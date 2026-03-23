إيطاليا، من باستوني إلى تونالي: من يرتقي ومن يتراجع قبل مواجهة أيرلندا الشمالية

من سيواجه أيرلندا الشمالية؟ حاول مدرب المنتخب الإيطالي جينارو غاتوزو هذا الصباح توضيح الأمور، خلال المؤتمر الصحفي الأول للمنتخب الأزوري، لا سيما فيما يتعلقبالمسائل الأكثر حساسية قبل مباراة الخميس مساءً في ملعب نيو بالانس أرينا في بيرغامو، ضد فريق مايكل أونيل، في نصف نهائي التصفيات التي قد تمثل الخطوة الأولى للتأهل إلى كأس العالم في كندا والولايات المتحدة والمكسيك. لا تزال هناك العديد من الخيارات المفتوحة، خاصة في خط الدفاع. والأهم من ذلك، سيكون من الضروري تحديد كيفية التعامل مع احتمال خوض مباراتين متتاليتين: إما المخاطرة على الفور بإشراك اللاعبين الذين ليسوا في أفضل حالاتهم، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد لا يكون هناك "غد" إذا لم يتم الفوز على منتخب أيرلندا الشمالية، أو التفكير مسبقاً في الحفاظ على قوتهم البدنية استعداداً للنهائي المحتمل ضد ويلز أو البوسنة والهرسك. وقد صرح المدرب نفسه قائلاً: "سنخوض المباراة الأولى بطريقة معينة، والمباراة الثانية بطريقة أخرى. وقد تم اتخاذ القرارات على هذا الأساس".





