بناءه، مطبقين نظام 3-4-3 مع تعليمات للحفاظ على الاستحواذ. لم يستغرق الأمر سوى تلقي هزيمة 3-0 على أرضه أمام هدرسفيلد تاون الصاعد حديثًا في اليوم الافتتاحي للموسم حتى يصاب النادي بالذعر. كان الضغط فورًا على دي بور، الذي خسر فريقه مبارياته الثلاث التالية في الدوري دون تسجيل هدف. كان ذلك كافيًا بالنسبة لرئيس النادي ستيف باريش، الذي أنهى التجربة قبل أوانها في سبتمبر وعيّن هودجسون.

    حتى الآن، يظل دي بور ليس فقط المدرب الدائم الوحيد الذي خسر كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز تولى قيادتها، بل أيضًا الذي لم يسجل فريقه حتى هدفًا واحدًا خلال تلك الفترة.

    """