Goal.com
مباشر
Worst PL managers

ترجمه

إيغور تودور، ديفيد مويس، وأسوأ 10 فترات تدريبية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - الترتيب

التحليل الفني
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيغور تودور
أنجي بوستيكوجلو
ديفيد مويس
توتنهام هوتسبير
نوتنجهام فوريست
مانشستر يونايتد
F. Magath
فرانك دي بور
آلان شيرر
بول جيويل
روي هودسون
R. Garde
نايثان جونز
ساوثامبتون
فولهام
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
ديربي كاونتي
واتفورد
أستون فيلا
فقرات ومقالات

وإذا استعيرنا عبارة من العظيم هومر سيمبسون، فإن النقد ليس سهلاً فحسب، بل ممتعاً أيضاً. من السهل جداً الجلوس وإصدار الأحكام من برج العاج هذا، لكن، حسناً، هذه هي كرة القدم في النهاية، مجرد لعبة آراء. لا بد أن تكون وظيفة مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز واحدة من أكثر الوظائف وحدةً في العالم، لا سيما عندما تكون النتائج متقلبة ويصبح مستقبل وظيفتك موضوع تكهنات دولية.

لهذه الأسباب، من السهل أن نتعاطف مع هؤلاء الأشخاص، الذين ما زالوا يحتفظون بإنسانيتهم في نهاية المطاف. لكن للأسف، لا بد أن يقوم أحدهم بتجميع قائمة كهذه.

قبل أن نبدأ، نحتاج إلى توضيح بعض الفروق المهمة في تكوين قائمة العار هذه. فهي لا تقتصر على ترتيب المدربين الذين حققوا أسوأ نسب فوز، بل تشمل أولئك الذين خيبوا التوقعات إلى درجة مذهلة لدرجة أنها تكاد تكون مثيرة للإعجاب. على سبيل المثال، يمتلك كيران ماكينا أسوأ نسبة فوز بين جميع مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز الذين قادوا فريقًا لموسم كامل من 38 مباراة بنسبة 10.5٪، لكن هل توقع أحد حقًا أن يبقى فريق إيبسويتش تاون، الذي حقق صعودين متتاليين، في الدوري؟

دون مزيد من الإطالة، إليكم اختيارات GOAL لأسوأ فترات تولي المدربين لمناصبهم في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق:

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ASTON VILLAAFP

    10ريمي غارد (أستون فيلا)

    بدأ تراجع أستون فيلا وهبوطه في نهاية المطاف من الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 فعليًّا مع تعيين تيم شيروود قبل ذلك بعام، لكنه، مع ذلك، نجح في إنقاذ الفريق من الهبوط في نهاية موسم 2014-2015 وقاده إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في إنجاز غير متوقع. عندما تم تعيين نجم أرسنال السابق ريمي غارد ليحل محله، كان هناك أمل حقيقي وإيمان بأنه قادر على توحيد مجموعة من اللاعبين غير المتجانسين.

    كان فريق أستون فيلا يضم أسماء مثل جاك غريليش وإدريسا جوي وجوردان فيريتو وجوردان أمافي، الذين واصلوا مسيرتهم المهنية الناجحة في أندية أخرى، لكن في النهاية افتقر الفريق إلى الجودة الكافية حولهم، كما اكتشف غارد لاحقًا. على الرغم من تحقيقه تعادلاً مرموقاً بنتيجة 0-0 مع مانشستر سيتي المرشح للفوز باللقب خلال مباراته الأولى على مقاعد البدلاء، لم يخرج غارد فائزاً سوى في مباراتين فقط من أصل 20 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل الفريق هدفين في مرماه في كلتا المناسبتين لتعزيز فرص أستون فيلا.

    كان هذا فشلًا غريبًا بالنظر إلى أن غارد قاد ليون خلال فترة انتقالية بعد فوزه بلقب الدوري الفرنسي، ولم يغادر النادي إلا في عام 2014 بسبب مشاكل شخصية. لكن هذه الفترة القصيرة في ويست ميدلاندز جعلته غير قابل للتوظيف في أوروبا مرة أخرى، حيث جاءت وظيفته التالية - والأخيرة حتى الآن - في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع مونتريال إمباكت من 2017 إلى 2019.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-MANCHESTER-UNITEDAFP

    9ديفيد مويس (مانشستر يونايتد)

    اسمعوا، هل من القسوة إدراج ديفيد مويس في هذه القائمة بالنظر إلى الأداء المزري الذي أظهره كل مدرب لمانشستر يونايتد منذ توليه المسؤولية؟ نعم، لكن علينا أيضًا أن نتذكر كيف بدا أداءه في ذلك الوقت.

    كان الشياطين الحمر هم حاملو اللقب. لم يكن سراً أنهم أرادوا مدربين آخرين ليخلفوا السير أليكس فيرجسون بدلاً منه - وكان جوزيه مورينيو ويورغن كلوب وبيب غوارديولا من بين الأسماء التي طرحت في ذلك الوقت - ولذا دخل مويس في موقف غير مثالي منذ البداية. وقد خفف ذلك قليلاً من عبء التوقعات الملقاة عليه، لكنه مع ذلك لم ينجح في تجاوز تلك العتبة.

    كانت فلسفة مانشستر يونايتد تحت قيادة فيرغسون هي "الفوز بأي ثمن". كانت هذه الفلسفة تتجاوز التشكيلات واللاعبين. تحت قيادة مويس، سعى الفريق إلى فعل العكس، وكان ذلك أول فشل في سلسلة طويلة من الإخفاقات في أولد ترافورد. قد يدخل روبن أموريم هذه القائمة في نهاية المطاف، في حين أن الأشهر الثمانية عشر الأخيرة لإريك تين هاج، التي ساءت فيها الأجواء بشكل كبير، تستحق مكاناً هنا، لكن ترشيح مانشستر يونايتد يجب أن يذهب إلى الرجل الذي بدأ هذه السلسلة.

  • West Ham United v Watford - Premier LeagueGetty Images Sport

    8روي هودجسون (واتفورد)

    اكتسب روي هودجسون سمعة مستحقة بفضل قدرته على إنقاذ الفرق من الهبوط وجعلها قادرة على منافسة الفرق الكبرى. ومن السهل أن نفهم لماذا لجأ إليه واتفورد في يناير 2022 بعد أن كان قد استغنى عن كل من كيسكو مونوز وكلاوديو رانييري، في وقت كان فيه الفريق يتأرجح على حافة منطقة الهبوط.

    بدت الخطة بسيطة للغاية. كان هودجسون، الذي حطم في تلك المرحلة رقمه القياسي كأكبر مدرب سناً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سيجلب مبادئ ثابتة لفريق بحاجة إلى الاستقرار، وسيجمع الفريق ما يكفي من النقاط للابتعاد عن منطقة الهبوط. بدا الأمر رائعاً من الناحية النظرية، لكنه لم يكن كذلك في الواقع.

    لم يتمكن المدرب المخضرم من توحيد غرفة الملابس المنقسمة، بل إنه، إن كان هناك أي شيء، فقد زاد من سوء العلاقات بين النادي وقاعدة المشجعين. بعد هزيمتهم 1-0 أمام ناديه السابق (والمستقبلي) كريستال بالاس، صفق هودجسون لجمهور ملعب سيلهورست بارك، لكنه تجاهل الجهة المخصصة للضيوف، مدعياً أنهم كانوا بعيدين جداً بحيث لا يمكنه تحيتهم.

    ومن المثير للدهشة أن هودجسون، الذي فشل في تحقيق أي فوز على أرضه مع واتفورد، استمر في منصبه حتى الصيف قبل أن تطرده عائلة بوزو المتسرعة في اتخاذ القرارات، وبدا أنه يتجه نحو التقاعد قبل أن يعود إلى بالاس حباً في الذكريات القديمة.

  • Derby v Middlesbrough - Premier LeagueGetty Images Sport

    7بول جويل (ديربي كاونتي)

    سيُذكر أحد أكثر المدربين الذين حققوا إنجازات فاقت التوقعات في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا باعتباره أحد أسوأ المدربين في تاريخه. كيف يمكن ذلك؟ لنلقِ نظرة على حالة بول جويل.

    كمدرب مبتدئ في منتصف الثلاثينيات من عمره، قاد جويل فريق برادفورد سيتي إلى الدوري الممتاز في عام 1998، بل وحافظ على بقاء الفريق في الدوري في اليوم الأخير من موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. عاد لاحقًا إلى الدوري الممتاز كمدرب لفريق ويجان أتلتيك في عام 2005، وقاد الفريق إلى أفضل ترتيب له على الإطلاق في الدوري في موسمه الأول في هذا المستوى، وتجنب الهبوط بفارق ضئيل بعد عام قبل أن يستقيل.

    استدعى فريق ديربي كاونتي في موسم 2007-2008 جويل لإنقاذهم في نوفمبر من ذلك الموسم، حيث لم يكن الفريق قد فاز سوى بمباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى ذلك الحين. لم يضيف جويل أي انتصار إلى رصيده، حيث هبط الرامز برصيد 11 نقطة، وهو أقل رصيد في تاريخ النادي. تم إقالته في منتصف الموسم التالي في دوري الدرجة الثانية، ولم يتولى سوى منصب تدريبي واحد بعد مغادرته برايد بارك، حيث قاد إيبسويتش من 2011 إلى 2012.

  • Brentford FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6ناثان جونز (ساوثهامبتون)

    لم يسبق لأي مدرب أن قدم للدوري الإنجليزي الممتاز هذا القدر من المواقف المثيرة في فترة زمنية قصيرة مثلما فعل ناتان جونز، المدرب السابق لساوثهامبتون. فقد كان لديه ما يكفي من التصريحات الجديرة بالنشر لملء كتاب كامل.

    هذا هو المدرب الذي قال إن فريقه أهدر تقدمه 1-0 أمام ولفرهامبتون الذي كان يلعب بعشرة لاعبين لأن الضغط الناجم عن وجود لاعب إضافي كان كبيرًا للغاية. هذا هو المدرب الذي كان يستدعي الله والمسيح باستمرار على أمل أن تنجح تكتيكاته. هذا هو المدرب الذي أصر على أنه أحد أفضل المدربين في أوروبا عندما انتقل من لوتون تاون إلى ساوثهامبتون. هذا هو المدرب الذي قال إنه يستمتع بالعمل الإداري لأن البقاء في المنزل و"الزواج من فتاة ويلزية لطيفة" كان سيكون أمراً سهلاً للغاية.

    حسناً، فوز واحد في ثماني مباريات بالدوري رسم صورة قاسية للواقع، وتراجع ساوثهامبتون إلى قاع الجدول، وهناك سيختتم الفريق موسم 2022-23. في مباراته الأخيرة، أحضر مشجعو ساوثهامبتون نموذجاً عملاقاً ومبتكراً من استمارة P45 احتجاجاً على جونز. وسرعان ما وجد الاستمارة الحقيقية في صندوق بريده.

  • Newcastle United's Manager Alan ShearerAFP

    5آلان شيرر (نيوكاسل)

    يا للأسف على آلان شيرر. لو كان النادي كفؤًا، لما عيّن شخصًا غير مؤهل لقيادة فريق يكافح بشدة لتجنب هبوطه المفاجئ. ومع ذلك، قبل المنصب ودفع الثمن.

    لا يحب مشجعو نيوكاسل أحداً أكثر من شيرر، ولهذا السبب سعى مايك أشلي إلى رفع المعنويات في سانت جيمس بارك بتعيينه في أبريل 2009، في محاولة يائسة مع بقاء ثماني مباريات فقط على نهاية الموسم. كان الفريق قد بدأ الموسم بقيادة كيفن كيجان، الذي غادر في بداية سبتمبر، بينما تولى جو كينير المسؤولية لفترة وجيزة قبل أن تجبره مشاكل صحية على التنحي. تولى كريس هيغتون، الذي حصل لاحقاً على المنصب بشكل دائم، المهمة كمدرب مؤقت في مناسبتين، لكنه لم يُختار للمنصب الرئيسي قبل هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

    حقق شيرر فوزاً واحداً - 1-0 على منافسه في الهبوط ميدلزبره، الذي كان يدربه غاريث ساوثغيت - وهبط فريقه المحبوب جورديز في اليوم الأخير من الموسم بفضل خسارة ضعيفة 1-0 خارج أرضه أمام أستون فيلا. عندما يتحدث سكان نيوكاسل عن أسطورته، فإنهم يحرصون على استبعاد هذا الفصل.

  • Stoke City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    4فيليكس ماغاث (فولهام)

    كان فيليكس ماغاث لاعباً مبدعاً للغاية وشكل جزءاً لا يتجزأ من فريق هامبورغ الذي غزا البطولات الأوروبية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ثم حظي بإعجاب كبير كمدرب في وطنه ألمانيا، حيث فاز بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ وفولفسبورغ. ولم يمض سوى خمس سنوات على ذلك الانتصار الذي حققه مع إدين دزيكو وزملائه عندما تولى منصب المدير الفني لفريق فولهام.

    فاز ماغاث بالفعل بثلاث مباريات من أصل 12 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو سجل بعيد كل البعد عن أسوأ سجل لفريق يواجه خطر الهبوط، لكنه ترك أثراً سلبياً خارج الملعب أيضاً لدرجة أنه كان لا بد من إدراجه في قائمتنا. روى بريدي هانجلاند، لاعب باركليز بكل معنى الكلمة، قصة عن كيف أراد منه مدربه أن يحاول فرك فخذه بالجبن من أجل علاج إصابة عضلية. وغني عن القول أن ماغاث وجد نفسه بعيدًا عن التواصل مع اللاعبين في كرافن كوتيدج، وبعد بضع مباريات في موسم 2014-2015 مع الفريق في قاع ترتيب دوري الدرجة الثانية، أصبح عاطلاً عن العمل أيضًا.

    بعد مغادرته فولهام، تم تعيين ماغاث مدربًا رئيسيًا للفريق الصيني شاندونغ تايشان في عام 2016، واستمر في منصبه لمدة عام واحد فقط، قبل أن يعود إلى وطنه مع هيرتا برلين في عام 2022، حيث نجا النادي العاصمي من الهبوط بعد فترة توليه المنصب لمدة تسع مباريات.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    3إيغور تودور (توتنهام)

    أحدث الوافدين إلى هذه القائمة، إيغور تودور، كان أول من كُلف بمهمة إنقاذ توتنهام من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية خلال موسم 2025-2026 بعد إقالة توماس فرانك. لكن كل ما فعله هو تسريع انحدار الفريق في الترتيب.

    تم تعيين تودور كمدرب طوارئ، مع الاعتراف بأنه يميل إلى تحقيق نتائج على المدى القصير بدلاً من المدى الطويل. لكن الأهم من ذلك أنه لم يسبق له أن درب في إنجلترا من قبل، وقد استخف بمدى الصعوبة التي يواجهها توتنهام. ولم يدرك الكرواتي القوي حجم المهمة التي وقع عليها إلا بعد مباراته الأولى، التي خسر فيها 4-1 أمام أرسنال في ديربي شمال لندن. "هذه حالة لم أرَ مثلها من قبل"، كان هذا تقييمه.

    ولكي نكون منصفين مع تودور، فقد وصل في خضم أزمة إصابات غير مسبوقة جعلته لا يملك سوى 13 لاعبًا أساسيًا لائقًا بدنيًا في مباراته الأولى، وكانت أزمة إصابات لم تهدأ إلا في نهاية فترة توليه التي استمرت 44 يومًا. لكن في تلك الفترة، يقال إنه خيب آمال معظم اللاعبين المتاحين له، ولا سيما الحارس أنتونين كينسكي، الذي تم استبداله بعد 17 دقيقة من المباراة التي خسرها الفريق 2-5 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

    بدا أن التعادل في اللحظات الأخيرة أمام ليفربول سيكون الشرارة التي يحتاجها تودور لبدء حملة توتنهام للبقاء في الدوري، لكن تلك المباراة انتهت بأن تكون قبل الأخيرة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تبعها بعد أسبوع واحد هزيمة 3-0 على أرضه أمام منافسه في الهبوط نوتنغهام فورست. ومن المؤسف أن والد تودور توفي خلال تلك المباراة، وقرر الطرفان أنه من الأفضل الانفصال بعد أن فشل في الفوز بأي من مبارياته الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEAAFP

    2أنجي بوستيكوغلو (نوتنغهام فورست)

    من شبه المؤكد أن مشجعي كرة القدم الإنجليزية سيتذكرون أنجي بوستيكوغلو لفوزه بطريقة ما بدوري أوروبا واحتلاله المركز السابع عشر مع توتنهام في نفس الموسم. لكن أولئك الذين كانوا ولا يزالون متشككين في المدرب الأسترالي سيركزون بدلاً من ذلك على فترة عمله مع نوتنغهام فورست.

    كان بوستيكوغلو، الذي يتميز بالغموض والقدرة على التحفيز، محكومًا عليه بالفشل تقريبًا، وهو ما يعكس المشاكل الأوسع نطاقًا التي يعاني منها فورست. تم إقالة نونو إسبيريتو سانتو دون مقدمات بعد ثلاث مباريات من موسم 2025-2026 على الرغم من أنه قاد الفريق للتأهل إلى البطولات الأوروبية، حيث ادعى علنًا أن علاقته مع المالك المثير للجدل إيفانجيلوس ماريناكيس قد انهارت، وتشير التقارير إلى أن السبب في ذلك هو وصول إيدو غاسبار من أرسنال لتولي منصب المدير العالمي لكرة القدم بالنادي.

    ساعد ماريناكيس في تسهيل وصول بوستيكوغلو خلال الصيف عندما منح المدرب السابق لتوتنهام جائزة في اليونان، لكن انتظاره حتى انتهاء فترة الانتقالات لإجراء مثل هذا التغيير الإداري المتناقض تمامًا يوحي بأنه شخص لا يعرف ما يفعله. بدون فترة تحضيرية للموسم، ومع مقاومة اللاعبين والمشجعين لرحيل نونو، لم يستطع بوستيكوغلو حتى الاستفادة من أي نوع من "الانتعاش الذي يرافق المدرب الجديد"، وخسر أربع مباريات من أصل خمس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما حصد نقطة واحدة من مباراتيه في الدوري الأوروبي، وشهد تضييع تقدمه 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع في سوانسي في كأس كاراباو.

    ولإضافة المزيد من المأساة إلى هذه الكارثة، تم تأكيد رحيل بوستيكوغلو من قبل فورست بعد 18 دقيقة من صافرة نهاية المباراة التي خسرها الفريق 3-0 أمام تشيلسي، حيث أفادت التقارير أنه التقى اللاعبين سريعاً في غرفة الملابس قبل أن يتم اصطحابه خارج الملعب ويغادر في سيارته. نهاية غير لائقة لعهد استمر 39 يوماً.

  • Crystal Palace v Huddersfield Town - Premier LeagueGetty Images Sport

    1فرانك دي بوير (كريستال بالاس)

    إذا اعتبر جوزيه مورينيو أنك أسوأ مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن المرجح أنك بالفعل أسوأ مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتذر لفرانك دي بوير ولمن يدافع عنه في هذا الشأن.

    لجأ كريستال بالاس إلى المدرب الهولندي في محاولة للتحول من فريق يكافح باستمرار لتجنب الهبوط إلى فريق ممتع للمشاهدة. كان نجاح دي بوير السابق وفلسفته الواضحة في أياكس هي نقطة الجذب، كما أن عجزه عن دفع إنتر إلى الأمام في عام 2016 ضمن أن تكون قيمته السوقية منخفضة بما يكفي للنظر في منصب سيلهورست بارك.

    طوال صيف 2017، آمن مشجعو بالاس بما كان دي بوير يحاول بناءه، بتطبيق نظام 3-4-3 مع تعليمات بالاحتفاظ بالكرة. لم يستغرق الأمر سوى هزيمة ساحقة 3-0 على أرضه أمام هدرسفيلد تاون الصاعد حديثاً في الجولة الافتتاحية للموسم حتى أصيب النادي بالذعر. تلقى دي بوير ضغوطًا فورية، حيث خسر فريقه المباريات الثلاث التالية في الدوري دون تسجيل أي هدف. كان هذا كافيًا بالنسبة للرئيس ستيف باريش، الذي أنهى التجربة قبل الأوان في سبتمبر وعين هودجسون.

    وحتى الآن، لا يزال دي بوير المدرب الوحيد الذي خسر كل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تولى مسؤوليتها، بل ولم يسجل فريقه أي هدف خلال تلك الفترة.