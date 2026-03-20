Simone Gervasio

إيطاليا، قائمة غاتوزو للمباريات ضد أيرلندا الشمالية والبوسنة/ويلز: تونالي ضمن التشكيلة، وبرنارديسكي خارجها. إليكم لاعبو «الأزوري» الذين سيقودوننا إلى كأس العالم

اختيارات المدرب للمرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.

أصبح استدعاءات رينو غاتوزو لملحق تصفيات كأس العالم رسمية. وقد أعلن المدرب القائمة يوم الجمعة 20 مارس للمباراتين القادمتين للمنتخب الإيطالي: ستلعب المنتخب الإيطالي في بيرغامو يوم 26 مارس المقبل ضد أيرلندا الشمالية، وفي حال تأهلت، ستواجه الفائز في المباراة بين البوسنة وويلز، ولكن هذه المرة خارج أرضها.


يضم قائمة غاتوسو 28 لاعباً: يوجد تونالي الذي كان مشاركته محل شك بسبب مشكلة عضلية، بينما لا يوجد زاكاني وأورسوليني وبرنارديسكي. يعود تشيزا، ويغيب فيكاريو وزانيولو. أول مشاركة لبالسترا.


فيما يلي القائمة الكاملة.

  • اللاعبون المستدعون

    حراس المرمى: إيليا كابريلي (كالياري)، ماركو كارنيسيكي (أتالانتا)، جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)، أليكس ميريت (نابولي)؛

    المدافعون: أليساندرو باستوني (إنتر)، أليساندرو بونجورنو (نابولي)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، دييغو كوبولا (باريس إف سي)، فيديريكو ديماركو (إنتر)، فيديريكو غاتي (يوفنتوس)، جيانلوكا مانشيني (روما)، ماركو باليسترا (كالياري)، جورجيو سكالفيني (أتالانتا)، ليوناردو سبينازولا (نابولي)؛

    لاعبو الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي (روما)، دافيد فراتيسي (إنتر)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، نيكولو بيسيلي (روما)، ساندرو تونالي (نيوكاسل)؛

    المهاجمون: فيديريكو كييزا (ليفربول)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، مويز كين (فيورنتينا)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، جياكومو راسبادوري (أتالانتا)، ماتيو ريتيغي (القدسية)، جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا).

  الخيارات

    وفي ضوء الخيارات التي اتخذها المدرب، من المتوقع أن تواصل إيطاليا اللعب بتشكيلة 3-5-2، مع الاحتفاظ بتشكيلة 4-4-2 كخيار بديل. وقد استدعى غاتوزو 28 لاعباً: وهي المرة الأولى التي يتم استدعاء باليسترا، بينما استبعد فيكاريو وريتشي ومالديني وبرنارديسكي وأورسوليني وبيليجريني. تم تأكيد مشاركة كين وراسبادوري وتونالي وباستوني رغم تعرضهم لبعض الإصابات.

  • المباريات القادمة لمنتخب إيطاليا

    كما ذكرنا سابقاً، ستخوض إيطاليا مباراة نصف نهائي التصفيات ضد أيرلندا الشمالية، التي ستنطلق يوم الخميس 26 مارس في الساعة 20:45. وفي هذه المباراة الأولى، سيلعب المنتخب الإيطالي على أرضه في بيرغامو. وفي حال فازوا على هذا الخصم الأول، سيتأهل دوناروما وزملاؤه إلى المباراة النهائية خارج أرضهم ضد ويلز أو البوسنة، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 31 مارس في موعد لم يتم تأكيده بعد. وإذا فازت إيطاليا في كلتا المباراتين، فستتأهل إلى كأسالعالم القادمة التي ستقام في الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

