Grafica Calciomercato Gattuso Italia 2.1 desktopCalciomercato/Getty Images

إيطاليا، من باستوني إلى تونالي: من يرتقي ومن يتراجع قبل مواجهة أيرلندا الشمالية

تشكيلة المنتخب الإيطالي لمباراة التصفيات التي ستقام يوم الخميس في بيرغامو.

من سيواجه أيرلندا الشمالية؟ حاول مدرب المنتخب الإيطالي جينارو غاتوزو هذا الصباح توضيح الأمور، خلال المؤتمر الصحفي الأول للمنتخب الأزوري، لا سيما فيما يتعلقبالمسائل الأكثر حساسية قبل مباراة الخميس مساءً في ملعب نيو بالانس أرينا في بيرغامو، ضد فريق مايكل أونيل، في نصف نهائي التصفيات التي قد تمثل الخطوة الأولى للتأهل إلى كأس العالم في كندا والولايات المتحدة والمكسيك. لا تزال هناك العديد من الخيارات المفتوحة، خاصة في خط الدفاع. والأهم من ذلك، سيكون من الضروري تحديد كيفية التعامل مع احتمال خوض مباراتين متتاليتين: إما المخاطرة على الفور بإشراك اللاعبين الذين ليسوا في أفضل حالاتهم، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد لا يكون هناك "غد" إذا لم يتم الفوز على منتخب أيرلندا الشمالية، أو التفكير مسبقاً في الحفاظ على قوتهم البدنية استعداداً للنهائي المحتمل ضد ويلز أو البوسنة والهرسك. وقد صرح المدرب نفسه قائلاً: "سنخوض المباراة الأولى بطريقة معينة، والمباراة الثانية بطريقة أخرى. وقد تم اتخاذ القرارات على هذا الأساس".


لنلقِ نظرة إذن على التشكيلة المرشحة للمباراة الأولى:



    لا شك في ذلك، فسيكون الحارس الأساسي بلا شك هو القائد جانلويجي دوناروما.

    • إعلان

  • الدفاع

    الخط الذي يواجه أزمة حقيقية، نظراً لوجود عدة حالات حرجة للغاية: فقد أكد غاتوسو صراحةً أن أليساندرو باستوني لن يشارك في المباراة على الأرجح، بعد أن غاب عن مباريات إنتر ضد أتالانتا وفيورنتينا. وهذا يمثل مشكلة كبيرة، نظراً لأنه أحد أعمدة المنتخب الإيطالي، خاصة وأن المدافعين الآخرين ليسوا في أفضل حالاتهم: مانشيني يعاني من إجهاد ولكن ليس على مستوى الأداء، وكالافيوري واجه مشكلة خلال نهائي كأس الرابطة بين أرسنال ومانشستر سيتي ولكنه سيكون متاحاً بشكل طبيعي. من المرجح جدًا أن يتألف خط الدفاع الثلاثي من أحد اللاعبين: غاتي أو مانشيني، في حال تعافى، أو بونجونرو أو مدافع الغانرز نفسه.


  • خط الوسط

    في خط الوسط، هناك شكوك حول مشاركة ساندرو تونالي. لم يستدعِ هاو لاعب وسط نيوكاسل للمشاركة في الديربي ضد سندرلاند بعد أن خرج مصاباً من ملعب كامب نو في برشلونة خلال مباراة دوري أبطال أوروبا؛ وسيتم تقييم حالته بعناية، نظراً لاحتمال خوضه مباراتين متتاليتين. على الأجنحة، سيكون بوليتانو وديماركو حاضرين، مع لوكاتيلي في الوسط وباريلا إلى جانبه. على الجانب الآخر، إذا لم يتمكن تونالي من المشاركة، فإن فراتيسي جاهز.

  • الهجوم

    بقي جيانلوكا سكاماكا في معسكر الفريق، لكنه لا يشعر بخير ولن يشارك في المباراة. وسيعتمد غاتوزو على الثنائي المتمرس المكون من كين وريتيغي، مع وجود بيو إسبوزيتو جاهزاً للدخول من مقاعد البدلاء.

