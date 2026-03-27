إيطاليا، كابيلو: "كنت أبدو كالمجنون على الأريكة، نحن بطيئون. ريتيغي جعلني أصرخ، ودوناروما أصابني بالذهول. بيو إسبوزيتو؟ لاعب حقيقي"

"تونالي؟ سجل هدفاً رائعاً، كلاعب وسط حقيقي. تسديدة قوية ومباشرة. أعترف بذلك، لقد جعلني أقف من على الأريكة. فرصة ريتيغي عندما كانت النتيجة 0-0؟ دعنا ننسى الأمر، عندما مد مهاجمنا جسده نحو الكرة، صرخت بصوت عالٍ... لكن هذا يحدث، فلننظر إلى الأمام. بيو إسبوزيتو؟ لاعب حقيقي. يعرف كيف يدافع عن الكرة، ويكون نقطة ارتكاز، ويقفز بالرأس. كين وريتيغي هما نوعان من المهاجمين المتشابهين، بينما بيو يمكنه أن يكمل كلاهما. وبالفعل، كان أداؤنا أفضل بوجوده في الملعب. حتى وإن كان كيان هو من سجل الهدف الثاني بهدف رائع: تحكم وكرة عرضية مثالية. أما بالنسبة لثنائي الهجوم الذي سيتم إشراكه في المباراة القادمة، فأترك القرار لرينو، بالطبع. أكتفي بملاحظة أن إسبوزيتو هو المكمل المثالي لكل من ريتيغي وكيان".





"رأيت مدربنا متوتراً، كما هو طبيعي، ولكنه كان أيضاً متحمساً للغاية على مقاعد البدلاء. ها هو، بغض النظر عن العيوب والعيوب الصغيرة، رأينا منتخباً بذل كلما في وسعه وقاتل. بصفتي إيطاليًا، أعلم جيدًا أن لدينا فرقًا أقوى في الماضي، بالطبع، لكن ما لا أستطيع تحمله هو الافتقار إلى الفخر والروحالتنافسية، بغض النظر عن المهارات الفنية. كان هذا هو السبب الذي جعلني أغضب في بطولة أوروبا الأخيرة. تلك المباراة مع سويسرا في دور الـ16... كانت ضعيفة لدرجة جعلتني أشعر بالخجل".



