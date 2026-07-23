الاتحاد الإيطالي عن الاتفاق مع بيب جوارديولا: تواصلنا أيضًا مع كارلو أنشيلوتي ولكن!

مالديني: «الضغط كبير، خاصةً لأن الرئيس استغرق بعض الوقت لإقناعي بمشروع طموح. إنها دعوة للانطلاق، وعندما تنادي إيطاليا، يصعب رفضها. ورغم إدراكي التام لطول المدة والصعوبات التي تنطوي عليها المهمة، فقد أردت بكل قوة إقناع ليوناردو. هناك توافق تام بيننا على المبادئ والقيم والأهداف».
ليوناردو: «أؤيد ما قاله باولو. كانت هذه الأسابيع حافلة بالنسبة له، مع دعوة غير متوقعة. هناك فكرة يجب بناؤها، ونحن شركاء في الأحلام والأفكار منذ سنوات. لطالما تشاركنا المشاريع والحلم بأن تأتي فرصة لتنفيذ مشاريع معينة. وقد جاءت هذه الفرصة، ومع مرور الأيام أصبح الأمر حلمًا له، وبالتالي لي أيضًا. إن ترابطنا وصداقتنا تبعثان فينا سعادة كبيرة، وأعتقد أن هذا شيء يمكننا نقله، وهو الطاقة الإيجابية. نرى رغبة الكثير من الناس في خلق حركة تضم الجميع. وإلا فلن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة».