إيغور بروتي: "أنا أتعلم المشي من جديد. قال ساكي إن أقصى ما يمكنني هو اللعب في دوري الدرجة الثالثة"

يقدم المهاجم السابق فيلماً عن مسيرته، ويتحدث عن مرضه، ويحكي حكاية

يقدم إيغور بروتي فيلم «إيغور: بطل كرة القدم الرومانسي»، الذي يُعرض في دور السينما ابتداءً من يوم الاثنين، ويحكي عن معركته ضد سرطان القولون الذي تم تشخيصه قبل 10 أشهر. «أنا أتعلم المشي من جديد، كما لو كنت طفلاً صغيراً»، يقول المهاجم السابق في مقابلة مع قناة «سكاي».


"منذ عشرة أشهر وأنا أقاتل خصمًا ماكرًا، وللأسف تسبب لي هذا المسار بالفعل في العديد من المضاعفات التي تجعلني أتراجع قليلاً إلى الوراء"، يقول بروتي، المولود عام 1967، والذي خاض 669 مباراة وسجل 257 هدفًا خلال مسيرته، وكان هداف الدوري الإيطالي في موسم 1995-1996. "خضعت لعملية جراحية مرة أخرى منذ فترة قصيرة، وبعد 20 يوماً في الفراش، بدأت أتمشى من جديد، وأحاول التعافي".


ويواصل بروتي قائلاً: "أرسل لي العديد من المشجعين رسائل تعاطف وتضامن، يطلبون مني أن أقاتل وألا أستسلم. وهذا يثبت أن كرة القدم هي مجتمع كبير يبدو أحياناً أنه يفرقنا، لكنه في الواقع يوحدنا جميعاً تحت راية فريق واحد".


  • حكاية عن ساكي

    "عندما كنت صغيراً، كان ساككي مدربي، وقال لي إن قدراتي لا تسمح لي باللعب إلا في دوري الدرجة الثالثة كحد أقصى، لكن بفضل العمل الدؤوب يومًا بعد يوم، تمكنت من أن أصبح هداف الدوري الإيطالي. كان ساككي محقًا في ذلك الوقت: بالنظر إلى ذلك اللاعب، لم يكن بإمكانه أن يصل إلى ما هو أبعد من دوري الدرجة الثالثة. وهذا دليل على أنه بفضل الشغف والإرادة وروح التضحية، يمكننا تجاوز ما قد يبدو أنه حدودنا"، يضيف المهاجم السابق لفرق ريميني وليفورنو وفيريسيت وماسينا وباري ولازيو ونابولي وريجيانا.


