"""
من شبه المؤكد أن أنجي بوستيكوغلو سيتذكره مشجعو كرة القدم الإنجليزية لكونه فاز بطريقة ما بالدوري الأوروبي وأنهى الموسم في المركز السابع عشر مع توتنهام في الموسم نفسه. أما أولئك الذين كانوا ولا يزالون دائماً متشككين في الأسترالي، فسيركزون بدلاً من ذلك على فترته مع نوتنغهام فورست.
كان بوستيكوغلو الغامض والمحَفِّز شبه مقدر له أن يفشل، وهو ما يتحدث عن مشكلات فورست الأوسع. أُقيل نونو إسبيريتو سانتو بشكل غير رسمي بعد ثلاث مباريات فقط من موسم 2025-26 رغم أنه كان قد قادهم إلى التأهل الأوروبي، مدعياً علناً أن علاقته بالمالك المثير للجدل إيفانغيلوس ماريناكيس قد انهارت، ومع تقارير تزعم أن ذلك كان بسبب وصول إيدو غاسبار من أرسنال كرئيس عالمي لكرة القدم لديهم.
مهّد ماريناكيس الطريق لوصول بوستيكوغلو خلال الصيف عندما منح المدرب السابق لسبيرز جائزة في اليونان، إلا أن الانتظار حتى ما بعد إغلاق نافذة الانتقالات مباشرة لإجراء تغيير إداري بين قطبين متعاكسين كان يوحي بشخص لا يعرف ما الذي يفعله. من دون فترة إعداد للموسم ومع مقاومة اللاعبين والجماهير لرحيل نونو، لم يستطع بوستيكوغلو حتى الاستفادة من أي نوع من "دفعة المدرب الجديد" وخسر أربعاً من مبارياته الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما حصد نقطة واحدة من مباراتيه في الدوري الأوروبي وشهد تقدم 2-1 يتبخر في الوقت بدل الضائع أمام سوانزي في كأس كاراباو.
ولإضافة الكرز على كعكة البراز، تم تأكيد رحيل بوستيكوغلو من قبل فورست بعد 18 دقيقة من صافرة النهاية لهزيمتهم 3-0 أمام تشيلسي، مع تقارير تزعم أنه رأى اللاعبين سريعاً في غرفة الملابس قبل أن يُقتاد خارج الملعب ويغادر بسيارته. نهاية غير كريمة لحقبة استمرت 39 يوماً.
"""