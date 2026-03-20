إيطاليا، قائمة غاتوزو للمباريات ضد أيرلندا الشمالية والبوسنة/ويلز: تونالي ضمن التشكيلة، وبرنارديسكي خارجها. إليكم لاعبو «الأزوري» الذين سيقودوننا إلى كأس العالم

أصبح استدعاءات رينو غاتوزو لملحق تصفيات كأس العالم رسمية. وقد أعلن المدرب القائمة يوم الجمعة 20 مارس للمباراتين القادمتين للمنتخب الإيطالي: ستلعب المنتخب الإيطالي في بيرغامو يوم 26 مارس المقبل ضد أيرلندا الشمالية، وفي حال تأهلت، ستواجه الفائز في المباراة بين البوسنة وويلز، ولكن هذه المرة خارج أرضها.





يضم قائمة غاتوسو 28 لاعباً: يوجد تونالي الذي كان مشاركته محل شك بسبب مشكلة عضلية، بينما لا يوجد زاكاني وأورسوليني وبرنارديسكي. يعود تشيزا، ويغيب فيكاريو وزانيولو. أول مشاركة لبالسترا.



